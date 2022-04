Zázračné i ošemetné stahovací prádlo. Kdy pomůže a kdy naopak uškodí

Žilním onemocněním trpí třetina populace mezi 18 a 40 lety. Ve věku 41 až 60 let to je dokonce 44 %. Bohužel žilní onemocnění nezastavíte. „Pokud má pacient chronické žilní onemocnění, stávají se s lékařem doživotními partnery. My můžeme toto onemocnění přibrzdit, zpomalit jeho progres, ale trvale vyléčit ne,“ varuje angioložka Petra Zimolová z Kardiologické kliniky 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze.

Rychlost návratu projevů žilního onemocnění záleží na životním stylu i na tom, zda dodržujete nezbytnou léčbu (venofarmaka, kompresní punčochy), jestli se snažíte být v kondici a také, jakou si vybíráte obuv a oblečení.