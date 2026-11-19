|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Jak se žilo v socialistickém Československu? 40 otázek prověří vaši paměť
Ať už jste éru budování socialismu a normalizaci v Československu zažili, nebo ji znáte jen z filmů, televize či vyprávění rodičů a babiček, tento kvíz vás bude bavit. Schválně, kolik ze čtyřiceti...
Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Bodovaly už před lety. Některé z krásek se dokonce drží na předních příčkách v oblasti šoubyznysu už desítky let. Dříve byly mladé, ale krásné jsou i dnes, ačkoli už mnohé ve věku babiček. Podívejte...
Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...
Po Extrémních proměnách přibral 20 kilo. Karel Horváth přiznal proč
Karel Horváth, bratr slavného bývalého fotbalisty Pavla Horvátha, nakonec zhubl jednašedesát kilogramů. Nebyl to snadný proces, i s ohledem na jeho vážnou autonehodu před lety a trvalé zdravotní...
Vosí pas a křivky, které berou dech. Sexy modelka pobláznila miliony fanoušků
Jailyne Ojeda Ochoa je americká modelka, podnikatelka, televizní osobnost a influencerka mexického původu. Proslavila se především svými výraznými křivkami, propagací fitness a životního stylu na...
Chystáte se poprvé darovat krev? Jak probíhá první odběr a proč do toho jít
Chystáte se poprvé darovat krev, ale máte obavy z neznáma, jehel nebo toho, jak celá procedura probíhá? Darování krve nemusí znamenat dlouhé čekání ani složitou přípravu. Na odběr se nechodí nalačno,...
Bundy, sukně, svetříky. Bez těchto kousků se na podzim neobejdete
Také jste si ještě úplně nezvykla lovit už ze skříně svetry, teplé bundy, šály a čepice? Bez těchto kousků to na podzim nepůjde. Pro dokonalý look se je ale naučte chytře propojovat.
Po kávě s kamarádkou dva dny na zotavení. Jak poznat toxické přátelství?
Pojí vás společná tajemství, roky sdílených starostí i radostí. Ale po kávě s ní nemáte radost a cítíte se jako po směně v lomu. Přitom se nic strašného nestalo: jen zase mluvila hlavně o sobě,...
Bohyně, superhrdinka, Barbie. Premiéry filmů jako módní záležitost
Módní trendy tradičně vznikají na týdnech módy, kde návrháři každý rok prezentují nové kreace. V poslední době si však místo ve světě módy uzurpuje ještě jeden typ události: premiéra filmu. To, co na...
Třicet potravin plných železa. Na špenát nespoléhejte, jinde ho najdete víc
Únava, špatné soustředění, bledá pokožka, bušení srdce nebo zadýchávání mohou být příznaky nedostatku železa. Kde ho ale hledat? Špenát, který má pověst jednoho z nejlepších zdrojů, zdaleka nevede....
Šedá je nová černá. Aby s ní nebyla nuda, naučte se ji chytře kombinovat
Jen málokterá žena vám řekne, že její oblíbenou barvou je šedá. Obávají se, aby v ní nepůsobily nudně. Ukážeme vám, jak ji kombinovat, aby se stala nečekaně stylovým pilířem vašeho šatníku. Sluší...
Syn mi napsal, že už nechce žít. Zastavil se mi svět, vzpomíná matka
Ještě nedávno se radoval z přijetí na vysněnou školu. O pár měsíců později napsal své matce zprávu, že už dál nemůže a přemýšlí o smrti. Příběh šestnáctiletého Honzy, který bojoval s úzkostmi a...
Obří svaly a roky tvrdé dřiny. Tohle jsou hvězdy ženské kulturistiky
Podívejte se do naší galerie na ženy, které jsou samý sval. Za jejich vzhledem stojí roky tvrdé dřiny v posilovně, kde se nezastaví, aby docílily co největších svalů. Jdou si za svým snem a nenechají...
Superúplněk v Blížencích vás postaví před rozhodnutí. Přijde už příští týden
Listopadový úplněk nastane v úterý 24. listopadu 2026 v 15:53 SEČ ve znamení Blíženců, kdy se Měsíc bude nacházet na 2°19′ znamení Blíženců a Slunce v protilehlém znamení Střelce. Tento...
Kámen gua sha umí zázraky. Takto z něj vaše pleť vytěží maximum
Nemáte program na dnešní večer? Máme pro vás tip: Dopřejte si masáže gua sha minerály. A nemusíte kvůli tomu do salónu, čarujte u vás doma. Tento kámen umí s vaší pletí zázraky.
Spěte, choďte ven. S těmito tipy zvládnete zimu bez rýmy a splínu
Listopad asi nebude všeobecně nejoblíbenějším měsícem v roce – venku je chladno, brzy se stmívá a na vás leze nejen nachlazení, ale i podzimní „depka“. Jak se s tím vypořádat? Pár tipů na následující...
KVÍZ: Myslíte, že umíte vyjmenovaná slova? Uvidíme, co vám ze školy zůstalo v hlavě
Vyjmenovaná slova známe ze školy, jejich svět je ale mnohem záludnější, než se zdá. Zjistěte, jestli byste z jejich znalosti ještě dostali jedničku. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 26....