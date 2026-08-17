Skutečný vzhled svatebních šatů Taylor Swift od značky Christian Dior, které navrhl Jonathan Anderson, dosud nebyl oficiálně detailně odhalen. Velké svatební značky jako David’s Bridal nebo Pronovias proto zatím vyrábějí pouze předběžné návrhy a odhady inspirované jejím osobním stylem.
„Provedli jsme určitý průzkum jejího osobního života. Snažili jsme se zjistit, co ji baví a čemu se věnuje mimo hudbu. Myslíme si, že svatba je natolik osobní událost, že se výběr jejích šatů logicky musí lišit od jejích vystoupení, kde je nucena na pódiu nosit kostýmy neb šaty sponzorů. Na svatbě ale může být sama za sebe,“ uvedla ve videu pro Reuters Viola Chan vedoucí ve společnosti David´s bridal.
Svatba Taylor proběhla v Madison Square Garden v Manhattanu a celá hala byla kvůli soukromí dlouho upravována. Část vnitřku byla dokonce stylizována do podoby venkovní zahrady. Dorazilo přibližně 1000 hostů včetně mnoha celebrit a sportovců jako například herec Brad Pitt, herečka Julia Robertsová, herec Hugh Grant, herečka Selena Gomezová nebo hudebník Ed Sheeran.
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Oddávajícím byl herec a komik Adam Sandler. Nevěstiným hlavním svědkem byl její bratr Austin Swift, za ženicha svědčil bratr Jason Kelce. Novomanželé zvolili oblečení od značky Dior, ale fanoušci stále marně čekají na okamžik, kdy odhalí alespoň jednu fotografii, kde by si mohli prohlédnout, jak jim to v jejich velký den slušelo.