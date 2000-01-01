Asymetrické střihy, průsvitné vrstvy, výrazné vzory i sukně připomínající umělecká díla. Aktuální letní sezona přeje odvážným nápadům a právě sukně různých délek i stylů se stávají nejvýraznějším prvkem šatníku. Prohlédněte si šestici trendů, které stojí za pozornost.
Autor: koláž iDNES.cz
Kreativní duo Beckett Fogg a Piotrek Panszczyk se kolekci Area pro jaro a léto 2026 zaměřilo na sošné minisukně. Asymetrický uzel a dramatický objem – právě to jsou typické prvky této sezony.
Autor: Profimedia.cz
Značka Area zůstává věrná i své lásce ke krystalům a třpytu. Místo klasické sukně vznikla pro jaro a léto 2026 třpytivá síť z korálků, která při chůzi mění tvar a připomíná šperk v pohybu.
Autor: Profimedia.cz
Designér Jonathan Anderson ve svém couture debutu pro Dior ukázal, že i krátká sukně může být doslova monumentální. Bohatě vrstvené květy a ostré geometrické sklady vytvářejí siluetu, která balancuje mezi haute couture a uměleckou instalací.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Elle Fanningová vsadila v ulicích New Yorku na romantickou bublinovou minisukni s výraznou mašlí od značky August Barron. Právě podobné hravé siluety se staly jedním z nejvýraznějších trendů sezony – napříč světovými týdny módy.
Autor: Profimedia.cz
Květinové vzory letos nepůsobí nutně romanticky ani nostalgicky. Na přehlídce Fendi jim současnější nádech dodaly rozostřené tvary, vrstvení i průsvitné materiály.
Autor: ČTK
Sezona fandí i zvířecím potiskům – mezi ty nejvýraznější patří méně tradiční zebra. Návrhářské duo The Attico ji zkombinovalo s minimalistickým crop topem, aby veškerou pozornost přitahovala právě sukně.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Anya Taylor-Joy ukázala, že také leopardí vzor zůstává stálicí i mimo přehlídková mola. Výraznou sukni z kolekce Balmain nechala vyniknout vedle jednoduchého černého topu – přesně podle stylingového pravidla sezony.
Autor: Profimedia.cz
Na milánském týdnu módy se objevily také plastické zvířecí motivy připomínající krokodýlí kůži nebo hadí reliéf. I pro výrazné textury platí, že fungují nejlépe ve spojení s minimalistickým zbytkem outfitu.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvnice pařížského týdne módy zvolila outfit, který si pohrává s optickým klamem. Vzor sukně na první pohled připomíná abstraktní geometrii, ve skutečnosti jej však tvoří stylizované ženské postavy. Bílá košile celý look příjemně zklidňuje.
Autor: Profimedia.cz
Julian Klausner ve své debutové kolekci pro Dries Van Noten pracoval s odvážnými grafickými potisky, které jsou pro značku typické – připomínají optické iluze i abstraktní malbu. Vzor se tu stává hlavním motivem celé siluety.
Autor: ČTK
Debut Matthieua Blazyho pro Chanel letos patřil právě výrazným „statement sukním“. A ukázal, že takový kousek nemusí zaujmout jen objemem. Malířsky pojatý abstraktní potisk dodává dramatické siluetě další vrstvu.
Autor: Profimedia.cz
Louise Trotterová zase ve své první kolekci pro Bottega Veneta vytvořila vzor s pomocí dlouhých vláken připomínajících srst nebo peří. Výsledkem je sukně, která mění vzhled s každým krokem a dokonale stírá hranici mezi potiskem a texturou.
Autor: Profimedia.cz
Ve středu zájmu jsou letos i transparentní sukně – včetně těch krajkových. Módní dům Fendi představil i krajkovou verzi elegantní pouzdrové sukně, kterou vyvážilo minimalistické sako a doplňky laděné tón v tónu.
Autor: Profimedia.cz
Miuccia Prada a Raf Simons v kolekci značky Prada ukázali, že průsvitné sukně nemusí působit okázale. Transparentní vrstva s jemnou krajkou dodává outfitu lehkost, aniž by působila příliš odhaleně.
Autor: Profimedia.cz
Značka Acne Studio spojila historickou korzetovou siluetu s průsvitnou saténovou sukní. Transparentnost zde působí romanticky, ale díky tmavým prvkům získává modernější výraz.
Autor: Profimedia.cz
Další interpretace trendu z jarní kolekce Acne Studios staví na „grungeovém“ vrstvení. Průhledná sukně, kostkovaná košile bez rukávů, úplet a kožený pásek působí skoro jako několik outfitů v jednom.
Autor: Profimedia.cz
Průsvitná zavinovací sukně z kolekce The Attico připomíná lehký šátek uvázaný kolem boků. I tento styling potvrzuje, že výrazné sukně nejlépe fungují s minimalistickým vrškem.
Autor: ČTK
Nechcete odhalovat spodní prádlo? Transparentní tylovou sukni můžete obléct i přes krátké kalhoty. V model z pařížského fashion weeku funguje sukně jako lehký závoj, který outfitu dodává romantický nádech a nechává vyniknout jednotlivým vrstvám.
Autor: Profimedia.cz
Transparentnost se letos objevuje i v sytých barvách. U Dries Van Noten doplnilo průsvitnou maxisukni sako s geometrickým vzorem v neonových odstínech.
Autor: ČTK
Chanel zařadil transparentní sukně i do couture kolekce. Jemný šifon tvoří nečekaný kontrast s třásněmi na spodním lemu i s výrazným tvídovým kabátkem.
Autor: Profimedia.cz
Další model z haute couture kolekce Chanel ukazuje ještě výstřednější pojetí – průsvitnou sukni doplňují dramatické aplikace, které dodávají objem i dynamiku.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvnice přehlídky Chanel oblékla look přímo z kolekce značky. Navrstvené sukně v kombinaci s krátkým kabátkem jsou příkladem toho, jak může couture inspirace fungovat i mimo molo.
Autor: Profimedia.cz
Po několika sezonách minimalistických siluet se na přehlídce Prady naplno vrátil takzvaný New Look – ikonická silueta, kterou v roce 1947 proslavil Christian Dior. Charakteristický je pro ni úzký pas a výrazně objemná sukně. Prada ovšem slavnou siluetu převádí do současnosti: romantické balónové sukně kombinuje například s košilemi, které připomínají uniformy.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco Christian Dior ve 40. a 50. letech spojoval objemné sukně s vosím pasem a uzavřenými saky, Giambattista Valli přichází s jejich odlehčenou verzí. Monumentální siluetu doplňuje krátkým řaseným topem, který odhaluje břicho a dává ikonickému New Looku současný charakter.
Autor: Profimedia.cz
I tento model z přehlídky Giambattisty Valliho ukazuje, že objem už neznamená těžkopádnost. Korálová sukně připomíná haute couture, ale v kombinaci s bandeau topem a dramatickými rukávy působí lehčeji a odvážněji než móda z poválečné doby.
Autor: Profimedia.cz
Ani herečka Anya Taylor-Joy neodolala návratu objemných sukní. Na přehlídku cruise kolekce Dior pro rok 2027 dorazila v černém modelu s výraznou balonovou siluetou.
Autor: Profimedia.cz
Asymetrické sukně letos opouštějí jednoduché šikmé lemy a mění se ve vrstvené, nepravidelně skládané a někdy i patchworkové siluety. Prada je zkombinovala s minimalistickými topy i oversized kabáty.
Autor: Profimedia.cz
Další netradiční pojetí od Prady: různorodé materiály se překrývají v různých délkách a vytvářejí asymetrii, která nepůsobí okázale, ale přirozeně – jako nový způsob, jak nosit klasické kousky.
Autor: Profimedia.cz
Také Bottega Veneta opouští dokonale vyvážené proporce. Klasická proužkovaná košile se setkává s asymetricky překládanou koženou sukní – nepravidelná linie dodává celému outfitu nenucenou eleganci.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jessica Williamsová potvrzuje, že asymetrie funguje i mimo přehlídková mola. Místo dokonale uhlazeného stylingu sází na promyšlenou „nedokonalost“, která outfitu dodává současný charakter.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Kiwi Lee Hanová na týdnu módy v Paříži předvedla zase trochu jiný pohled na asymetrii. Kostkovaná sukně složená z nepravidelně vrstvených panelů připomíná dekonstruovaný kilt a proměňuje tradiční vzor v něco nečekaného.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvnice přehlídky Simon Cracker na milánském týdnu módy ukázala, že asymetrie nemusí vznikat jen střihem. Korzetový top doplňuje objemná sukně s nepravidelně vrstvenými panely, které z každého kroku vytvářejí malou módní performance.
