Jackie se začala plně věnovat kulturistice před šesti lety, když si kvůli pandemii covidu musela dát pauzu od kickboxu a trávila hodně času doma, kde měla hlavně činky. „Pocházím ze šesti sourozenců a odmala jsem se věnovala sportu. Vždy jsem něco dělala. Milovala jsem fotbal a bavilo mě chodit s ostatními do posilovny. Odmala jsem měla ke sportu opravdu velmi kladný vztah. Možná to tak nevypadá, někdo mi říká, že jsem tlustá. Ale vážně to jsou svaly,“ smála se.
Dnes váží 127 kilo, z toho 70 % podle ní tvoří svaly. Dřív často držela diety a byla unavená. Dnes se zaměřuje na lepší stravování a raději posiluje. Dietu už nikdy držet nechce, protože na jejím těle napáchala značné škody. „Teď se cítím silná, obrovská a v pohodě. Předtím jsem byla hubená, nešťastná a extrémně zoufalá,“ podotkla.
Nyní si dopřává to, co pro ni bylo v době diet zapovězené. Denně sní osm až deset vajec, k obědu miluje kuřecí prsa a opravdu velkou porci rýže a zeleniny. A závislá je prý na cottage sýru, do kterého si přimíchá med.
„Neměla jsem vždy zrovna šťastné období. A někdy jsem se vyloženě ničila. Jsem šťastná, že to moje tělo všechno zvládlo. A jsem na něj hrdá. Takže mě nerozhodí žádné negativní komentáře. A že jich není málo. Hlavně muži mi píší, že jsem odporná, že nejsem žena a měla bych se někam schovat a nevylézat ven. Hned ty negativní komentáře mažu a trolly blokuji. A dýchá se mi bez nich lépe,“ dodala na Instagramu. Tam se chlubí i tím, že dokáže rukama rozdrtit meloun nebo louskat ořechy.