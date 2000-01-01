Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s obyčejným tričkem, trenkami a tepláky. Pojďte se podívat, jak jsme tužili tělo v bývalém Československu. Na snímku cvičí mladé atletky v Ďáblickém háji v Praze pod dohledem Jaroslavy Jehličkové (vpravo), zlaté medailistky z ME 1969 v Aténách. (28. června 1976)
Autor: Zdeněk Havelka, ČTK
Na sídlištích sice ještě nestály outdoor posilovny, ale i tak byla spousta příležitostí, jak se hýbat, ať vám bylo deset, nebo dvacet.
Autor: Petr Matička, ČTK
A toto jsou ženy z tělovýchovné jednoty Tatran Střešovice nacvičující sestavu pro tělovýchovné slavnosti v rámci oslav 25. výročí osvobození Československa. (snímek je z 20. ledna 1970).
Autor: Zdeněk Havelka, ČTK
Pohyb pomáhal také s návratem do plného zdraví. Na této fotografii vidíte gymnastické cvičení na rekondičním táboře kardiaků na Hracholuské přehradě v červnu 1984.
Autor: Jiří Vlach , ČTK
Tyto dívky se připravují na závodní činnost ve sportovní gymnastice v roce 1980.
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Sportování tvořilo značnou část programu dětského letního tábora – na snímku je cvičení na kruzích pod dohledem vychovatelky a vedoucí skupiny (snímek z roku 1970).
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Cvičení se švihadly na ZDŠ v Praze – Karlíně v roce 1963. Povšimněte si klasického tělocvičného úboru té doby: dívky nosily modré trenky a bílé triko, chlapci bílý nátělník a červené trenky s nohavičkou.
Autor: ČTK / Nosek Josef, ČTK
Program byl na ROH rekreacích opravdu bohatý. V kempu prostějovského Agrostroje ve Ptení se v roce 1965 děti učily chodit na chůdách.
Autor: ČTK
Nejoblíbenější letní sportovní aktivitou malých i velkých bylo plavání. Na snímku jsou plavci na Novomlýnské vodní nádrži pod Pálavskými vrchy v roce 1988.
Autor: ČTK
Plavecký stadion v pražském Podolí je legenda. Takto zaplněný byl v letním parnu v srpnu 1969.
Autor: ČTK
Tady už to není ani tak o plavání, jako spíše o cachtání na jezu. Splav na Berounce v Mokropsech obležený letními rekreanty v srpnu 1969.
Autor: ČTK
Lipenská přehrada lákala i k dalším vodním sportům, například oblíbenému windsurfingu.
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Turistika patřila za socíku také mezi velmi oblíbené pohybové aktivity, které moc nestály a dala se vidět spousta krás naší země. Na snímku turisté u pramene Labe v Krkonoších v roce 1983.
Autor: Bohumil Jakoubě , ČTK
Mezi oblíbené sportovní aktivity patřilo také lezení. Na snímku vysokohorští turisté procvičují na skalách u Řikonína techniku lezení. Snímek je z roku 1988.
Autor: ČTK / Zehl Igor, ČTK
Na podporu pohybu se myslelo i v Československé televizi. Pamatujete si na pořad Cvičme v rytme? Tehdy se mu také v žertu přezdívalo večerníček pro vojáky. Snímek je z roku 1986.
Autor: ČST
Kromě pořadu Cvičme v rytme občas vycházely v časopisech snímky s doporučenými cviky. Tyto vydala Praktická žena v roce 1985.
Autor: Praktická žena
Provoz na silnicích byl výrazně nižší, a tak se dalo na kole cestovat i celkem bezpečně.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Stejně jako dnes, i v socialistickém Československu mnoho lidí rádo trávilo letní dny na vodě. Snímek je z okolí tábořiště v Českém Krumlově v roce 1985.
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
A z horkého léta skočme rovnou do mrazivé zimy. Takto vypadal školní lyžařský výcvik ve Špindlerově Mlýně v roce 1963.
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Na tomto snímku jsou děti ze 7.a 8. tříd okresu Sokolov, které v roce 1981 vyjely na školu v přírodě do Bublavy na Kraslicku, aby se nadýchaly čerstvého vzduchu a také se naučily lyžovat.
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Tento snímek voní romantikou. Krásné autobusy vozily lyžaře na stráně v okolí Pradědu v roce 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Rekreace pod Ještědem. Lyžaři pospíchají k lanovce, která je vyveze na vrchol.
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Bruslení patřilo k oblíbeným sportům školáků i dospělých. Snímek z roku 1984 je ze zimního stadionu n. p. Konstruktiva v Praze Braníku..
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Bruslaři na ledové ploše vytvořené na fotbalovém hřišti vozovny Žižkov na Ohradě v roce 1963
Autor: ČTK / Mevald Karel, ČTK
Velkou událostí sportovního života a demonstrací pohybových schopností národa byla spartakiáda. Na snímku vidíte nácvik spartakiádní skladby „Zapalte ohně na horách“ z roku 1959.
Autor: archiv Kamila Báči
Na této fotografii ženy v TJ Tatran Střešovice nacvičují speciální pohybovou průpravu ke skladbě „Vyznání“, která bude předvedena na IV. celostátní spartakiádě v roce 1969.
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Tento snímek je o mnoho let mladší. Chlapci ze Středního odborného učiliště učebního závodu Škoda Plzeň nacvičují skladbu pro učňovskou mládež na Československou spartakiádu v roce 1980.
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Hlavní program na Strahově byl rozdělen do dvou programových odpolední, z nichž každé se konalo dvakrát.
Autor: ČTK
Vystoupilo zde 189 512 cvičenců a cvičenek v 15 skladbách a vystoupení navštívilo 1 206 000 diváků.
Autor: ČTK
Na stadion na Strahově se dostal jen zlomek těch, kteří sestavu nacvičovali.
Autor: Jakub Hlaváč, ČTK
Děti nacvičovaly ve školách a vystoupení na Strahově pro ně bylo velkou událostí.
Autor:
Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900 cvičenců a navštívily je téměř 4 miliony diváků. Snímek je z hlavního programu na Strahově z roku 1985.
Autor: ČTK
Spartakiáda byla zejména politická záležitost – snímek z roku 1955.
Autor: Paměť národa