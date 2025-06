Na Instagramu ji sleduje téměř sto tisíc lidí a fanoušci rychle přibývají. Inspirovala se u světových kulturistických hvězd a sama je ráda za to, že ji vyhledávají právě pro její extrémní zapálení pro kulturistiku. Pod taktovkou má mnoho lidí, kteří se stejně jako ona zajímají o soutěže.

„Stanovte si cíle tak velké, že jich nemůžete dosáhnout, dokud z vás nevyroste člověk, který je natolik dobrý, že to dokáže,“ uvedla. Rahel se nedávno stala maminkou a ve sportu hodlá podporovat i svého potomka. Na posilování nezanevřela a chce inspirovat ostatní matky, které po porodu nevědí, jakým směrem se ubírat.

„Největším impulsem pro sport pro mě byl rozchod s bývalým partnerem, který mi řekl, že ještě nikdy nepotkal ženu, která by byla tak hubená a neměla sílu. Neměla jsem svaly a byla hodně křehká. To mě naštvalo a rozhodla jsem se, že všem ukážu,“ uvedla v minulosti.

Posilováním začala být posedlá a nad jejími výkony kroutili hlavou i blízcí přátelé a rodina. Nelíbilo se jim, jak se Rahel mění, a měli za to, že to přehání. Když vyhrála první soutěž v kulturistice, změnili názor. „Myslím, že už všem došlo, že je to srdeční záležitost. Je to můj každodenní pohon a navíc dělám hodně pro své psychické a fyzické zdraví,“ doplnila. Největší oporou je jí současný partner, který má stejné zájmy.