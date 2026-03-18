Popelnice jako poslední volba. Trendem je oblečení a doplňky měnit, ne kupovat

Jaro už visí ve vzduchu a s ním nastává čas vytřídit šatník, probrat knihovnu nebo vyprázdnit zastrčený kumbál. Za vynaloženou námahu pak na oplátku nějakou maličkost získat, nic neutratit, druhé potěšit a zároveň se chovat s úctou k životnímu prostředí. Jak na to? Místo běžného obchodu zkuste výměnný.
Část 1/4
Ilustrační snímek

Druhá šance na život

Udržitelný životní styl už dávno není okrajovou záležitostí. Stále víc lidí hledá cesty, jak žít ohleduplněji k planetě, a právě výměnný obchod, i když se může na první pohled jevit jako krok do minulosti, funguje skvěle. Získat při něm můžete pocit užitečnosti i nové přátele.

„Swap je možná nejlepší způsob, jak dát věcem druhý život. Může to být jednoduše událost, kam přinesete, co už nepotřebujete, a odnesete si něco, co vám udělá radost,“ vysvětluje princip akce Kristýna Holubová, jedna ze spoluzakladatelek organizace Swap Prague.

Miluji vintage kousky s příběhem. Na návštěvě v šatníku Kláry Vytiskové

Zároveň připomíná, že při swapu nejde jen o výměnu samotnou. „Pro mě osobně akce představuje hlavně prostor, kde se mění přemýšlení lidí. A první inspirace ke změně může začít klidně online, například v naší skupině Swap Prague na Facebooku či Instagramu,“ dodává.

Nejlepší je ovšem zavítat na „živou“ událost a v rámci doprovodných akcí získat i řadu nových informací a praktických nápadů, které lze aplikovat v každodenním životě. Swap se tak podle Kristýny stává místem setkávání, sdílení i vzdělávání a pro mnohé také prvním impulzem, jak o spotřebě začít přemýšlet jinak.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Tato sada otázek prověřila kvízovou špičku. Kolik dáte vy?

Brněnská Bobyhall hostila celodenní Kvíz Open, největší kvízový turnaj v Česku....

Toto je kvíz pro opravdové hráče. Stejné otázky dostaly týmy na turnaji Kvíz Open a i jim docela zatopily. Zkuste si, jak byste si v elitní konkurenci vedli. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Odvážné až za hranou. Toto jsou nejvýstřednější modely z červených koberců

Móda z předávání cen

Na červeném koberci letos rozhodně není nuda. Nejen na nedělních Oscarech, ale třeba i na cenách BAFTA, Grammy a dalších galavečerech se objevily modely z kůže, průhledné materiály, objemné peří i...

Kalhotky, krajka, nahota i peří. Provokace a odvaha ovládly týdny módy

Týden módy je v každé metropoli velká jízda.

Londýn, Paříž, Milán, New York. Módní metropole se staly v únoru a březnu dějištěm týdnů módy, na kterých byly k vidění kolekce předních světových návrhářů. A ti se opět rozhodně nedrželi při zemi....

Postavu nemám zadarmo, říká Besky z MasterChef Česko. Jídlo je pro ni vším

Besky

Je mladá, krásná, inspirativní a také velmi dobrá v kuchyni. Cukrářka a vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko 2021 Veronika „Besky“ Beskydariová prozradila, jak jíst dorty a mít stále dokonalou...

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

Jak zvládnout svůj vlastní strach: stačí hodně mluvit a obavy sdílet

Trapnost, šok, ale i obavy. Vyvrcholení nepřináší jen „předpisové“ projevy....

Strach nezažíváme rádi. Může nás paralyzovat, ochromit nebo odradit od našich snů a přání. Někdy nás ale dokáže naopak motivovat nebo udržovat v bezpečí. Ať se nám to líbí, nebo ne, strach je dobrý...

