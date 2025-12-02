Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže pochopit, že byla ochotná podstoupit tolik nebezpečné tetování bělma, kvůli kterému mnoho lidí už dokonce osleplo.
Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále otáčejí a všude je středem pozornosti.

Heidi je sama tatérkou a má studio, kam lidé chodí dlouhá léta. Tetování se věnuje dohromady pětadvacet let. Některá tetování na vlastním těle jsou její prací, jiná svěřila do rukou známým uměleckým tatérům. Bála se, že během tetování bělma nastanou komplikace, přesto si chtěla splnit životní sen a do této nebezpečné procedury šla.

„Buď se vám to líbí, nebo to nenávidíte. Nemá smysl někomu vysvětlovat vlastní pohnutky. Každý je strůjcem svého štěstí a je v pořádku se rozhodovat podle sebe, a ne podle toho, co si o něčem myslí ostatní. A je také třeba dopředu se smířit s tím, že lidé budou mít tendence váš vzhled hodnotit, a ne vždy to bude pozitivní forma. Naopak se setkávám s velmi nepříjemnými reakcemi. Nadávají mi sprostě, pokřikují. Není to zrovna procházka růžovým sadem,“ uvedla žena, které se ulevilo, že nepřišla o zrak.

Heidi má kromě tetování i implantáty pod kůží. Jeden si aplikovala sama a má ho na hřbetu ruky. Na hlavě má pak implantát, který jí tam vpravil její kamarád. První tetování si nechala udělat v osmnácti letech. Čekala pouze na dosažení plnoletosti, aby nemusela žádat o svolení rodiče, kteří s tetováním nesouhlasili. Už zhruba od dvanácti let toužila mít pomalované tělo a sama si tajně na ruku fixou kreslila různé ornamenty.

„Vypadala jsem pak během pár let jako vánoční stromeček. Měla jsem na sobě piercingy snad všude, kam se daly dát, opravdu jsem si to užívala. Milovala jsem to. Moje tělo je vlastně takovým uměleckým projektem. A stejně jako šokují některá umělecká díla v galeriích, šokuje každý den veřejnost i mé tělo. V mnoha lidech to vyvolává otázky,“ doplnila s úsměvem pro Need to know.

