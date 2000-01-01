Sedmého července se slaví světový den čokolády. Ta ovšem nemusí mít negativní vliv na vaši postavu, pokud ji protentokrát nezařadíte do jídelníčku, ale do šatníku. Podívejte se na inspiraci pro léto 2026 od známých módních značek, které vsadily na všechny druhy sladké pochoutky od hořké přes mléčnou až po tu bílou.
Autor: koláž iDNES.cz
O tom, že opalování kůži neprospívá, není pochyb, ale sexy hnědou můžete vynést na těle i v podobě odvážných asymetrických šatů. Tento model představila značka Bronx & Banco na módní přehlídce pro jaro a léto 2026 na týdnech módy v New Yorku.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Stejná značka je podepsána i pod outfitem v barvě mléčné čokolády, který spojuje vyzývavost s mondénní elegancí.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Transparentní látky a barva čokolády se na přehlídce Bronx & Banco objevily hned několikrát a vždy bylo na co se dívat.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Rafinované rozparky a efektní top ve tvaru vody, tak podle Bronx & Banco vypadá smyslné léto s nádechem bílé čokolády.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Svůdné řasení, třásně a blyštivá tkanina v barvě hořké čokolády – v tomto outfitu můžete vyrazit jak k vodě, tak na party.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Máte raději bílou čokoládu? Pak se nechte inspirovat další nařasenou variací značky Bronx & Banco. Nezapomeňte ani na barevně sladěný šátek do vlasů.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Nikoliv padesát odstínů šedé, ale padesát odstínů hnědé bude vévodit tomuto létu. Peří a masivní náramky dodají outfitu šmrnc.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Boho háčkovaný komplet v barvě bílé čokolády nadchne milovnice ručních prací, které už si chystají háček a klubíčka. Kreativitě se meze nekladou.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Tento model naopak sází na minimalismus a dokonalou souhru čokoládové a zlaté.
Autor: Jeffrey Grossman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Barva čokolády může být i základem mnohem barevnějšího outfitu. Značka Iceberg se na milánském týdnu módy vrátila do minulého století a pro barevnou paletu si vyrazila do letního lesa.
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Kombinace více odstínů hnědé až po smetanovou má letos v létě zelenou. Jestli při procházce v podobném outfitu dostanete chuť na čokoládovou zmrzlinu, to už je jen na vás.
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Hnědá barva může někdy působit usedle, až stroze, ale právě to zřejmě Iceberg v tomto případě zamýšlel. Nezbytností je i barevně sladěná kabelka.
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Zde opět přicházejí na řadu ruční práce, hravost a fantazie. Bílá čokoláda má prostě své kouzlo.
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Superširoké kalhoty nepochybně ovládnou i toto léto, minimálně podle Balmain. Na týdnu módy v Paříži byly k vidění i objemné hnědé kožené bundy a saka jako z tátova šatníku.
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Šaty, nebo šperk? Každopádně úžasný čokoládový outfit doslova k sežrání.
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Možná se vaše babička nudí. Zkuste ji zaúkolovat, aby vám uštrikovala něco podobného. Barva bílé čokolády si v létě bude rozumět s pokožkou políbenou slunečními paprsky.
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Světlejší odstíny hnědé a přírodní materiály jsou pro léto jako stvořené. Na pařížském týdnu módy to potvrdila i značka Ujoh.
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Ta ovšem vsadila i na skutečně dark odstíny čokolády, které vynikají dramatičností.
Autor: AAF / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Široká ramena, úzký pas a trendy čokoládová. Bude vám slušet, ať jdete na schůzku, nebo na oběd s kamarádkou.
Autor: AAF / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Asymetrie a mohutné mašle, tak si představuje léto 2026 značka Ujoh. S doplňky a šperky to nepřehánějte, kožený úzký pásek je však nutností.
Autor: AAF / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Sázka na minimalismus se vždycky vyplatí. Zejména pokud sáhnete po splývavých sexy čokoládových šatech.
Autor: AAF / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Balonové řasení se toto léto opět vrací do módy i podle značky Zimmermann. A jestli něco k temně čokoládové barvě dokonale ladí, tak jsou to masivní zlaté náhrdelníky a náušnice.
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Kalhoty v barvě mléčné čokolády můžete také doplnit nabíraným duhovým topem, který outfitu dodá letní festivalovou lehkost.
Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
V případě hnědé barvy nikdy neuděláte chybu, když zkombinujete více odstínů. Je to stejné, jako když pečete brownies a přidáte do nich kousky hořké, mléčné a bílé čokolády.
Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Ležérní oversized fazony jsou v létě nejen praktické, ale také trendy. Nezapomeňte na ingredienci v podobě čokoládové.
Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Také Balenciaga v Paříži sáhla po objemu a kombinaci zemitých odstínů.
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Čokoládová si však také skvěle rozumí s jemnou růžovou. Trochu jako cupcake, nemyslíte?
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Značka Times měla v Paříži chuť spíš na mléčnou nebo bílou čokoládu, ale na hravosti jí to neubralo.
Autor: Gonzalez Alain-Gil/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
I bílá čokoláda může překvapit počtem odstínů.
Autor: Gonzalez Alain-Gil/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Ovšem co se týká minimalistického šatníku, je zkrátka neporazitelná.
Autor: Gonzalez Alain-Gil/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Tak trochu čokoládová pěna s jahodovou polevou, ale proč vlastně ne?
Autor: Gonzalez Alain-Gil/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Giuseppe di Morabito volil v Miláně osobitou jednoduchost.
Autor: Simona Chioccia / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
I jemu se však zalíbila kombinace mléčné a bílé čokolády.
Autor: Simona Chioccia / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Italský návrhář zahalil modelky do temně hnědé kreace doslova od hlavy až k patě.
Autor: Simona Chioccia / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Mléčnou čokoládu připomněly zajímavé plavky s průstřihy, které byly k vidění na plavkové show v Miami.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Minimalismus v barvě bílé čokolády podle módního domu Calvin Klein je symbolem tichého luxusu.
Autor: Profimedia.cz
Tento luxus není tichý, ale spíš připomíná trend mafiánské manželky. Ovšem stylově v čokoládové.
Autor: Profimedia.cz
Šátky jsou skvělé v tom, že je neužijete jen v létě, ale po celý rok. Ten letošní se ponese v čokoládovém duchu.
Autor: Profimedia.cz
Na bílou čokoládu si vsadila i značka Vivienne Westwood na pařížském týdnu módy.
Autor: Profimedia.cz
Tlumená čokoládová v kombinaci s bláznivými potisky podle značky Versace
Autor: Versace
Kombinace odstínů čokolády a šedé je mimořádně povedená. Z kolekce Versace
Autor: Versace
Jako sladký našlehaný krém z bílé čokolády vypadal model na přehlídce značky Zimmermann.
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Maximalismus ve své čisté podobě. Jako byste nalévali rozpuštěnou čokoládu do formiček a nějak vám to celé přeteklo...
Autor: Profimedia.cz
Zendaya má na trendy nos. Tyto krásné šaty v barvě mléčné čokolády Louis Vuitton vynesla na Oscary.
Autor: Profimedia.cz