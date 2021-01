Lidé mi klidně nahlas nadávají, říká nejpotetovanější Britka

Přiznává, že tetování ji stála v přepočtu přes milion korun. Utracených peněz nelituje. Říká, že někdo utrácí horentní sumy za obrazy neznámých umělců a ona si nechává umění vytetovat přímo na sebe, a navíc od tatérů, kterých si váží.

První tetování si pořídila v patnácti letech. Bylo to jméno jejího tehdejšího přítele. Poprvé o tetování ale začala uvažovat už okolo třinácti let.

Později se dokonce zapojila do sociálního experimentu, kdy si nechala tetování zakrýt make-upem a pokoušela se žádat lidi na ulici o pomoc. Poté si tetování nechala odkrýt a udělala to samé. Výsledek byl dechberoucí, protože s potetovanou ženou nechtěl mít nikdo nic společného.

„Lidé byli velmi nepříjemní, nechtěli se mnou mluvit. Zmiňovali má tetování a odháněli mě od sebe. Se zakrytým tetováním byli milí a snažili se pomoct. I v běžné dny si asi lidé myslí, že je neslyším nebo nevnímám. Jinak si nedovedu vysvětlit, že na pohled slušně vypadající lidé dokážou ze svých úst vypustit tak odporné nadávky. Pokřikují na mě, že jsem kriminálnice,“ sdělila pro Daily Mail.



Než si nechala potetovat krk a pak i obličej, trvalo to pár let. Nejdřív na to neměla odvahu. Touha po tetování však byla silnější, takže poslechla svůj vnitřní hlas a pro viditelnější tetování se nakonec rozhodla. Nelituje toho ani přes nadávky, které slýchá každý den na ulici.

Na těle má různá tetování. Každému váženému členovi rodiny jedno věnovala. Nyní se chystá i na tetování, které bude oslavovat její dcerku. „Tetování je závislost a doufám, že se pro něj jednou rozhodne právě i moje dcera,“ dodala.