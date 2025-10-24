Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Karolína Snellgrove
Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to nejlepší a nejhorší, co se v minulosti ve Vladislavském sále objevilo.
Část 1/9

Ivanka Trumpová je jednou z nejlépe oblékaných žen světa a ani v Česku nezklamala. Róba, ve které přebírala ocenění pro svou matku, byla jedním slovem úchvatná.

Ivanka Trumpová: Velkolepá podívaná

O zatím nejvelkolepější módní podívanou se postarala Ivanka Trumpová, která v roce 2022 přebírala státní vyznamenání za svou zesnulou matku Ivanu Trumpovou. Do Česka si dovezla luxusní černé šaty s třpytivými aplikacemi. Protože byly výrazné samy o sobě, doplnila je pouze červenou rtěnkou.

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Šaty neměly rukávy, což by se dalo považovat za přestupek proti etiketě. V tomto případě ovšem můžeme přimhouřit oko, neboť nositelka nepůsobila nijak vyzývavě, či dokonce vulgárně. Mezi dojmy, které Ivanka vzbudila, převažovaly výjimečnost, luxus a vkus.

Prezident Miloš Zeman uděloval u příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání, 28. října 2022, Pražský hrad, Praha. Ivanka Trumpová mezi hosty ceremoniálu.
Ivanka Trumpová zazářila v dokonalých šatech, její bratr si zapomněl dopnout sako.
Prezident Miloš Zeman uděloval u příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání, 28. října 2022, Pražský hrad, Praha. Ivanka Trumpová a Donald Trump jr.
Eva Pavlová v úřadu první dámy jen kvete. Svým modelem z předávání státních vyznamenání by strčila do kapsy kdejakou královnu. Nádherný střih a barvu šatů doplnily navlněné vlasy a o kapku výraznější make-up, než jsme u ní zvyklí. Jedním slovem dokonalost.
24. října 2025

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

