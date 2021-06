Svatební sezona začíná. Poradíme vám, co na sebe a jak se vyhnout trapasům

Žabky a kraťasy na svatbu patří pouze v případě, že tak stanoví sami snoubenci.

Pozor na dress code

Termíny na pozvánce jako white tie, black tie, casual či cocktail mohou někdy vzbudit více otazníků než objasnit, co na sebe. Dejte si proto tu práci a prostudujte, co od vás snoubenci vlastně chtějí. Přijít v dlouhých šatech, pokud si vyžádali koktejlky, by mohl být trapas. Hlavní zásada však praví: nepřebijte nevěstu! Bylo by chybou vzít si na sebe šaty jako na závěrečnou v tanečních: naducané, s dlouhou vlečkou, pošité duhovými flitry či zvířecími motivy, které křičí „podívejte se na mě!”.



Na jednu stranu se tedy vyplatí nepřehánět, na druhou ale také nepodceňovat. Jakkoliv může být svatba v uvolněném stylu, džíny, žabky a kraťasy jsou v každém případě velkým prohřeškem. Budete v nich vypadat, že jste si nedali ani trochu záležet na tom, abyste svým zjevem pomohli k dotvoření slavnostní atmosféry. Výjimkou je pouze případ, kdy budoucí manželé sami oznámí, že svatba proběhne v džínách a tričkách.

Pokud snoubenci neuvedli dress code na pozvánce, vezměte v úvahu především místo události. Obřad na pláži bude vyžadovat jiný model, než svatba na zámku nebo ve stodole. Pokud máte ohledně outfitu nějaké dotazy či nejasnosti, nebojte se budoucích manželů zeptat.