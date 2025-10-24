Ivanka Trumpová: Velkolepá podívaná
O zatím nejvelkolepější módní podívanou se postarala Ivanka Trumpová, která v roce 2022 přebírala státní vyznamenání za svou zesnulou matku Ivanu Trumpovou. Do Česka si dovezla luxusní černé šaty s třpytivými aplikacemi. Protože byly výrazné samy o sobě, doplnila je pouze červenou rtěnkou.
Šaty neměly rukávy, což by se dalo považovat za přestupek proti etiketě. V tomto případě ovšem můžeme přimhouřit oko, neboť nositelka nepůsobila nijak vyzývavě, či dokonce vulgárně. Mezi dojmy, které Ivanka vzbudila, převažovaly výjimečnost, luxus a vkus.