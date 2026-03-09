Čtyřicetiletá Lily z Německa se tetování věnuje už přes pětadvacet let. Tetuje mimo jiné i sama sebe a vyžívá se v tom, že na svém těle už skoro nemá žádné místo, které by nepokrývala vrstva tetovacího inkoustu pod kůží. Tetování vnímá jako rituál, ale i závislost a podotýká, že kdo s ním někdy začne, nemá šanci někdy přestat.
Lily se kromě tetování zabývá i aplikací piercingů i méně obvyklými modifikacemi. Sama sobě v minulosti odstranila bradavky a pupík, dokonce také části uší a prstu, rozřízla si jazyk a tetovala se téměř všude, včetně očních bulv. „Pro někoho jsem blázen. Myslím, že je to jen úhel pohledu. Pro mě jsou blázni třeba ti, co na sebe nanášejí vrstvy make-upu. To mi vadí. Miluji tetování. Nestydím se za to,“ uvedla.
Transgender žena moc ráda pomáhá druhým, takže když k ní přišla klientka s neobvyklým požadavkem, neváhala jí vyhovět. Potřebovala, aby jí někdo zabělil oko a vypadalo to, že není postižené. Vyniknout měl prostředek oka, který do té doby nebyl patrný a žena se za svůj vzhled styděla.
|
Chtěla předejít rakovině a přišla o prsa, nyní žena jizvy kryje tetováním
„Narodila se se slepým okem, které bylo prakticky celé šedé a neexistovala metoda, jak ho vybělit. Právě po tom klientka toužila,“ popsala Lily svou nezvyklou zakázku. Alternativou pro ni bylo ještě odstraněné bulvy a její nahrazení umělým okem, to si však klientka nepřála. Z výsledku pak byly nadšené obě dvě.
Po zveřejnění příběhu jedné ženy se začali ozývat další lidé, kteří tetování bělma vyžadovali. Lily tak zřejmě objevila díru na trhu a dál si může užívat lásku k tetování i pomoc lidem.„Lidé mě odsuzují, ale neznají mě. Možná by mě měli poznat a teprve potom mě soudit,“ dodala pro The Mirror.