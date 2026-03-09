Transgender žena tetuje vážně nemocné, lidé jsou nadšení

Vzhled transgender tatérky Lily Lu mnohé děsí. Kdo ji zná, ví, že je to dobrá duše. Ráda pomáhá lidem, kteří jsou například po rakovině prsu a potřebují tetovat bradavky. Často tetuje zadarmo a naposledy pomohla i ženě, která nevidí na jedno oko a za své postižení se styděla.
Čtyřicetiletá Lily z Německa se tetování věnuje už přes pětadvacet let. Tetuje mimo jiné i sama sebe a vyžívá se v tom, že na svém těle už skoro nemá žádné místo, které by nepokrývala vrstva tetovacího inkoustu pod kůží. Tetování vnímá jako rituál, ale i závislost a podotýká, že kdo s ním někdy začne, nemá šanci někdy přestat.

Lily se kromě tetování zabývá i aplikací piercingů i méně obvyklými modifikacemi. Sama sobě v minulosti odstranila bradavky a pupík, dokonce také části uší a prstu, rozřízla si jazyk a tetovala se téměř všude, včetně očních bulv. „Pro někoho jsem blázen. Myslím, že je to jen úhel pohledu. Pro mě jsou blázni třeba ti, co na sebe nanášejí vrstvy make-upu. To mi vadí. Miluji tetování. Nestydím se za to,“ uvedla.

Transgender žena moc ráda pomáhá druhým, takže když k ní přišla klientka s neobvyklým požadavkem, neváhala jí vyhovět. Potřebovala, aby jí někdo zabělil oko a vypadalo to, že není postižené. Vyniknout měl prostředek oka, který do té doby nebyl patrný a žena se za svůj vzhled styděla.

Chtěla předejít rakovině a přišla o prsa, nyní žena jizvy kryje tetováním

„Narodila se se slepým okem, které bylo prakticky celé šedé a neexistovala metoda, jak ho vybělit. Právě po tom klientka toužila,“ popsala Lily svou nezvyklou zakázku. Alternativou pro ni bylo ještě odstraněné bulvy a její nahrazení umělým okem, to si však klientka nepřála. Z výsledku pak byly nadšené obě dvě.

Po zveřejnění příběhu jedné ženy se začali ozývat další lidé, kteří tetování bělma vyžadovali. Lily tak zřejmě objevila díru na trhu a dál si může užívat lásku k tetování i pomoc lidem.„Lidé mě odsuzují, ale neznají mě. Možná by mě měli poznat a teprve potom mě soudit,“ dodala pro The Mirror.