Autor: Profimedia.cz
Pařížský street style ukazuje, jak trend převést do každodenního šatníku. Korzetový top s volánem a sukně se šikmým překladem dokazují, že asymetrie nemusí být extravagantní – rozumí si i s minimalismem.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvnice pařížského fashion weeku posunula klasickou modrou košili do nečekané podoby – proměnila ji v dramaticky uvázanou sukni. Korzet, kravata i pruhované lodičky dotvářejí hravý outfit, který staví na nápaditém vrstvení.
Autor: Profimedia.cz
Objemné tylové sukně patřily k poznávacím znakům Carrie Bradshaw už v seriálu Sex ve městě. Právě díky její zálibě v kombinaci večerních sukní s běžnými topy se tento styling stal jedním z nejikoničtějších módních momentů televizní historie – a inspiruje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
V navazujícím seriálu A jak to bylo dál... se Carrie ke své oblíbené estetice vrátila. Lehce historizující styl z poslední série odpovídá i trendům, které se v posledních sezonách objevují na přehlídkových molech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Diane Krugerová zvolila model značky Erdem, v němž hraje hlavní roli sukně z jemného pštrosího peří v pastelových tónech. Bohatá textura kontrastuje s korzetovým topem zdobeným kameny a doplněným šperky Tiffany & Co.
Autor: Profimedia.cz
Bottega Veneta pracuje s třásněmi po svém. Sukně složená z dlouhých lesklých vláken připomíná husté peří a v kombinaci s jednoduchou oversized košilí vytváří výrazný kontrast mezi minimalismem a bohatou texturou.
Autor: Profimedia.cz
Balenciaga ukazuje, že i čistě bílá sukně může působit nepřehlédnutelně. Květinové aplikace soustředěné kolem lemu proměňují jednoduchý střih v efektní model.
Autor: Profimedia.cz
K minimalistickému oversized tričku kontrastuje sytě červená sukně pokrytá hustým peřím. Právě podobné kontrasty patří mezi nejsilnější momenty jarní kolekce Balenciaga.
Autor: Profimedia.cz
Balenciagu neminul ani citronově žlutý trend, který se objevoval na všech týdnech módy. Sukně složená z překrývajících se „lístků“ připomíná peří nebo okvětní plátky květin. Výrazná textura dodává modelu téměř sochařský efekt.
Autor: Profimedia.cz
Balenciaga ukazuje, že maximalismus nemusí stát jen na vzdušných materiálech. Růžová sukně z pevných textilních pásků přinesla objem i výraznou texturu a kontrastovala s koženými prvky v barvě burgundského.
Autor: Profimedia.cz
Chanel vsadil na sukni připomínající rozkvetlou louku. Barevné péřové aplikace vytvářejí bohatý povrch, zatímco jednoduchý saténový top drží celý model v rovnováze.
Autor: Profimedia.cz
Zářivě červená sukně kombinuje dlouhou splývavou základnu s hustými péřovými aplikacemi v horní části. Výsledkem je model, který působí slavnostně, a přesto odlehčeně.
Autor: ČTK
Právě červenou sukni z kolekce Chanel oblékla na předávání filmových cen Gotham Awards zpěvačka a herečka Teyana Taylorová. Zkombinovala ji ovšem se saténovým topem.
Autor: Profimedia.cz
Černobílá varianta od Chanelu pracuje s peřím o malinko střídměji a soustředí ho kolem boků. Díky kontrastu s hladkou sukní i jednoduše střiženým topem vyniká textura ještě výrazněji.
Autor: ČTK
Dior v couture kolekci pracoval s objemem zase trochu jinak. Světle modrá saténová sukně získává neobvyklý tvar díky výraznému řasení, které připomíná sochařsky modelovanou látku.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Dua Lipa letos v Cannes zvolila jednoduché černé body, které nechává naplno vyniknout sukni z vrstvených textilních pásků. Jednoduchý top + výrazná sukně = outfit přesně podle letošního módního „receptu“.
Autor: Profimedia.cz