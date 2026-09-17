náhledy
Patří mezi světové špičky ve sportu, dřou a svět je obdivuje. A to ne pouze pro jejich sportovní výkony. Tyto sportovkyně jsou totiž navíc ještě opravdu pohledné a mají těla jako vytesaná z mramoru. Podívejte se do naší galerie, o jakých sportovkyních je řeč.
Autor: koláž iDNES.cz
Česká alpská lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, která se nesmazatelně zapsala do historie světového sportu jako „sněhová obojživelnice“ má neskutečně dokonalou postavu. Její vymakané svaly berou dech. Ester je zkrátka hvězdou nejen na svahu. V minulosti se stala vůbec první ženou v historii, která dokázala na jedněch zimních olympijských hrách získat zlaté medaile ve dvou různých sportech s odlišným vybavením.
Autor: Instagram/@esterledecka
Alica Megan Schmidtová je německá atletka, modelka a jedna z nejvlivnějších sportovních influencerek na světě. Narodila se 8. listopadu 1998 v německém Wormsu. Kvůli svému atraktivnímu vzhledu získala přezdívku „nejvíc sexy atletka světa“ a během Letních olympijských her v Paříži ji fanoušci překřtili na „Miss Paříž“.
Autor: Instagram @alicasmd
Lieke Klaverová je nizozemská atletka a sprinterka, která patří ke světové špičce v bězích na 200 a 400 metrů. Je známá nejen svými skvělými výkony na dráze, kde tvoří klíčovou součást dominantní nizozemské štafety po boku Femke Bolové, ale také svou obrovskou popularitou na sociálních sítích a výraznou sportovní postavou.
Autor: Reuters
Jutta Monica Leerdamová je nizozemská rychlobruslařka, která patří k největším a nejsledovanějším globálním hvězdám zimních sportů současnosti. Propojuje v sobě absolutní světovou sportovní špičku s masivní popularitou na sociálních sítích.
Autor: Instagram/@nikewoman
Olivia „Livvy“ Dunne je americká bývalá sportovní gymnastka, modelka a jedna z nejvlivnějších influerek na světě. Stala se tváří revoluce v univerzitním sportu v USA, když se díky své popularitě stala nejvýdělečnější vysokoškolskou atletkou historie.
Autor: Profimedia.cz
Paige Spiranacová je známá především jako bývalá profesionální golfistka, která se později stala jednou z nejvlivnějších sportovních influencerek na světě. Svou postavou ráda dráždí fanoušky na sociálních sítích.
Autor: Instagram/ PaigeSpiranac, Profimedia.cz
Serena Williamsová je americká profesionální tenistka, která je všeobecně považována za jednu z největších sportovkyň všech dob (často označovaná jako GOAT – Greatest of All Time). Svým agresivním stylem hry, dominantním podáním a nezdolnou silou od základní čáry zcela revolucionizovala ženský tenis. A fanoušci šílí z její dokonalé postavy i podpory ženskosti.
Autor: Profimedia.cz
Eugenie Bouchardová je kanadská sportovní osobnost a bývalá profesionální tenistka, která se zapsala do historie jako první reprezentantka Kanady, jež se probojovala do finále grandslamové dvouhry. Po letech strávených na kurtech plných strmých vzestupů i pádů v červenci 2025 oficiálně ukončila svou profesionální tenisovou kariéru na domácím turnaji v Montrealu. V současnosti úspěšně působí jako sportovní televizní analytička a profesionální hráčka pickleballu a influencerka.
Autor: Profimedia.cz
Alisha Lehmannová je švýcarská profesionální fotbalistka hrající na pozici útočnice či křídelnice za anglický klub Leicester City W.F.C. a švýcarskou reprezentaci. Mimo své fotbalové dovednosti je celosvětově známá jako nejsledovanější fotbalistka světa na sociálních sítích.
Autor: Instagram @alishalehmann7, foto: @paolosteve
Lindsey Caroline Vonnová je jedna z nejúspěšnějších a nejvýznamnějších alpských lyžařek v historii tohoto sportu. Během své kariéry se specializovala především na rychlostní disciplíny – sjezd a super-G. Stala se globální sportovní ikonou známou nejen svými neuvěřitelnými rekordy, ale také extrémní houževnatostí a schopností vracet se po těžkých zraněních.
