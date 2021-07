Házenkářkám bikiny nařizují, atletce je vyčetli. Sportovkyně řeší uniformy

Norky už před začátkem šampionátu oslovily pořadatele s tím, že chtějí hrát v šortkách, ale jejich žádost byla zamítnuta a dostaly varování, že pokud nedodrží předepsanou uniformu, hrozí jim pokuta, ale možná i tvrdší trest včetně diskvalifikace, uvedla norská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost NRK.

Sportovkyně se proto rozhodly, že se budou soustředit na hru a téma uniforem odloží na později. Před svým posledním zápasem však sebraly odvahu a nastoupily v šortkách.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM