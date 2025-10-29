Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Karolína Snellgrove
  0:59
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do podvědomí. Všichni hosté se snažili vypadat co nejlépe, některým se však dařilo víc než jiným. Řeč je především o Anně Geislerové nebo Evě Pavlové.
Aňa Geislerová se na Hrad vybavila šaty v módní bordó ze zbrusu nové kolekce...

