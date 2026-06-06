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Trendy svatebních šatů pro rok 2026 ukazují, že nevěsty stále více hledají originalitu a osobní styl. Vedle romantických boho modelů se prosazuje inspirace vintage, výrazné krajky, perlové zdobení, stojáčky i glamour navazující na opulentnost 80. let. Univerzální představa o ideálních svatebních šatech a botách však ustupuje a do popředí se dostává individualita, díky níž si každá nevěsta může vybrat styl odpovídající její osobnosti.
Svatební boty 2026: Kozačky i platformy
Styl svatebního outfitu by neměly určovat vnější trendy, ty slouží nevěstám především jako inspirace, jaké šaty vybrat a jaké boty se k nim budou nejlépe hodit.
Podle svatební stylistky Anny Choi nevěsty čím dál častěji obracejí pořadí tvorby svatebního outfitu a jako první si vybírají jeden výrazný doplněk, podle nějž se odvíjí celý vzhled. Dámy, které si potrpí na efektní look, mají například bohatý výběr svatebních bot v různých stylech, od expresivně modelovaných klínků až po lodičky s rovnou špičkou v duchu baletních piškotů.
Anny Choi upozorňuje také na svatební kozačky, které do své kolekce na rok 2026 zapojila značka Dior. Kozačky se v různých podobách objevují u svateb ve westernovém stylu, ale také mohou rafinovaně „doťuknout“ elegantní kostýmek s minisukní. Krátké boho nebo krajkové šaty díky kozačkám zase nebudou působit přehnaně romanticky.
Módní bible Vogue pro letošek vybrala také elegantní nazouváky Jimmy Choo a Chloé či vysoké platformy od firmy Gianvito Rossi, které nevěstě dodají výšku, důstojnost a jistotu v kolenou. Bílé minimalistické baleríny do své letošní kolekce zařadily i Prada a Miu Miu. Výjimkou nejsou ani lehké sandálky a „kristusky“, které nevěsty ocení hlavně na večírku či při zahradní party.
Největší trendy svatebních bot pro rok 2026
S podpatkem, nebo bez? Pohodlí není kompromis, ale základ!
Řada nevěst si při výběru bot klade otázku, zda zvolit elegantní boty na vysokém podpatku, které prodlužují siluetu a podporují volavčí krok, nebo vsadit na komfortnější varianty. Boty bez vysokého, úzkého podpatku se doporučují především u venkovních svateb. Masivní blokový podpatek, platformu či nízké střevíčky a sandály bez podpatku nevěsty ocení při pohybu po trávníku, ale i po nepravidelné dlažbě na zámcích a při večerním tanci s novomanželem.
Ať už nízké nebo vysoké, svatební boty musí hlavně dobře sedět. To znamená především kvalitní výrobek z dobrého materiálu, aby boty nikde nedřely. Svatba totiž znamená několik hodin na nohou, během kterých by nevěsta neměla myslet na pálivou bolest od puchýře nebo na padající pásek na patě, který si musí neustále sisyfovsky narovnávat. Jsou to sice drobné detaily, které však umějí celý svatební den pěkně znepříjemnit.
Co musí splňovat svatební boty
- Správnou velikost – boty nesmějí tlačit, ani být příliš volné.
- Kvalitu materiálu i zpracování – důležitá je měkká stélka a prodyšné materiály, které pomohou předejít otlakům a puchýřům.
- Stabilitu – podpatek by měl odpovídat povrchu i zkušenostem s nošením podpatků. Nazouváky a lehké sandálky jsou v horku příjemné, ale u nerovného povrchu neposkytují noze dostatečnou oporu.
- Soulad s šaty – barva, styl, materiál i zdobení by měly s outfitem korespondovat nebo rafinovaně kontrastovat, ale nesmějí se tlouct
Tip: Trénujte chůzi na podpatku!
Stejně jako na tvarující korzet, i na boty by si tělo mělo před svatbou zvyknout. Proto je dobré boty pořídit s dostatečným předstihem a ještě před svatbou je „rozchodit“, aby se tvaru nohy co nejvíce přizpůsobily. Zejména pokud nejste na podpatky zvyklá. Také volte boty trochu volnější, protože nohy mohou při celodenním stání otékat.
1. Kdy vzít boty s nízkým podpatkem nebo bez podpatku?
Nízký podpatek či platforma jsou pohodlnější a dá se v nich lépe vydržet až do večera bez puchýřů a bolavé klenby. Díky nabídce balerín i botám na vysoké podrážce se nevěsty nemusejí rozhodovat mezi efektem a pohodlím.
- Délka šatů:
Pokud máte šaty až na zem, případně širokou sukni, a při chůzi budou vidět maximálně špičky, není důvod nohy nutit do vysokých jehlových podpatků. A chcete-li získat pár centimetrů navíc, volte raději pohodlné platformy nebo boty na vyšším, ale masivním stabilním podpatku.
- Kde se obřad koná:
Cestu autem na radnici a odtud do restaurace nejspíš zvládnete v jakékoli obuvi. Pokud se však jedná o svatbu na zahradě, na louce, v rustikálním prostředí nebo v zámeckém parku, raději se jehlám vyhněte obloukem.
- Svatba spojená s party
Víte-li dopředu, že ve svatebních šatech a botách musíte vydržet celý den, protože obřad a hostina volně přejde do večírku, je pohodlí na prvním místě.
2. Vysoké boty a jehly aneb více je více
- Boty jako klíč k outfitu
U midi a mini délky šatů se boty mohou stát ústředním módním prvkem. V této chvíli stále více nevěst sáhne pod svých vysněných designových modelech od oblíbených návrhářů, které si zaslouží s nimi prožít tuto jedinečnou událost. Není to sice zadarmo, ale investice do kvalitních bot se jen tak neztratí. A pokaždé, když je znovu vynesete, můžete si znovu připadat jako nevěsta.
- Nevěsta musí být vidět
Bílé šaty jsou na svatbě určeny výhradně nevěstám, aby jejich záři nikdo nezastínil. Dominanci nevěstě dodají i vyšší podpatky, které mimo jiné podpoří výšku a zdůrazní štíhlost. Místo úzkých jehlových podpatků jsou však na místě stabilnější varianty, platformy nebo široké blokové podpatky.
Pozor na barvu!
Dnešní nevěsty už zdaleka nevolí jen čistě bílé šaty, módní jsou odstíny champagne či ivory, ale i béžové, tělové i pastelové odstíny. A svatební boty by se šaty měly ladit. U maxi sukní drobné nuance nevadí, ale u kratších už rozdíl pozornosti neunikne a je třeba důkladně vybírat shodný odstín nebo sáhnout po metalickém vzhledu, který dobře funguje jako alternativa k bílé. Stříbrné či zlaté boty nejlépe vynikají u minimalistických šatů.
Boty na na večerní party
Podobně jako u svatebních šatů i u bot je možné volit dvě varianty, jednu na obřad a hostinu a druhou na odpoledne a večer, které už mají mnohem neformálnější ráz. Nevěsty pak už sahají po kratších sukních, pohodlných letních šatech nebo topu s džíny a zde už je rozhodně prostor pro stylové experimentování a extravagantnější obuv.
Večírek spojený s tancem se také může protáhnout až do ranních hodin, a proto by hlavně posvatební boty měly být pohodlné a funkční. Představivosti se meze nekladou a kromě balerín je možné vzít i mokasíny, plátěnky či tenisky.