Černá krajka, výrazné siluety, tmavý make-up i viktoriánská romantika. Goth styl se vrací z módního undergroundu do mainstreamu – od seriálu Wednesday přes týdny módy až po Met Gala. A právě 22. května si fanoušci této subkultury připomínají Světový den goths.
Goth subkultura vznikla na přelomu 70. a 80. let z postpunkové hudební scény, nikdy však neměla jen jednu podobu. Vedle romantického viktoriánského směru existuje třeba cyber goth, trad goth nebo goth glam – společná jim zůstává fascinace temnotou, divadelností a odmítáním běžných pravidel oblékání.
Whitby Goth Weekend v anglickém přímořském městě Whitby patří mezi nejznámější setkání goth komunity na světě. Černé krajky, korzety, platformy i dramatické líčení tu připomínají, že goth není jen módní trend, ale dlouhodobá subkultura s vlastní hudbou, estetikou i životním stylem.
Goth styl nikdy nebyl úplně uniformní. Vedle romantických siluet inspirovaných viktoriánskou módou se objevují i industriální prvky, punk, fantasy nebo hororové kostýmy. I díky tomu snadno proniká do současné módy a popkultury.
Samozřejmě se tento styl nevyhýbá ani sociálním sítím. Šestadvacetiletá tvůrkyně obsahu Grace Rizzo se do něj prý zamilovala už jako dítě, když v obchodním centru poprvé zahlédla skupinu goths a „připadali jí krásní“.
Pro mladší generaci už goth často není jen subkultura spojená s hudbou, ale i způsob sebevyjádření na TikToku nebo Instagramu. Tradiční prvky jako bílý make-up nebo černá síťovina se kombinují i s výraznějším, skoro futuristickým pojetím.
Goth estetiku pomohl do mainstreamu vrátit i seriál Wednesday od Tima Burtona, který uvedl Netflix v roce 2022. Navazuje na svět Addamsovy rodiny vytvořený už ve 30. letech kreslířem Charlesem Addamsem, ale temnou romantiku převádí do současného jazyka – včetně toho módního.
Jenna Ortega tuto estetiku postupně přeměnila i ve svůj styl na červeném koberci. Na premiéru první série Wednesday dorazila v černých krajkových šatech Versace s dramatickým závojem – a její look okamžitě začal inspirovat fanoušky i další módní značky.
Jenna Ortega na premiéře 2. série v šatech z dílny GapStudio. Roztrhané siluety, vybledlé tóny, tmavé líčení a lehce „undergroundový“ styling připomínají, jak moc se současná goth móda inspiruje postpunkem a alternativní scénou devadesátých let.
Jenna Ortega a Catherine Zeta-Jonesová, která v seriálu hraje Morticii Addamsovou, spolu často ladí i mimo obrazovku. Černé saténové materiály, hluboké výstřihy a minimalistická elegance ukazují sofistikovanější podobu moderní goth estetiky, která dnes proniká i do luxusní módy.
Goth inspirace se čím dál víc objevuje i v pánské módě. Isaac Ordonez, představitel Pugsleyho Addamse, vsadil na premiéře druhé série na tlumené tóny, vrstvení a výraznou siluetu, která odkazuje na trend „dark academia“ i novou vlnu gotické módy.
Upírský horor Nosferatu režiséra Roberta Eggerse měl premiéru na konci roku 2024 a rychle posílil návrat temné romantiky do módy. Film inspirovaný kultovní klasikou z roku 1922 pracuje s viktoriánskou estetikou, dramatickými siluetami i gotickou melancholií, které dnes znovu ovládají módní mola i TikTok.
Na premiéře Nosferatu se goth glamour propsal i na červený koberec. Influencerka a herečka Emma Nortonová dorazila v dramatických černých šatech s objemnými volány, korzetovým pasem a romantickou siluetou připomínající temné viktoriánské hrdinky.
Emma Corrinová na premiéře Nosferatu v průsvitném modelu značky Miu Miu s černými aplikacemi a síťovaným závojem, který působil jako moderní verze gotické nevěsty.
Drag queen Gottmik dlouhodobě patří mezi výrazné tváře moderní goth glamour scény. Typický je pro ni kontrast dramatického černobílého make-upu, ostrých siluet a extravagantních detailů, které propojují gotickou estetiku s klubovou módou a drag kulturou.
Také pokračování kultovního filmu Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice z roku 2024 znovu probudilo zájem o goth estetiku v popkultuře. Typické černobílé kontrasty, teatrální siluety a temná nadsázka se propsaly i do módy posledních několika let.
Nová filmová adaptace Bouřlivých výšin vsadila na temně romantický vizuál inspirovaný viktoriánskou módou, melancholií a gotickými romány 19. století. Právě propojení romantiky, dramatu a lehce znepokojivé atmosféry dnes tvoří jednu z nejvýraznějších větví moderní goth módy.
Margot Robbie se v černých průsvitných šatech s plastickými květinovými aplikacemi objevila i mimo natáčení – konkrétně při návštěvě pořadu Jimmy Kimmel Live!. Model od značky Dilara Fındıkoğlu perfektně ukázal, jak se viktoriánský romantismus proměňuje v současný „soft goth“ styl.
Zpěvačka Charli XCX dorazila na premiéru v pudrově růžových korzetových šatech – také od značky Dilara Fındıkoğlu. Romantický model dostal temnější nádech díky černým aplikacím a dramatickému stylingu s dlouhým závojem.
