Vesna je s manželem už třiadvacet let a mají osm synů a jen jednu dceru. Manželé tvrdí, že devátý potomek rozhodně nebyl pokusem o holčičku. Bylo jim jedno, jestli se narodí další chlapec. Z dívky ale samozřejmě měli velikou radost. Do porodnice se za malou sestřičkou přišli podívat bratři každý v růžovém triku.
„Měli radost, že budou mít o koho pečovat. Má se opravdu jako princezna. Kluci si ji hýčkají,“ uvedla devítinásobná máma na Instagramu, kde sdílí každodenní život. Stále se jí někdo ptá, jak je možné, že je tak štíhlá. Odpovídá vždy stejně. „Štěstí se odráží i navenek. Šťastná žena a máma, které nic nechybí, nikdy nebude vypadat špatně,“ myslí si. Podle ní je tedy zásadní spokojenost.
Navíc uvádí, že u nich doma nefandí nezdravému jídlu. Rychlé občerstvení u nich není žádnou samozřejmostí a na stole mají vždy čerstvé ovoce a zeleninu. Zdravou stravu dávají od mala i dětem a ani ty prý nevyžadují sladkosti nebo chipsy. Má to zkrátka dobře zorganizované. Stres nezná, protože si děti už pomáhají navzájem.
„Je to o nastavení. Když rodina dobře funguje, jde všechno. Ráda cvičím. Třikrát denně si dopřávám hodinu pro sebe a cvičím a posiluji. A každý den jsem minimálně hodinu denně s dětmi na procházce. K tomu se pohybuji doma, uklízím, vařím. Na nic nepotřebuji pomoc,“ pokračovala.
Manžel se z práce vrací až okolo půl sedmé v podvečer, takže je opravdu všechno jen na ní a na dětech. Ty mají mnoho kroužků a jsou samostatnější. Ty mladší jsou samozřejmě plně závislé na pomoci mámy. „Když každý můj den začne úsměvy dětí, jen poděkuji bohu a jsem vděčná za život, jaký máme,“ doplnila pro Whatsthejam.