18. března 2026

Tajemství štíhlé linie: dodržte pár zásad a buďte důslední. Pak to půjde

Ilustrační fotografie

Stravovat se zdravě a vyváženě a hýbat se, to je alfa a omega hubnutí. Bez toho to zkrátka nepůjde. A aby vám to šlo ještě lépe, přizvěte si na pomoc účinné bylinky.

18. března 2026

Lvi zpomalí, Střelci budou riskovat. Velký jarní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační snímek

Jaro je letos ve znamení rozjezdu, na který jsme měsíce čekali. Astrologicky zpomalená zima a předjaří nám často do životů vrátily minulost. Těžká témata, o nichž jsme si mysleli, že už je máme za...

18. března 2026

Bolí vás břicho a testy nic neukážou? Lékaři často odhalí právě tuto nemoc

ilustrační snímek

Bolest břicha a obtíže přicházející bez varování? Může jít o syndrom dráždivého tračníku. Ten se sice nedá vyléčit, ale jeho příznaky zmírnit můžete. Jak si zlepšit kvalitu života?

18. března 2026

Květy na hrudi a tekuté stříbro. Oscaři odhalili večerní módní trendy

Komentář
Herec Pedro Pascal na Oscarech v Los Angeles. (15. března 2026)

Červený koberec z 98. ročníku Oscarů opět nabídl víc než jen krásné róby – od historických odboček, přes šaty, které tečou jako vzácný kov, až po překvapení v šatníku slavných herců. O kterých...

17. března 2026  16:02

Modelky v mém věku a k tomu plus size? Tak daleko ještě nejsme, říká nejstarší Češka v branži

Premium
Hana Janata se proslavila se jako nejstarší česká modelka. Na modeling se dala...

Proslavila se jako nejstarší česká modelka. Na modeling se dala až v důchodu a cítí, že teď je na správném místě. Hana Janata je však vystudovaná lékařka a celý život působila ve zdravotnictví.

17. března 2026

Sport, který sbližuje: proč páry stále častěji vyrážejí na golf

Ve spolupráci
Není divu, že mnoho párů si z golfu vytvoří víkendový program. Dopoledne hra,...

Najít aktivitu, která bude bavit oba, není ve vztahu vždy jednoduché. Jeden chce pohyb, druhý klid. Někdo miluje soutěžení, jiný si chce hlavně vyčistit hlavu. Golf má ale zvláštní schopnost tyto...

17. března 2026

Přirozenost, nebo silikon? Slavné krásky vystavily své přednosti

Slavné ženy, které mají odvahu ukázat na červeném koberci naditý dekolt.

Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které se nebojí ukázat v róbě, co výrazně odhaluje jejich přednosti. Některé dámy mají přírodní poprsí, jiné si je nechaly zvětšit implantáty. Posuďte sami,...

17. března 2026  8:28

Postavu nemám zadarmo, říká Besky z MasterChef Česko. Jídlo je pro ni vším

Besky

Je mladá, krásná, inspirativní a také velmi dobrá v kuchyni. Cukrářka a vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko 2021 Veronika „Besky“ Beskydariová prozradila, jak jíst dorty a mít stále dokonalou...

17. března 2026

Kalhoty v novém hávu. Vyberte si z trendy střihů a materiálů

Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické...

Obchody jsou aktuálně plné kalhot nejrůznějších výstředních střihů. Máme skvělou zprávu: s takovou svobodou volby určitě najdete takové, co vám budou slušet! Dejte sbohem sofistikované, leč fádní...

17. března 2026

Vítejte v tmavomodrém světě. Džínovinu unosíte odshora až dolů

Džíny, cena 998 Kč, bunda, cena 998 Kč

Není snad univerzálnějšího oblečení, než jsou „obyčejné“ džíny, stejně jako džínové oblečení vůbec. Nikdy nestárne, a pokud náhodou vejde v nemilost, záhy se vrací. Máte doma svůj denimový šatník...

17. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.