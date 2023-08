Mají cit pro sport i styl. Kvitová, Williamsová, Vonnová a další módní ikony

Lindsey Vonnová je častým hostem na těch nejprestižnějších společenských událostech, udílení Oscarů nevyjímaje. Pravidelně na nich předvádí svůj vytříbený vkus.

Lindsey Vonnová

Dnes již bývalá alpská lyžařka Lindsey Vonnová se může pochlubit rekordním počtem trofejí, který čítá i tři olympijské medaile. Zároveň však proslula jako velká milovnice módy.

Oblečení ji údajně zajímalo odmalička a její styl se obzvlášť v posledních letech vytříbil k dokonalosti. Je velmi ženský, elegantní a sportovní podtón v něm překvapivě nemá místo. Nejoblíbenějšími kousky Lindsey Vonnové jsou šaty a sukně.

Její záliba v módě se promítla i do závodních kombinéz, které si sama navrhovala. „Vždycky jsem chtěla vypadat co nejvíce žensky, když to šlo,“ prozradila v rozhovoru.

Ani čtyři roky po ukončení kariéry Vonnová rozhodně nezahálí. Aktivity spojené s módou zabírají v jejím kalendáři podstatnou část. Podílela se na řadě kampaní pro sportovní značky jako Under Armour či Legacy, dvakrát se zúčastnila Met Gala, pravidelně ji vidíme na předávání Oscarů.

Spolupracuje také se značkou Thom Brown, s jejímž zakladatelem natočila i krátký film, propagující kolekci na podzim/zimu 2021. Od té doby ji můžeme zahlédnout na jeho přehlídkách na týdnech módy jako čestného hosta.

Před devíti lety se newyorského týdne módy zúčastnila i jako modelka – v době, kdy se odehrávala zimní olympiáda v Soči, se prošla po molu s berlemi. Nedávno předtím totiž utrpěla zranění kolene, které ji také později donutilo vzdát se sportovní kariéry.