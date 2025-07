Část 1/3

Zrcadlo je pro mnoho žen nepřítelem

Stylistka Lenka Zelenohorská začala ženám poskytovat nejprve teoretické image konzultace, které byly postavené na potřebě najít svůj styl, vybírat pro sebe správné barvy, vnímat správně svou postavu a na ni vybírat vhodné střihy a materiály. S některými klientkami navštěvovala v rámci rozšířených služeb i běžné obchodní řetězce, kde prý začala vnímat, že ženy nejsou zvyklé objektivně se na sebe dívat do zrcadla.

Lenka Zelenohorská nabízí v České republice ojedinělou službu Styling konzultace, kde ženám v devadesáti minutách poradí, jak se obléci podle typu jejich postavy, využít své přednosti a naučit se kombinovat podle jednoduché autorské metody, na základě střihů, barev a materiálů. Před třemi lety založila v centru Prahy butik Indivine. Oblečení sem s ohledem na potřeby českých žen vozí až z Itálie. Jednotlivé kousky potom používá při konzultacích a názorně na nich ženám ukazuje, co funguje, a co ne.

„Narazila jsem na to, že ženy samy sebe špatně vidí a vnímají své proporce nesprávně. Kříží tam své vidění s bloky, co jim kdy kdo řekl. Mojí prací je zasadit ženy zpět do reality a ukázat jim pravdivý obraz,“ říká Lenka a dodává, že učí ženy posuzovat se v kontextu zbylých proporcí.

„Žena může mít pocit, že má oproti jiným širší boky. V rámci toho, že má ale například štíhlý pas nebo pěkná ramena, tato disbalance nemusí v celku působit nijak výrazně,“ vysvětluje.

Není žádnou novinkou, že zrcadla nebo fotografie zkreslují. Přes stylistku mohou ženy dostat pravdivý obraz toho, jaká je realita a jak klientky skutečně vypadají.

Podle Lenky Zelenohorské se ženy nepotřebují učit žádná speciální pravidla, ani tisíce pouček, které jsou dnes dostupné na internetu. Musí jen pochopit svou postavu a naučit se vnímat, co funguje pro ně. Úkolem stylistky je také to, aby skryla případné nedostatky a postavu klientky opticky přiblížila ideálu.

„Ideální ženská postava připomíná tvarem přesýpací hodiny. Sedmdesát procent poměru boků je pas a ramena jsou stejně široká jako boky. Hraje roli i poměr od pupíku k hlavě,“ vysvětluje Lenka a dodává, že správným optickým vybalancováním postavy lze dosáhnout skutečných zázraků.