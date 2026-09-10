Jak na šťavnaté a opticky plnější rty? Zkuste tyto tři jednoduché kroky.
- Nejprve použijte konturovací tužku v přirozeném nude odstínu, který sedí k vašim rtům a rty konturkou zvýrazněte, lehce přetáhněte jen horní ret – srdíčko, aby rty působily plněji. Vykreslete konturu těsně nad vaši přirozenou čáru rtů, zejména ve středu horního rtu.
- Poté budete potřebovat světlejší odstín rtěnky - ten naneseme do středu rtů. Vytvoříte tak jemný kontrast s konturou, který rty opticky zvětší a dodá jim plnější vzhled. Vyhněte se tmavým matným rtěnkám, které rty opticky zmenšují, a dejte raději přednost lesklým, tělovým, meruňkovým nebo růžovým tónům – podle tónu vaší pleti.
- Nakonec použijte olej na rty, hydratační lesk nebo balzám, který rty krásně vyživí a dodá jim šťavnatý finiš. Pokud chcete objem naboostovat, volte lesky na rty s obsahem mentolu nebo chilli, které cévně stimulují tkáň a vytvoří dojem plnějších rtů. Hotovo!
Hydratace je základ, exfoliace pomůže
Proč nestačí rty vystínovat světlejší a tmavší rtěnkou? Nezapomeňte na přirozenost, ale především na hydrataci, která je základem úspěchu. I když rty nelíčíte, hydratujte je pomocí balzámu nebo regenerační masky s obsahem kyseliny hyaluronové. Třeba přes noc.
Pro nádherný úsměv pomůže také jemná exfoliace rtů. Odstraňte suché šupinky jemné kůže pomocí cukru s kapkou oleje nebo promasírujte rty měkkým zubním kartáčkem. Takový postup rty krásně prokrví a zbarví je do růžova.