Televizní hvězda Liberty Poole vsadila na průsvitné krajkové šaty s korzetovým efektem od House of CB. Kombinace černé krajky, saténových rukaviček a výrazné siluety je typickým příkladem toho, jak se alternativní estetika promítá i do mainstreamové večerní módy.
Hailey Bieberová na premiéru Bouřlivých výšin zvolila transparentní krajkové šaty z archivní kolekce Saint Laurent. Průsvitná krajka, korzetové detaily a siluety připomínající luxusní noční prádlo letos ovládly červené koberce i TikTok.
Gotický dress code se výrazně propsal i do španělské premiéry filmu v Madridu. Herečka Ane Rotová oblékla dramatické černé šaty od značky Claro Couture s korzetovým živůtkem, volánovou sukní a krajkovými rukávy – siluetu, která jako by vypadla z temného historického románu.
Návrat goth módy reflektuje i nejnovější kolekce Johna Richmonda pro podzim a zimu 2026. Návrhář se vrátil ke svým punkovým a klubovým kořenům z 80. let – viktoriánské košile, úzké siluety i barevné kombinace působily jako moderní verze gotického dandysmu.
Richmond kolekci postavil jako směs dekád i subkultur: růžový brokát, tyl a průsvitné vrstvy spojil s temným make-upem a dramatickými siluetami. Výsledkem byl romantický chaos zasazený do klubového prostředí.
Transparentní krajka, kapuce, perly a téměř pohřební styling ukázaly, jak se goth móda posouvá k temné eleganci místo čistého punku. Richmond sám kolekci popsal jako „všehochuť“ a retro převedené do podoby, která funguje v současném módním kontextu.
Udržitelná značka Collina Strada v kolekci pro podzim a zimu 2026 spojila goth prvky s bohémskou romantikou a DIY estetikou. Temné saténové šaty, rozmazaný make-up a syrový styling působily podobně „klubově“ jako Richmondova kolekce.
Transparentní krajka, objemné rukávy i historizující střihy ukázaly, jak se goth inspirace v současné módě posouvá od tvrdého punku k temně romantickému stylingu. Collina Strada k tomu přidala svůj typický chaos a lehce „nedokonalý“ přístup.
Resort kolekce bývají většinou lehčí a „prázdninové“, Dior ale v té letošní překvapil mnohem temnější a teatrálnější náladou. Designérka Maria Grazia Chiuri pracovala s průsvitnou krajkou, historickými siluetami a téměř přízračnou romantikou, která připomínala viktoriánský goth revival.
Černá krajka, závoje, korzety – právě takhle se goth inspirace dostává i do luxusních módních domů. Dior v resort kolekci místo tvrdosti vsadil na éterickou, téměř duchovní atmosféru – temnou, ale zároveň velmi jemnou a romantickou.
Britská značka Vin + Omi v letošní kolekci ukázala, že goth inspirace nemusí být jen romantická a viktoriánská. Může mít i tvrdší, téměř cyberpunkovou podobu: latex, extrémní siluety, černý make-up a tetování.
Rick Owens patří k návrhářům, kteří goth styl nikdy neopustili – naopak z něj dlouhodobě staví vlastní vizuální svět. V kolekci pro jaro a léto 2026 propojil svou klasickou monochromatičnost, extrémní siluety a dramatické třásně s futuristickou energií.
I v kolekci pro letošní podzim a zimu Owens pokračoval ve své charakteristické dark glamour linii: černá kůže, ostré proporce, mlžné světlo a téměř dystopická atmosféra opět přinesly spojení goth subkultury a sci-fi.
Na přehlídkách Ricka Owense často splývá přehlídkové molo a publikum. Návštěvníci přicházejí ve vlastních goth a industriálních outfitech, které odrážejí estetiku značky.
Kozue Akimoto je japonská modelka známá výrazným avantgardním stylem a dlouhodobou vazbou na tokijskou i pařížskou dark fashion scénu. Na přehlídce Ricka Owense zvolila futuristický kožený outfit s goth make-upem, který perfektně zapadl do atmosféry přehlídky.
Také sestry Laura a Kate Mulleavy z Rodarte patří k návrhářkám, které dlouhodobě propojují romantiku s hororovou atmosférou. Na jejich přehlídkových molech často najdeme moderní „upírky“ i postavy připomínající zmiňovanou Addamsovu rodinu.
Gotické vlivy se u Rodarte neobjevují jen v oblečení, ale i v make-upu a špercích. Ostré černé linky, tmavé rty a šperky inspirované netopýry posouvají éterickou krajku do výrazně temnější polohy.
Goth styl se dnes vrací nejen na molech, ale i ve street stylu a beauty trendech. Návštěvnice letošního pařížského fashion weeku vsadila na dramatické volány, temné rty a moderní viktoriánský goth look.
Odkazy na goth styl nechyběly ani na letošním Met Gala. Madonna dorazila v looku od značky Saint Laurent – černý závoj, dramatický klobouk a vrstvené šperky připomínaly spojení viktoriánské melancholie a goth glamouru.
I herečku Zoë Kravitzovou obléká Saint Laurent. Průsvitné krajkové šaty byly další ilustrací toho, jak silně dnes goth vlivy pronikají i do mainstreamu na prestižních červených kobercích.
