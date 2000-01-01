Možná byly skromnější než dnes, ale i v dobách socialistického Československa patřily Vánoce především dětem, tradicím a rodinnému setkávání. Ač se režim pod taktovkou Sovětského svazu snažil, našeho Ježíška Děda Mráz nikdy nepřeválcoval. Potkat jste ho mohli leda na besídkách v práci, na obalech cukrovinek nebo ve výlohách obchodů. Jak jsme se na svátky chystali před desítkami let a jak jsme je slavili?
Autor: ČTK / Krejší Bedřich, ČTK
Budování státu prosakovalo v poválečných dobách i do příprav na Vánoce. V předvánoční době roku 1948 vyzdobily některé prodejny své výkladní skříně heslem „Dvouletka naděluje“.
Autor: ČTK
Slavilo se nejen doma, ale i na vojenských posádkách. „Letošní Štědrý den byl opravdu šťastným, radostným a bohatým pro ty, kteří jej prožívali v kruhu svých velitelů a zástupců pracujícího lidu u vojenských útvarů. Na sn. vojáci si rozbalují dárky,“ hlásal dobový text z roku 1950.
Autor: ČTK
Velkým snem holčiček byl i v budovatelských dobách kočárek s panenkou. Když rodiče sehnali a Ježíšek doručil, byla velká radost.
Autor: Retro muzeum Brno
V roce 1950 už byly lístky na chléb a pečivo minulostí a na svátky se doma i v pekárnách peklo o sto šest.
Autor: ČTK / Novák Josef, ČTK
Padesátá léta ještě automatizaci ve výrobě cukrovinek neznala. Pracovnice továrny na čokoládu a cukrovinky Deli v Lovosicích balily vánoční zboží do staniolu ručně.
Autor: ČTK / Novák Rostislav, ČTK
Na balení vánočních dobrot v Lovosicích dohlížel ze stěny i prezident republiky a předseda KSČ soudruh Gottwald.
Autor: ČTK / Novák Rostislav, ČTK
Vánoční kolekce neoddělitelně patřily k socialistickým svátkům a všechny ty krásně zabalené dobroty se věšely na stromeček, aby pak maminky a babičky děti odháněly s tím, že na něm za chvíli nic nezbude.
Autor: ČTK / Novák Rostislav, ČTK
Kolekce také patřily ke svátečním bonusům v práci.
Autor: Retro muzeum Brno
Krabice se sladkými ozdobami na stromeček rozdávalo pracovníkům Revoluční odborové hnutí (ROH).
Autor: archiv Nestlé
Zaměstnanci dostávali jednu kolekci na dítko, takže početnější rodiny si pošmákly.
Autor: archiv Nestlé
V 60. letech se u nás nabízelo až 220 druhů kolekcí.
Autor: archiv Nestlé
Lišily se velikostí i barevností, objevily se rovněž několikapatrové krabice.
Autor: archiv Nestlé
Tradičním výrobcem čokoládových kolekcí byl tradičně národní podnik Orion.
Autor: archiv Nestlé
Ani sladkostem se nevyhnula propaganda, a tak se na kolekcích objevovaly nejen vánoční motivy, ale také Děda Mráz.
Autor: archiv Nestlé
A tady máme už zmíněného Dědu Mráze z masa a kostí. Snímek ho zachycuje na návštěvě Ústředního domu pionýrů Julia Fučíka v Praze na Vinohradech v roce 1956.
Autor: ČTK / Nebor Leoš, ČTK
Vánoční posel ze Sovětského svazu docházel také do školek, škol a na dětské besídky v práci, kde samozřejmě nechyběla ani jolka – rozuměj vánoční stromeček.
Autor: Archiv Regionálního muzea, 5plus2.cz
Děda Mráz mezi dětmi zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě 21. prosince 1960.
Autor: ČTK / Rublič Jiří, ČTK
Vánoční besídka v roce 1960. Akce byla pod záštitou soudružky babičky Mrázové, děda Mráz asi nestíhal...
Autor: Rodinný archiv
Zajímavá scéna z pražských ulic roku 1966. Na snímku zástupce pražských taxikářů v kostýmu Dědy Mráze předává nadílku příslušníkům dopravní bezpečnosti.
Autor: ČTK / Krejčí Bedřich, ČTK
Na tomto snímku vítá Děda Mráz návštěvníky Vánočních trhů v Olomouci v roce 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Dnes jsme zvyklí si koupit banány v obchodě, kdykoli na ně dostaneme chuť. Za socialismu ovšem byly k dostání právě v předvánočním období. Podobně jako mandarinky. A ještě se na ně stály fronty.
Autor: ČTK / Nebor Leoš, ČTK
Nákupy dárků byly podobně hektické jako dnes. Největší tlačenice byla v obchodních domech, jako byl třeba Darex na na Václavském náměstí. Tam se totiž dalo sehnat nedostatkové zboží. (1959)
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
Rušno bylo nejen v obchodech, ale také na ulicích. I v padesátých letech vyráželi lidé na vánoční trhy. Třeba do ulice V kotcích v Praze.
Autor: ČTK / Mucha Josef, ČTK
Na konci padesátých let byla na Národní třídě v Praze otevřena největší prodejna hraček v tehdejším Československu. Možná tam „ježíška“ pořizovala i vaše prababička či babička.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
Největší radost dělaly pod stromečkem hry a hračky, velmi často nedostatkové.
