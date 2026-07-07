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Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...
Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy
Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison...
Jak uniknout nenasytným algoritmům sociálních sítí. Expert radí, jak z pasti ven
Víte, kolik času denně strávíte brouzdáním v telefonu? Tyhle údaje sice rostou, ale zároveň s nimi sílí i touha úplně se odpojit a vrátit se k „babičkovským“ koníčkům. Co nám moderní technologie...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Rodičům se narodila holčička z cizího embrya. Pro rodinu to byl šok
Tiffany Scoreová a Steven Mills z Floridy v prosinci roku 2025 přivítali na svět vytouženou holčičku. Po letech bojů s neplodností se jim díky umělému oplodnění splnil sen. Jen pár dnů po porodu jim...
Jedna operace za druhou. Nádor na páteři mě nezlomil, říká účastník Survivoru
Třicetiletý písničkář Jiří Drtil neměl jako dítě v žádném případě na růžích ustláno. Lékaři mu sdělili už v sedmi letech krutou diagnózu, ale nikdy boj o život nevzdal. A pozitivní mysl si držel i o...
Celý svět ve šperku: když ozdoby mluví za vás
Náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny, brože a další šperky vás nejen zdobí, ale zároveň vypovídají o vašem vkusu i o tom, co máte ráda, jaký styl a trendy vám sedí, jak umíte sladit oblečení s...
Šťastné náhody i riskování. Která znamení mají v létě největší šanci na lásku?
Letní období přeje seznamování. I když se říká, že letní lásky nemají dlouhého trvání, nemusíme si tím kazit náladu. Uvidíme, co z toho bude. Někteří z nás mají opravdu velikou šanci. Naprosto se...
Sexy plavky i šaty s průstřihy. 50 odstínů čokoládové v letních trendech
Sedmého července se slaví světový den čokolády. Ta ovšem nemusí mít negativní vliv na vaši postavu, pokud ji protentokrát nezařadíte do jídelníčku, ale do šatníku. Podívejte se na inspiraci pro léto...
Citrusy v hlavní roli. Kosmetika, která osvěží pokožku i smysly
Svěží, šťavnaté a plné energie. Citrusy si své místo našly nejen v kuchyni, ale i v kosmetice, kde jsou ceněné pro osvěžující vůni i pečující účinky. Výtažky z citronu, pomeranče, mandarinky či...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Týdenní horoskop: Štíři mají šanci na lásku, Lvy čeká velké dobrodružství
Co přinesou první červencové dny? Některá znamení čeká příležitost v lásce, jiná důležitá zpráva nebo nečekané dobrodružství. Přečtěte si, co podle hvězd čeká právě vás v horoskopu na období od 6. do...
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Jak zvýšit motivaci a cílevědomost? Psychologové radí, co opravdu funguje
Proč někdo dokáže vytrvat a jiný své plány opouští po několika dnech? Odpověď není v silnější vůli, ale v tom, jak funguje naše psychika. Psychologové popisují několik jednoduchých strategií, díky...
Při venčení psa potkával podivné postavy. Jednou jejich tajemství odhalil
Kvůli letním vedrům chodil se psem ven až po půlnoci. Každou noc potkával stejné postavy. Až jednou zjistil, že jejich příběhy mají něco společného.