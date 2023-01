Byla závislá na nákupech oblečení. Radikální řešení nefungují, říká dnes

„Naposledy jsem si koupila mixér,“ směje se Lucie Poubová v odpovědi na klasickou otázku, co si naposledy pořídila. Jako propagátorka udržitelného životního stylu a spoluzakladatelka neziskovky Swap Prague ji dostává často. „Byla to ale vědomá koupě, o které jsem uvažovala dva a půl roku.“ Pro někoho možná nepochopitelně dlouhá doba k nákupu spotřebiče, v případě Lucie to však naprosto sedí k jejímu životnímu stylu a myšlenkám, které se snaží šířit.

Baví je ten lov. Z obchodů si odnášejí klidně dvacet tašek, ale devatenáct z nich dají rovnou do second handu, aniž by oblečení někdy vzali na sebe.