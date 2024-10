Luxusní prádlo není vidět, ale ženě změní vnímání sebe sama, říká návrhářka

Pařížská ulice je ráno příjemně tichá. Právě tady má Tereza Vu svůj nový ateliér, do kterého se přestěhovala z Letné. Povídáme si nejen o nové kolekci, ale také o tom, proč by si ženy měly zvednout sebevědomí rafinovaným spodním prádlem a jaké to je mít čtyři děti a vlastní značku. „Novou kolekcí jsem asi ze všeho nejvíc chtěla upozornit na rozpolcenost v každé ženě,“ vysvětluje Tereza svůj umělecký záměr.

Byla jste před uvedením své nové kolekce nervózní? Přece jenom téměř tříletá pauza je dlouhá doba.

Paradoxně jsem nervózní nebyla vůbec. Možná to bylo prostředím, přehlídku jsem totiž měla v Ostravě v rámci multižánrového Fest1valu. Byla to skvělá akce, s ostatními návrháři jsme se podporovali, chodili si navzájem na přehlídky a fandili si. A taky vím, jak na nervozitu vyzrát. Těsně před přehlídkou ještě došívám a upravuji některé modely. Celou kolekci šiju sama. Takže ze mě díky práci spadne stres. Jinak mám přehlídky ráda. Kreativní činnost mě uklidňuje a uspokojuje. A jsem ráda, že se to celé povedlo.