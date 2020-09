Stejně jako ve světě máme i my v Česku známé rodinné klany. Jedním z nich je rodina Kodetova, do které patří i herečka Barbora Kodetová, která oslaví padesát let. V rámci jejího jubilea nahlédněte v naší galerii do této slavné umělecké rodiny. Víte, které známé osobnosti do ní patří?

Autor: Koláž iDNES.cz