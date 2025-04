Část 1/6

Milujete sci-fi, fantasy, historii či vám bílé šaty přijdou zkrátka jen příliš fádní? Nebojte se dát najevo svůj osobní vkus. Letos je povolené snad úplně vše.

Důraz na individualitu

Svatby nebudou mít letos daleko od módních přehlídek. In jsou totiž skutečně neotřelé oděvy pro nevěstu a ženicha. Nejde jen o extravaganci, šaty i oblek by měly odrážet osobnost, vkus a záliby nositelky či nositele.

Snoubenci si tak budou slibovat nehynoucí lásku ve směsici vintage oděvů, pestrých vzorů, netradičních barev i ležérních kousků. Pokud dejme tomu vystudovali historii, snadno se může stát, že k oltáři dokráčí v gotických šatech, pokud jsou milovníci fantasy, půjčí si kostýmy v elfím stylu, komiksoví nadšenci zase můžou dorazit oblečení v kápích jako superhrdinové.

Týká se to ovšem i svatebčanů. Přísný black tie dress code sice svatbu pozvedne na velmi slavnostní, formální úroveň, nyní ale jde o to zapadnout svým oděvem do vize snoubenců.

Za tímto účelem řada z nich vytváří mood boards, tady jakési virtuální nástěnky či koláže s obrázky věcí, lokací i oděvů, které je inspirují, a v jejichž duchu by se měla svatba nést.