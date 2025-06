Část 1/3

Kapsulový šatník nestačí

Stylistka Lenka Zelenohorská se v módě pohybuje už přes dvacet let. Možná i proto, že pochází z umělecké rodiny, má podle svých slov na módu oči. V Česku spoluzaložila butik Indivine, který spojuje nakupování se službami stylistky.

Celé roky slýchá od žen stále to samé: „Nevím, co mi sluší. Nevím, jak věci kombinovat.“ Přitom podle ní existuje několik jednoduchých pravidel. Navíc, pokud žena na módu nemá cit nebo v dnešní nepřeberné nabídce stále tápe, není žádná ostuda nechat si poradit.

Dnes tolik skloňovaný kapsulový šatník je podle Lenky Zelenohorské dobrá cesta, jak si vytvořit solidní základ odívání. Jde přitom o to vybírat mezi neutrálními barvami a střihy, které nám vyhovují a jsou nadčasové. Zároveň je třeba postavit šatník na kouscích, které jsou mezi sebou kombinovatelné. Cílem však není, jak se hodně žen nesprávně domnívá, vyžít jen s kapsulovým šatníkem.

„Některé ženy mají v garderóbě jen základní kousky v neutrálních barvách, protože se bojí a nemají odvahu. Ty se sice mezi sebou dají relativně dobře kombinovat, ale je to trochu nuda. Funguje, pokud mám v šatníku 70 až 50 procent nadčasových kousků. Zbylých 30 až 50 procent by měly tvořit neotřelé, stylové a zajímavé kousky. Zkrátka takové, které šatník rozsvítí a dodají mu šťávu,“ vysvětluje Lenka Zelenohorská.

Podle stylistky jsou základem kapsulového šatníku dvoje dobře padnoucí džíny a dvoje klasické kalhoty. V létě je dobré investovat do světlých kalhot, na zimu se vyplatí pořídit tmavé. Ke kalhotám se poté vybere několik topů s rukávy i bez, případně košile z různých materiálů v neutrálních barvách.

Když má někdo rád barvy, může zvolit topy v kontrastních odstínech, ale vždy tak, aby se daly dobře kombinovat. V kapsulovém šatníku by také neměl chybět kratší nebo delší kardigan v neutrálním tónu.

„Pokud žena miluje saka, lze na nich postavit celý šatník. Oversize i vypasovaná saka v různých barvách vždy vytvoří dobrou image. Dobře v kapsulovém šatníku funguje i džínová bunda, klidně lze zvolit i jinou barvu než modrou, například pískovou či šedivou,“ radí stylistka.

„Dále bych volila dobrý trenčkot, jeden nebo dva kabáty na zimu, kabátek a bundičku na jaro. To jsou kousky, do kterých se vyplatí investovat. Jsou také ženy, které potřebují kapsulový šatník ze šatů. Tam zase vyvstává další otázka, co na šaty,“ vypočítává Lenka, která jezdí pro kousky s ohledem na potřeby českých žen do Itálie, mekky módy.

Součástí dobře postaveného šatníku jsou i doplňky. Stylové náušnice, řetízky, sluneční brýle a prstýnky. Hodně se dnes nosí také různé šátky, které hezky doladí vlastní individualitu. Nedílnou součástí jsou boty a kabelky z kůže nebo přírodních materiálů, do kterých se podle Lenky Zelenohorské vyplatí investovat.

Ideální jsou aspoň tři páry bot na sezonu. Boty a kabelky můžou outfit skvěle doladit nebo ho naopak shodit. „Je lepší koupit si kůži nebo kvalitnější koženku, což se cenově pohybuje od zhruba tří tisíc korun. Na kvalitě bot a kabelek se pozná, jestli na sobě ženě záleží,“ prozrazuje stylistka a doplňuje jedno osvědčené pravidlo.

„Obecně mám ráda módní vzorec, kdy dáte dohromady dobré klasické kalhoty s dobrým vrškem a k tomu nakombinujete jednu zajímavou věc a outfit tak ozvláštníte. Může to být buklé sako nebo zajímavá košile se vzorem, ale jeden kousek za mě stačí. K tomu už jen doladíte stylové doplňky. Každá si tak můžeme vystavět svůj osvědčený módní vzorec, kterého se lze držet, když zrovna nemáme na oblékání čas nebo náladu.“