Když modelky přestaly být anonymní
Za symbolický začátek zlaté éry supermodelek se často považuje ikonická obálka britského Vogue z ledna 1990. Peter Lindbergh na ní vyfotil Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Christy Turlingtonovou, Lindu Evangelistu a Tatjanu Patitzovou. Z modelek se rázem staly celebrity, měly slavné partnery, hvězdné kariéry i aféry, o kterých se všude psalo.
Pak přišel George Michael a jeho videoklip Freedom! ’90, v němž se objevily Cindy, Naomi, Christy a Linda místo samotného zpěváka. O rok později je Gianni Versace poslal společně po mole v Miláně a supermodelkovský fenomén byl na vrcholu. Ne všechny ale toužily po světlech reflektorů. Tatjana Patitzová se raději stáhla do ústraní do Kalifornie, kde žila obklopená přírodou a koňmi.
Na začátku devadesátek se také objevila Kate Mossová. Glamour vystřídala grunge estetika, dokonalé křivky chlapecká postava a supermodelka už nemusela vypadat jako hollywoodská diva.
Na ni pak navázala další generace modelek, která už vyrůstala ve světě, kde supermodelka nebyla jen tváří módních časopisů, ale globální celebrita a značka. Gisele Bündchenová, Natalia Vodianova, Češky Karolína Kurková nebo Hana Soukupová se proslavily o něco později, každá po svém.
Proč tento fenomén už zmizel? Móda se změnila, časopisy začaly dávat větší prostor herečkám a zpěvačkám a přišly sociální sítě, které umožnily rychle vytvořit celebritu prakticky z kohokoli. Z kdysi nedostižných supermodelek se tak staly ženy, které dnes žijí své „obyčejné“ životy. Jak vypadají a co dnes dělají?