Autor: Retro muzeum Brno
Kdo chtěl pořídit pod stromeček něco fajnovějšího, musel počítat s frontou a tlačenicí. Takto třeba vypadal předvánoční nákup v Domě módy v Praze na Václavském náměstí v roce 1959.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
Prodej televizorů na vánočním trhu v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze (PKOJF) v roce 1968. Domácí spotřebiče a elektronika byly během roku naprosto nedostatkové zboží, obchodní domy je ve větším množství nabízely právě před svátky.
Autor: ČTK / Kruliš Jiří, ČTK
Fronta před Tuzexem, kde se dalo koupit západní zboží za bony, které šly pořídit jen za valuty. Proto se v okolí těchto obchodů vyskytovali veksláci, kteří je prodávali načerno za koruny v nevýhodném kurzu.
Autor: Retro muzeum Brno
Prodej vánočních ozdob na vánočním trhu v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze (PKOJF). (1968)
Autor: ČTK / Kruliš Jiří, ČTK
Jak se blížil Štědrý den, tak do ulic vyráželi na nákup dárků i synové, partneři a tatínkové. Snímek je z Ústí nad Labem roku 1980.
Autor: ČTK / Zavoral Libor, ČTK
Dnes jsou brněnské vánoční trhy velmi populární. Lidé se ale u svátečně vyzdobených stánků na náměstí Svobody scházeli před Vánoci i za „socíku“. Snímek je z roku 1986.
Autor: ČTK / Zehl Igor, ČTK
Stánky s drobným zbožím a občerstvením lákaly obyvatele Brna i jeho návštěvníky. Nechyběl ani vánoční strom.
Autor: ČTK / Zehl Igor, ČTK
Podobně jako dnes bylo u stánků možno ochutnat slané i sladké dobroty a horké nápoje pro zahřátí.
Autor: ČTK / Zehl Igor, ČTK
Většina čokoládových figurek z Moravských čokoládoven, závod Zora, šla podle dobového textu na export. Snímek je z roku 1960.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Největší zájem byl u nás i v zahraničí o duté čokoládové figurky. Na snímku pracovnice Zory Olomouc obsluhují balicí stroj.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Také ručně malované skleněné vánoční ozdoby a špičky na stromeček byly důležitým vývozním artiklem. Stejně se tyto krásné kousky vyrábějí i dnes.
Autor: ČTK / Pícha Oldřich, ČTK
K českým Vánocům patří také vánočky. Ty nejlepší vždycky pekla maminka a babička, ale v mnoha rodinách nedali dopustit ani na tu kupovanou. Snímek je z Jihomoravských pekáren n. p. Brno z roku 1967.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Vybrat ten správný vánoční stromeček byla tehdy stejná věda jako dnes. A stejně jako dnes mívala ve většině rodin poslední slovo maminka. Mnohé ho koupily cestou z práce a osobně donesly domů, kde na balkoně nebo v komoře čekal na svou chvíli.
Autor: Retro muzeum Brno
Některé dámy nedělaly s nákupem stromku žádné tajnosti a vzaly si na pomoc i mladší členy rodiny.
Autor: ČTK / Zavoral Libor, ČTK
Než se ovšem stromky dostaly do měst a k zákazníkům, museli je pracovníci a pracovnice lesních závodů vytřídit a připravit k expedici. Snímek je z roku 1971.
Autor: ČTK
Příprava vánočních oslav byla záležitost všech generací.
Autor: Rodinný archiv
U zdobení vánočního stromku se často sešla celá rodina. Domluvit se, co na něj pověsit bylo někdy docela náročné a v mnoha domácnostech tak v čase klidu a míru bublaly drobné i větší spory. Někdy se osazenstvo domácnosti neshodlo ani na tom, jestli mít stromek umělý, nebo živý.
Autor: Retro muzeum Brno
Co by to bylo za Vánoce bez kapra? Podobně jako dnes i v socialistickém Československu ohlašovaly blížící se svátky kádě s vodou a rybami na ulicích.
Autor: ČTK / Matička Petr, ČTK
Mnohé rodiny kupovaly kapra živého a až do Štědrého dne ho měly doma ve vaně. Někteří ho pak pouštěli s dětmi na svobodu, aniž by tušili, že to nepřežije.
Autor: ČTK / Hajský Libor, ČTK
... o to horší pak bylo jim vysvětlit, že je rybku nutno zabít, naporcovat, obalit a osmažit, aby mohla být servírována spolu s bramborovým salátem.
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Snad v žádné domácnosti nechybělo andělské zvonění.
Autor: Retro muzeum Brno
Čekání na Ježíška začátkem 70. let 20. století.
Autor: Rodinný archiv
Děti byly v 60. letech z nazdobeného stromečku stejně paf jako ty dnešní.
Autor: Rodinný archiv
Radost pod vánočním stromkem v roce 1968
Autor: Rodinný archiv
Děti měly z rozzářeného stromečku radost vždycky.
Autor: Retro muzeum Brno
Pamatujete se ještě na dobu, kdy jsme si na stromeček dávali pravé svíčky? Babičky vždycky bedlivě hlídaly, aby se nevznítilo jehličí nebo dekorace a na zabalené dárky i na koberec kapal vosk.
Autor: Retro muzeum Brno
Později klasické svíčky připnuté klipem na větve stromku nahradily elektrické žárovičky. Nejtypičtější byly lucerničky, které měl doma skoro každý.
Autor: Retro muzeum Brno
Někdy se Ježíšek spletl a holčičku pod stromečkem zaujalo spíš bratrovo autíčko na ovládání než kočárek. Snímek je ze 70. let 20. století.
Autor: Rodinný archiv
Měkké dárky děti moc nevyhledávaly, největší radost byla z panenek, autíček, mašinek apod.
Autor: Archiv Regionálního muzea Žďár nad Sázavou