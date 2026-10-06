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Nejen tvrdý trénink. Slavné sportovkyně ukazují svá vypracovaná těla

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Fotočlánek   8:32
Neskutečně sexy sportovkyně Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny. Sprinterka má díky své vizáži téměř 5,5 milionu sledujících na Instagramu, což... V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková... Kampaň společnosti Nike s rychlobruslařkou Juttou Leerdamovou Olivia Dunne Paige Spiranacová Serena Williamsová předvedla postavu na jachtě (červenec 2025) Takhle se Eugenie Bouchardová zvěčnila pro sociální sítě. Alisha Lehmannová na Instagramu (listopad 2025) Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem. Dorothea Wiererová
Patří mezi světové špičky ve sportu, dřou a svět je obdivuje. A to ne pouze pro jejich sportovní výkony. Tyto sportovkyně jsou totiž navíc ještě opravdu pohledné a mají těla jako vytesaná z mramoru. Podívejte se do naší galerie, o jakých sportovkyních je řeč.

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