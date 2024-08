Inspirujte se univerzitními studenty. Preppy styl je nadčasovost a kvalita

Trend preppy by se dal popsat dvěma slovy: stylová studentka, respektive stylový student. Mezi studentstvem se také zrodil. Jeho kolébkou jsou prestižní střední školy na americkém severovýchodě na počátku dvacátého století. Na to odkazuje i jeho název, odvozený od typu těchto škol – college preparatory schools.

Kořeny preppy stylu sahají až do počátku dvacátého století. Jeho předchůdce, ivy styl, se tehdy vyvinul ze sportovní módy na prestižních středních školách.

Styl vybroušený dekádami

Preppy styl navazuje na starší ivy styl, který frčel na prestižních amerických univerzitách jako Harvard, Princeton, Columbia či Yale. Jejich studenti se ve volném čase oddávali sportovním aktivitám, jako bylo pólo, kriket, jachting, lov, šerm, golf či veslování. Oděvy spojené s těmito sporty pak začali nosit i do školy.

Sportovní móda tehdy vypadala docela jinak než dnes. Byly to samé bílé kalhoty, proužkovaná trička, polokošile, tvíd, rovně střižená saka a svetry s výstřihem do V. Jednotlivé kousky bylo tedy docela jednoduché přizpůsobit běžnému provozu. Ivy styl kombinoval na jedné straně oděv mladého britského šlechtice a amerického sportovce na straně druhé.

Preppy styl pak svého předchůdce vybrousil do ještě ležérnější podoby. Přidal třeba rugbyové polokošile s dlouhým rukávem, vlněné „univerzitní“ bundy a mokasíny. Mottem jeho vyznavačů ovšem stále bylo: „Hlavně žádné výstřelky“.

Zrodil se tak nadčasový styl, který je aktuální dodnes. Nový impuls mu dodala osmdesátá léta, kdy ho za svůj pojaly oděvní firmy jako Ralph Lauren, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Gant či Lacoste. Tisíce lidí tehdy hltaly příručku preppy stylu The Official Preppy Handbook autorky Lisy Birnbachové. Na základních kouscích preppy šatníku se za ta léta nezměnilo prakticky nic.

Preppy styl je nyní opět v módě, především mezi generací Z. Ta ho přijala za svůj. Navnadil je možná loňský hit zvaný tichý luxus, který je v lecčems podobný.

Základ každého preppy šatníku Blejzr se zlatými knoflíky

Vlněný svetr s copánkovým vzorem

Vlněná „univerzitní“ bunda

Košile

Blůzky s vázačkou

Kalhoty chinos

Bílé límečky

Decentní zlaté a perlové šperky

Boty loafers, derby či mokasíny

Obojí si zakládá na minimalismu, kvalitních materiálech a základních barvách. Obojí křičí do světa slova „old money“, tedy doslova „staré peníze“. Populární termín označuje vrstvu dobrých rodin, jejichž bohatství se datuje mnoho generací nazpět.

Avšak zatímco tichý luxus je pojem, pod který se vměstná řada stylů, preppy se neobejde bez konkrétních prvků. Jejich seznam najdete v boxu. Všechny jsou univerzální a dají se snadno kombinovat mezi sebou. Proto jsou dobrým základem kapslových šatníků. Poslouží také jako výbava na poznávací dovolenou či služební cestu.

K preppy stylu neodmyslitelně patří kombinace černé a bílé, sem tam okořeněná o špetku hnědé, námořnicky modré či červené. Jedinými povolenými vzory jsou proužky a kostka. A to jak drobné káro, tak i masivní čtverce či klasický skotský tartan.

Ideální volba pro dnešní svět

Ve světě, kde oděvní firmy chrlí další a další trendy, které opět rychle vycházejí z módy, je návrat preppy stylu dobrou zprávou. Nadčasovější klasiku byste hledali jen těžko. Po trendy vintage kouscích se dá zapátrat v šatníku rodičů či v second handu. Mimo mísu není ani investice do nových – a podotýkám kvalitních – součástech garderoby. S dobrou péčí vydrží klidně i desítky let, aniž by vyšly z módy.

Polyesterový svetr se tak vyplatí vyměnit za vlněný, obyčejnou košili za její hedvábnou variantu či za dobře padnoucí kousek ušitý na míru. Boty zase jedině z měkké kůže, která se noze dokonale poddá. Místo bižuterie investujte do zlata. Nemusí to být nijak masivní kousky, kýžená je naopak jednoduchost.

Spojení elegantní a sportovní módy je v rámci preppy stylu stále aktuální. Výsledek může vypadat nějak takto.

Preppy styl se nosí po celém světě a stal se univerzálním módním projevem. Dal dokonce vzniknout moderní business módě, což je možná trochu zarážející vzhledem k tomu, že se zrodil ze sportovního oděvu. Dnes ho využijete do školy, do práce, ale i na společenské příležitosti, které mají dress code smart casual.