Druhá šance na život
Udržitelný životní styl už dávno není okrajovou záležitostí. Stále víc lidí hledá cesty, jak žít ohleduplněji k planetě, a právě výměnný obchod, i když se může na první pohled jevit jako krok do minulosti, funguje skvěle. Získat při něm můžete pocit užitečnosti i nové přátele.
„Swap je možná nejlepší způsob, jak dát věcem druhý život. Může to být jednoduše událost, kam přinesete, co už nepotřebujete, a odnesete si něco, co vám udělá radost,“ vysvětluje princip akce Kristýna Holubová, jedna ze spoluzakladatelek organizace Swap Prague.
Zároveň připomíná, že při swapu nejde jen o výměnu samotnou. „Pro mě osobně akce představuje hlavně prostor, kde se mění přemýšlení lidí. A první inspirace ke změně může začít klidně online, například v naší skupině Swap Prague na Facebooku či Instagramu,“ dodává.
Nejlepší je ovšem zavítat na „živou“ událost a v rámci doprovodných akcí získat i řadu nových informací a praktických nápadů, které lze aplikovat v každodenním životě. Swap se tak podle Kristýny stává místem setkávání, sdílení i vzdělávání a pro mnohé také prvním impulzem, jak o spotřebě začít přemýšlet jinak.