Autor: Instagram/@lindseyvonn
Dorothea Wiererová je nejúspěšnější italská biatlonistka historie a jedna z nejvýraznějších postav světového biatlonu. Proslavila se nejen svými skvělými sportovními úspěchy, dvěma velkými křišťálovými glóby a bleskovou, nekompromisní střelbou, ale také svým půvabem a výrazným stylem. Svou mimořádně bohatou sedmnáctiletou biatlonovou kariéru ukončila v únoru 2026 symbolicky na domácí půdě během Zimních olympijských her v Miláně a Cortině.
Autor: Profimedia.cz
Loena Hendrickxová je bývalá belgická krasobruslařka, která se stala historicky nejúspěšnější reprezentantkou své země v kategorii jednotlivkyň. Během své kariéry prolomila řadu belgických maxim, stala se mistryní Evropy a získala medaile na mistrovství světa. V červnu 2026 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.
Autor: Profimedia.cz
Bianca Bustamante je filipínská automobilová závodnice, která v současnosti patří mezi nejvýraznější mladé talenty v ženském i mezinárodním motorsportu. Narodila se 19. ledna 2005 v Manile a proslavila se zejména svými starty v čistě ženské sérii F1 Academy a svým působením v juniorských programech.
Autor: Profimedia.cz
Cameron Brinková je jednou z nejvýraznějších mladých hvězd ženského amerického basketbalu, která aktuálně nastupuje v WNBA za tým Los Angeles Sparks. Je známá především jako elitní obránkyně, skvělá blokařka a dominantní síla pod košem.
Autor: Profimedia.cz
Chloe Maggie Kelly je anglická profesionální fotbalistka, která hraje jako útočnice nebo křídelní záložnice za přední klub Women’s Super League Arsenal a anglickou ženskou reprezentaci (tzv. Lionesses). Je považována za jednu z nejvýraznějších postav současného ženského fotbalu, proslulou svou rychlostí, dravostí a schopností rozhodovat velké zápasy.
Autor: Profimedia.cz
Letícia Bufoni e Silva je brazilská profesionální skateboardistka, která se stala globální sportovní ikonou a jednou z nejvlivnějších žen Action Sports v historii. Je známá tím, že zásadně proměnila ženský street skateboarding, zpopularizovala ho po celém světě a posunula hranice toho, co dívky na prkně dokážou.
Autor: Profimedia.cz
Ivona Glavaš Dadićová je úspěšná rakouská atletka chorvatského původu, která se specializuje na víceboje – konkrétně na sedmiboj pod širým nebem a pětiboj v hale. Patří k nejvýraznějším tvářím rakouské lehké atletiky posledního desetiletí a je trojnásobnou olympijskou účastnicí.
Autor: Profimedia.cz
Chloe Kimová je americká snowboardistka a jedna z nejlepších závodnic v U-rampě (half-pipe) všech dob. Je proslulá svými historickými triky, suverénním stylem a schopností posouvat hranice ženského snowboardingu.
Autor: Profimedia.cz
Ana Maria Marković je chorvatská profesionální fotbalistka, která hraje na pozici útočnice či křídelnice za chorvatský prvoligový klub ŽNK Hajduk Split a za chorvatskou ženskou reprezentaci. Široké veřejnosti je známá také jako influencerka a médii bývá často označována za „nejkrásnější fotbalistku světa“.
Autor: Profimedia.cz
Fátima Diame je úspěšná španělská atletka, která se specializuje na skok daleký a okrajově na trojskok. Patří k nejvýraznějším tvářím současné španělské atletiky.
Autor: Profimedia.cz
Yuliya Levchenko je špičková ukrajinská výškařka, která patří k nejvýraznějším tvářím současné světové atletiky. Je známá nejen svými skvělými sportovními úspěchy, ale také elegantním stylem skákání a charismatem.
Autor: Profimedia.cz
Emma Raducanu je britská profesionální tenistka, která šokovala sportovní svět, když jako osmnáctiletá vyhrála v roce 2021 US Open.
Autor: Profimedia.cz
Aryna Sabalenková je běloruská profesionální tenistka, která patří k nejvýraznějším a nejdominantnějším postavám současného ženského tenisu. Proslavila se svým extrémně agresivním stylem hry, drtivým servisem a silnými údery od základní čáry.
Autor: Profimedia.cz
Eileen Gu je čínsko-americká akrobatická lyžařka a modelka, která se zapsala do historie jako nejúspěšnější freestylová lyžařka v olympijské historii. Je globálním fenoménem, který v sobě kombinuje elitní sportovní výkony, kariéru na pařížských přehlídkových molech a studium na prestižní Stanfordově univerzitě.
Autor: Profimedia.cz