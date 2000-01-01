Podívejte se do naší galerie na ženy, které jsou samý sval. Za jejich vzhledem stojí roky tvrdé dřiny v posilovně, kde se nezastaví, aby docílily co největších svalů. Jdou si za svým snem a nenechají se nikým zastavit. Díky tomu mají úspěch po celém světě a jejich jména jsou dobře známá.
Autor: koláž iDNES.cz
Leyvina Rodrigues Barrosová je brazilská profesionální kulturistka federace IFBB Pro League, která patří mezi světovou špičku v kategorii ženské kulturistiky (Women’s Bodybuilding).
Autor: Profimedia.cz
Lenka Ferenčuková je česká profesionální kulturistka kategorie Women’s Physique (IFBB Pro) a zároveň příslušnice Policie České republiky. V českých médiích bývá často označována jako „nejsvalnatější česká policistka“.
Autor: Profimedia.cz
Kristina Nicole Mendoza je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro League, certifikovaná osobní trenérka a trenérka pózování. Proslavila se především vítězstvími na prestižních soutěžích a účastí na Ms. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Julia Cabarcosová je španělská profesionální kulturistka soutěžící v kategorii Women’s Physique federace IFBB Pro League.
Autor: Profimedia.cz
Jessica Reyes Padilla je profesionální sportovkyně, kulturistka a trenérka z Portorika, která soutěží v kategorii Women’s Figure (IFBB Pro League).
Autor: Profimedia.cz
Chelsea Dion je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro League, osobní trenérka a tvůrkyně digitálního obsahu působící v Las Vegas. Soutěží v královské kategorii ženské kulturistiky (Women’s Bodybuilding), ve které je čtyřnásobnou profesionální šampionkou a trojnásobnou účastnicí prestižní soutěže Ms. Olympia.
Autor: Instagram Chelsea Dion
Hong Yanová je čínská profesionální kulturistka federace IFBB Pro. Soutěží v kategorii Women’s Physique a v roce 2026 se probojovala až na nejprestižnější soutěž světa Mr. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Eduarda „Duda“ Bezerra je brazilská profesionální kulturistka, která závodí v prestižní kategorii IFBB Pro Wellness a patří k absolutní světové špičce. Mezi její největší úspěchy patří dva tituly šampionky Wellness Olympia (2025, 2026) a vítězství na Arnold Classic (2025).
Autor: koláž iDNES.cz
Desunka Dawsonová je americká profesionální kulturistka soutěžící v organizaci IFBB Pro League. Působí v kategorii Women’s Bodybuilding a pochází ze sportovní rodiny jako neteř slavné sprinterky Florence Griffith Joynerové.
Autor: Profimedia.cz
Denise Zwinger-Tyneková je německá profesionální kulturistka soutěžící v kategorii Women’s Figure pod federací IFBB Pro League. Ve světě fitness a kulturistiky vystupuje pod přezdívkou „The Statue“ (Socha).
Autor: Profimedia.cz
Brooke Walkerová je známá jako americká profesionální kulturistka (IFBB Pro), osobní trenérka a fitness modelka.
Autor: Instagram Brooke Walker
Bárbara Moojenová je brazilská profesionální kulturistka soutěžící v prestižní lize IFBB Pro League. Proslavila se zejména v královské kategorii ženské kulturistiky (Women’s Bodybuilding).
Autor: Profimedia.cz
Ashley Kaltwasserová je americká profesionální fitness sportovkyně a kulturistka v kategorii Bikini (IFBB Pro League). Patří k nejúspěšnějším závodnicím v historii tohoto sportu.
Autor: Profimedia.cz
Ashley Lynnette Jonesová je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro, trenérka a výživová poradkyně. Patří k absolutní světové špičce ženské kulturistiky a je dvojnásobnou vicemistryní prestižní soutěže Ms. Olympia.
Autor: Instagram Ashley Lynette Jones
Angela Yeo je americká profesionální kulturistka, powerlifterka a osobní trenérka.
Autor: Instagram Angela Yeo
Andrea Shawová je americká profesionální kulturistka a sedminásobná vítězka prestižní soutěže Ms. Olympia. Je považována za nejdominantnější osobnost moderní ženské kulturistiky v kategorii Women’s Bodybuilding.
Autor: Instagram Andrea Shaw
Alida Opre je maďarská profesionální kulturistka federace IFBB Pro League. Závodí v nejprestižnější ženské kategorii Women’s Bodybuilding a patří ke světové špičce, což potvrdila 6. místem na soutěži Ms. Olympia v roce 2026.
Autor: Instagram Alida Opre
Alcione Barreto je brazilská profesionální kulturistka. Soutěží v královské ženské kategorii Women’s Bodybuilding v rámci prestižní federace IFBB Pro League a patří ke světové špičce.
Autor: Profimedia.cz
Aleesha Youngová je americká profesionální kulturistka federace IFBB, která je ve světě fitness známá pod přezdívkou „Nejsilnější máma světa“ (The World’s Strongest Mom). Pochází ze Salt Lake City v Utahu a proslavila se především svými extrémními svalovými objemy a mimořádnou silou.
Autor: Instagram Aleesha Young
Paula Ranta je finská profesionální kulturistka soutěžící v prestižní lize IFBB Pro League. Narodila se 1. června 2000 ve Finsku a proslavila se svou extrémní svalovou hustotou, symetrií a mimořádnou připraveností na pódium.
