Žena si nechala potetovat obličej, aby skoncovala se závislostí

Šestadvacetiletá Sarah-Jane Howellová z Velké Británie skoncovala se závislostí na drogách netradičním a extrémním způsobem. Nyní je „čistá“ přes rok a půl a prý za to vděčí tetování. To si nechala vytvořit na obličeji. Má na něm mimo jiné jméno dcery, aby si každý den připomínala, že má pro co žít.