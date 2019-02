Čtyři tipy, jak na svatbu za hubičku. Zrecyklujte šaty a vyrazte na louku

Šaty na vícero použití

Nepřehlédnutelná bílá róba pro nevěsty a oblek na míru pro ženicha. To je sice stále in, zároveň čím dál více párů už nechce oblečení, které po jednom použití odloží do skříně. Proto si pořizují věci, které najdou své využití i po svatbě. Ke slovu se dostávají elegantní, ale praktické střihy, ve kterých oba novomanželé vydrží pohodlně celý den.



U pánů lze klasické obleky nahradit daleko neformálnější variantou v podobě košilí s potiskem, barevných ponožek, stejně jako plátěných kalhot nebo džínů. A to všechno v různých barevných provedeních.

Nevěsty pak mají o poznání více variant. Stačí si jen udělat představu, jak by jejich svatební outfit měl vypadat. Už dávno neplatí, že musí být nutně v bílé, využít se dá v podstatě jakákoliv barva nebo mix, včetně červené, žluté nebo černé.

Můžete zkombinovat luxusní hedvábnou halenku s pouzdrovou sukní z konfekce nebo si k obyčejnému topu pořídit nepřehlédnutelnou tylovou sukni. Někdy ty vaše „pravé“ šaty můžete najít i v některém z řetězců nebo dokonce v sekáči. Může jít o krátké letní šaty na ramínka, které se vám hodí, až budete jezdit na rodinné dovolené k moři, nebo vám padne do oka originální model v duchu udržitelné módy.



Pokud umíte šít nebo máte šikovnou kamarádku, můžete se pustit do výroby svatební róby sama. „Moje nároky a představy byly tak specifické a jasné, že jsem si nakonec uvědomila, že jedině já sama si je ušiji přesně takové, jak jsem si je představovala. Protože jsem chtěla ty nejjemnější přírodní materiály, vybrala jsem si hedvábí, které miluji pro jeho lehkost, a belgickou krajku. Ostatně volba materiálu má opravdu velký vliv na celkový výsledek. Přírodní látky se úplně jinak chovají a na ženě je vidět, jak se v šatech cítí,“ popisuje například Lucie na webu svatebnicirkus.cz.