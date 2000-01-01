náhledy
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do podvědomí. Všichni hosté se snažili vypadat co nejlépe, některým se však dařilo víc než jiným. Řeč je především o Anně Geislerové nebo Evě Pavlové.
Prezident Petr Pavel svou osvědčenou kombinací tmavě šedého obleku a kravaty s českými lvy příliš nezaujal. Eva Pavlová tak chtě nechtě opět strhla pozornost celého sálu na sebe. V tmavě zelených šatech vypadala skvěle, i když jí možná o trochu víc sluší růžové, červené a fialové odstíny. Minimalistický model pozvedla aplikace v pase a ladící náušnice. Co se tentokrát mimořádně povedlo, byl účes první dámy.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix zvolila elektricky modrý model ve stylu, který je sázkou na jistotu. Košilový střih, nadto zavinovací, padne všem typům postav, štíhlým jako paní ministryně obzvlášť. Vytkla bych ovšem příliš velkou kabelku a hodinky. Byť slušivé, podle etikety k večerním příležitostem nepatří. Doplněk, který paní Decroix jako obvykle zkrášlil nejvíc, byl její charakteristický úsměv.
Markéta Pekarová Adamová módě rozumí a za dlouhá léta v politice si vyvinula osobitý styl, sestávající z jednoduchých barevných monolitů. Tomu odpovídaly i šaty, které zvolila pro letošní předávání státních vyznamenání. Byly tak jednoduché, že na nich vlastně není co hodnotit. Pro takovouto událost by se každopádně hodil upravenější, honosnější účes. Takto politička vypadá, že se strojila na poslední chvíli.
Livia Klausová má tendenci modely překombinovat, tentokrát ovšem zvolila jednoduchou černobílou kombinaci, a udělala dobře. Třemi slovy: elegantní, jednoduché, důstojné.
Monika Babišová má v oblibě tak trochu kolotočový styl, a proto byly její jednoduché, černobílé šaty jedním z největších překvapení večera. Možná té jednoduchosti bylo až příliš. Zlaté šperky model sice pozvedly, avšak líbil by se mi k němu nějaký výrazný barevný detail, třeba červené, kobaltové nebo i neonově žluté psaníčko.
Pohublý Andrej Babiš vynesl smoking. K němu správně oblékl smokingovou košili se skrytými knoflíčky a černého motýlka. Bližší pohled však odhalil hned několik nedostatků. Rukávy byly příliš dlouhé a nevykukoval z nich předepsaný zhruba centimetr manžet košile. Kalhoty na svém místě držel obyčejný opasek, ačkoliv se ke smokingu nosí kšandy či smokingový pás.
Poučit se Babiš mohl u své pravé ruky Karla Havlíčka, který byl oblečen na jedničku s hvězdičkou. Nejen že měl smoking i se všemi náležitostmi, doplnil ho elegantním vlněným kabátem.
Alena Schillerová loni vynesla jeden z nejlepších modelů večera. Letos se velká sláva neopakovala. Šaty v půlnoční modři neurazily, ale ani příliš nenadchly. Brož ve tvaru srdíčka byla ovšem milým, nápaditým detailem.
Úžasným kabátovým duem byli poslanec Lubomír Metnar s partnerkou. Pokud vás dosud nic nepřimělo ke koupi kvalitního vlňáku, tato fotka by měla.
Aňa Geislerová se na Hrad vybavila šaty v módní bordó ze zbrusu nové kolekce Anamé. Ne každému se musela nutně strefit do vkusu. Model působí hodně retro, jejich lesk a zdůrazněná ramena evokují osmdesátá léta. Oceněné herečce to ale nepochybně velmi slušelo, měla povedený make-up i účes.
Do bordó se sladil i ministr financí Zbyněk Stanjura. Smoking ozvláštnil motýlkem a kapesníčkem v různých odstínech této mimořádně módní podzimní barvy. Pánové si mohli vzít příklad.
Jeden z nejpovedenějších modelů večera, šaty od Anamé, vynesla manželka rychlostního kanoisty Martina Fukse Anna. Díky lesku a obtaženým křivkám vypadala jako mořská panna, k image (a možná i k manželovu sportu) doladila i „mokrý“ účes.
Filip Turek si jako doprovod vzal Elišku Haškovou-Coolidge. Ta jako bývalá vysoká státní úřednice v USA moc dobře ví, že nejvhodnější barvou pro seriózní večerní příležitosti je černá. Naštěstí ne každý této poučky dbá. Jinak by podobné akce byly poněkud nudné.
Hezký vlněný kabát, tentokrát v tmavě modré, vynesl Adam Vojtěch. Pod ním schovával smoking, a proto mu patří pochvala. Na podobnou akci je smoking daleko vhodnější než pouhý oblek, což si zřejmě ne všichni pánové (včetně prezidenta) uvědomují.
Dalším z hostů, který v tomto ohledu nikdy nezklame, je bývalý ministerský předseda Mirek Topolánek. Kdybych chtěla být extra přísná, vytkla bych mu příliš dlouhé rukávy košile.
Od takového gentlemana, jako je Zdeněk Svěrák, bychom nic menšího než smoking ani nečekali.
Celkově bylo letošní předávání státních vyznamenání konzervativní. Nikdo se nedopustil vyloženého úletu, nikdo akci nebojkotoval nevhodným oblečením. Všechny dámy měly večerní šaty, pánové smokingy nebo tmavé obleky.