Autor: koláž iDNES.cz
Naiana „Nana“ Silva je brazilská profesionální kulturistka. Soutěží v kategorii Women’s Physique na mezinárodní úrovni a v odborných žebříčcích bývá uváděna také pod jménem Naiana Silva Cruzová.
Autor: Profimedia.cz
MayLa Ashová je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro League a fitness trenérka.
Autor: Instagram Mayla Ash
Nataliya Kuznetsova je ruská profesionální kulturistka a silová trojbojařka. Celosvětovou pozornost si získala díky své extrémní svalové hmotě, média ji často označují za jednu z nejsvalnatějších žen na světě.
Autor: Profimedia.cz
Natalia Abraham Coelho je úspěšná brazilsko-americká profesionální kulturistka a trenérka, která soutěží v kategorii Women’s Physique v organizaci IFBB Pro League.
Autor: koláž iDNES.cz
Nadia Capotosto je profesionální italská kulturistka federace IFBB Pro, která soutěží v kategorii Women’s Bodybuilding. Narodila se na italském pobřeží mezi Římem a Neapolí a patří k nejvýraznějším evropským závodnicím na světové kulturistické scéně.
Autor: koláž iDNES.cz
Michaela Destiny Aycocková je americká profesionální kulturistka federace IFBB a osobní trenérka pocházející z Floridy. Proslavila se zejména tím, že svou profesionální kartu získala již v devatenácti letech, čímž se stala jednou z nejmladších profesionálek v historii.
Autor: Profimedia.cz
Meghan Morrisonová je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro, která soutěží v kategoriích Women’s Physique a Women’s Bodybuilding. Kromě sportovní kariéry působí také jako chiropraktička a zdravotní koučka.
Autor: Profimedia.cz
Martina Lopezová je španělská profesionální kulturistka soutěžící v nejvyšší kategorii Women’s Bodybuilding v rámci organizace IFBB Pro League. Proslavila se zejména díky mimořádné svalové hustotě při menším vzrůstu, za což si vysloužila přezdívku „The Giant Killer“ (Zabiják obrů) nebo „El Torito“.
Autor: Profimedia.cz
Marika Jonesová je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro League. Soutěží především v kategorii Women’s Physique a je dvojnásobnou účastnicí prestižní soutěže Mr. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Margie V. Martinová je bývalá americká profesionální kulturistka federace IFBB a historicky první vítězka prestižní soutěže Wings of Strength Rising Phoenix World Championships. Profesionální soutěžní kariéru ukončila v roce 2022, ale stále aktivně posiluje.
Autor: koláž iDNES.cz
Lisa Kudrey je kanadská profesionální kulturistka federace IFBB Pro, která soutěží v nejvyšší ženské kategorii Women’s Bodybuilding. Mimo soutěžní pódia působí ve městě Windsor (provincie Ontario) jako registrovaná manuální osteopatka a osobní trenérka.
Autor: Profimedia.cz
Zama Benta je brazilská profesionální kulturistka federace IFBB Pro League, která soutěží v kategorii Women’s Physique a patří ke světové špičce této divize. Největšího úspěchu dosáhla v září 2026 na soutěži Ms. Olympia v Las Vegas, kde vybojovala 2. místo za vítěznou Natalií Abraham Coelho.
Autor: koláž iDNES.cz
Theresa Ivanciková je americká profesionální kulturistka, osobní trenérka a podnikatelka pocházející z Pensylvánie. Na svém kontě má čtyři vítězství v profesionální lize IFBB Pro a tři účasti na prestižní soutěži Ms. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Sherry Priami je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro League, která soutěží v královské kategorii Women’s Bodybuilding (ženská kulturistika Open) a patří ke světové špičce. Vedle své sportovní kariéry pracuje na plný úvazek jako dentální hygienistka na Floridě a je trojnásobnou matkou.
Autor: Instagram Sherry Priami
Sheronica Hentonová je americká profesionální kulturistka soutěžící v kategorii Women’s Physique v prestižní federaci IFBB Pro League. Na nejvyšší světové úrovni soutěží více než deset let a patří mezi pravidelné účastnice prestižní soutěže Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Selyka Givanová je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro, osobní trenérka a zdravotní koučka. Soutěží v královské kategorii ženské kulturistiky (Women’s Bodybuilding)
Autor: Instagram Selyka Givan
Sarah Villegasová je profesionální americká kulturistka kolumbijského původu, která patří k nejúspěšnějším závodnicím v historii kategorie Women’s Physique. Na nejprestižnější světové soutěži Women’s Physique Olympia dokázala zvítězit celkem čtyřikrát (v letech 2020, 2021, 2023 a 2024), čímž vyrovnala historický rekord divize.
Autor: Instagram Sarah Villegas
Ranya Temizkanová je americká profesionální kulturistka federace IFBB Pro, trenérka, specialistka na pózing a tvůrkyně online obsahu. Závodí v královské ženské kategorii Women’s Bodybuilding a proslavila se přechodem ze světa tance na profesionální kulturistická pódia.
Autor: Profimedia.cz
Věra Mikulcová je nejznámější a nejúspěšnější česká profesionální kulturistka. Věnuje se také osobnímu trénování a výživovému poradenství.
Autor: ČTK