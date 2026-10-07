Móda jasně diktuje trendy, ale taneční parket má svá vlastní pravidla – přiznejme si, někdy až betonově pevná. Jak jim vyhovět a přitom vnést do tanečních hodin trochu novinek a originality? Poradíme vám pár tipů a triků, se kterými se v kurzech společenského tance rozhodně neztrapníte. A vezmeme to pěkně od podlahy.
Taneční boty jako módní statement?
Proč začínáme botami? Protože boty jsou snad nejdiskutovanější téma tanečního parketu u dívek i u chlapců. A nezáleží, jestli se chystáte do kurzů společenského tance, nebo na svůj první – imatrikulační ples.
Dámy? Letošní podzim přeje balerínám, Mary Jane botám s typickým páskem přes nárt a nízkým podpatkům. To by mohl být dobrý start oproti jehlám a vysokým podpatkům – dva ze tří trendů jsou totiž uplatnitelné i na parketu. Nižší podpatky jsou obecně vhodnější pro první kroky po parketu, pásek přes nárt ničemu nevadí a naopak by mohl dodat jistotu.
A je na čase sladit trendy s dress codem: balerínky s plochou podrážkou bez podpatku a Mary Jane střevíce se širokými platformami na parket nepatří. Slavná pražská Taneční škola Varuška doporučuje: „Boty taneční či běžné společenské na nižším podpatku s pevnou patou – to jediné je opravdu důležité pro vaši bezpečnost, aby se vám boty při rychlých tancích nevyzouvaly,“ stojí na jejich webu.
Pořídit můžete klasické lodičky s nižším či středně vysokým podpatkem a tenkou hladkou podrážkou. Štrasovým a páskovaným botám na vysokém tenkém podpatku se ale vyhněte obloukem.
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Pánové? I na vás podzim myslel, Vogue a další módní magazíny upozorňují na návrat plochých a nízkých elegantních bot, takže společenské polobotky s tenkými tkaničkami v černé nebo v hnědé barvě nebudou žádná ostuda, ale vítaná výbava.
Co naopak nebude rozhodně fungovat, i když se to v minulých letech parketem občas nečekaně proběhlo? Běžné trendy tenisky s gumovou podrážkou! Co k saku a společenským kalhotám skvěle funguje na ulici, na parketu shoří jako papír. Guma dělá čmouhy, zadrhává se o parket při pohybu a v učení kroků a otoček vás rozhodně nepodpoří. Navíc tenisky nejsou společenskou obuví. Zvlášť pro začátečníky se tedy doporučuje stabilní a bezpečná společenská obuv. Vhodné nejsou ani mokasíny, které se považují za volnočasové.
Pořídit taneční boty?
Pokud se tanečních nemůžete dočkat, budete se jim věnovat a víte, že vyrazíte i na několik plesů, nesahejte do botníku a pořiďte si rovnou boty na tanec. Oceníte je hned po první hodině na parketu: speciální podrážka ze semiše má dokonalý poměr mezi skluzem a přilnavostí. Na parketách neuděláte čmouhy, bude se vám dobře točit, ale nohy vám nebudou nebezpečně prokluzovat. Boty jsou navíc šité tak, aby byly pohodlné a vy jste v nich hodiny tance vydrželi: mají měkčí stélku, stabilní podpatek a poddajný materiál, který vás ušetří puchýřů a otlaků. Skvěle vám poslouží na všechny prodloužené i plesy. S těmito botami však nevycházejte na ulici: vlhko, kamínky a asfalt jemnou podrážku, obzvláště tu semišovou, okamžitě zničí. Boty se nosí v látkovém pytlíčku a obouvají se až v šatně nebo v sále.
Pokud váš potomek nastupuje do tanečních kurzů proto, že tam jde i zbytek třídy, a není jisté, zda kurz zdárně dokončí na parketu nebo v blízkém restauračním zařízení, kam uteče o přestávce, budou společenské boty z běžného obchodu stačit.
„Každému, kdo se mne na nákup speciálních tanečních bot ptá, radím: odchoďte si polovinu lekcí a uvidíte, zda vás tanec bude bavit. Pak má smysl si je pořídit. U středoškolských kurzů se ale často děje, že do nich studenti chodí s nezájmem či z donucení. Z celé sestavy se pak pro tanec nadchnou jeden dva lidé. V takovém případě tedy bohatě postačí klasické společenské obutí s tenkou hladkou podrážkou,“ radí vedoucí a lektor brněnské Taneční školy ESO Jindřich Vláčil.
Vestičku nechte doma
Podzimní móda 2026 se podle Vogue posouvá od čistého minimalismu k výraznějším kombinacím: klasické střihy doplňují výrazné textury, šperky, brože, zvířecí vzory nebo zajímavé detaily. Jak se dají tyto trendy našroubovat na společenský dress code?
Nůžky se budou hodit
Je to české společenské faux pais, ale jak v ulicích, tak po parketu pobíháme se zašitými kapsami a rozparky. Pokud tedy pořizujete nový oblek, sako, kabát, nezapomeňte je uvést do provozu.
„Zašité kapsy – jak u klopy, tak boční – a rozparky jsou častým zážitkem, v legraci na to účastníky kurzu upozorňujeme. Ostatně dívky si na prodloužené zakupují kapesníčky se svým jménem, které chlapcům darují do klopy. Bylo by tedy dobré mít je kam vložit,“ usmívá se profesionální tanečník a mistr plzeňské Taneční školy Krejčík Evžen Krejčík.
Pánové: Muži by měli do kurzu nastoupit v obleku. Zaměřte se na dobře padnoucí kalhoty – potřebujete volnost pohybu. Ty o dvě čísla větší po taťkovi nechte doma, slimky se na parket nehodí vůbec. A zkuste letos svůj outfit ladit monochromaticky – tedy v jedné barvě i s košilí a kravatou.
Vesta potřeba není, i když vám ji při nákupu budou mnohde nutit. Nutná je však košile s dlouhým rukávem, aby byly ze saka viditelné manžety.
„Triko a košile s krátkým rukávem jsou podle etikety nepřijatelné. I ve středoškolských tanečních se snažíme držet určitou úroveň a učit mladé nenucené noblese a eleganci,“ uvádí Jindřich Vláčil z brněnské Taneční školy ESO.
Plzeňský taneční mistr Evžen Krejčík ze stejnojmenné taneční školy souhlasí. „Pokud mladý muž dorazí v triku a saku, na parket nesmí, protože se na kurz řádně nepřipravil. Podobné je to i se širokými kalhotami u dam. Nedohadujeme se s nikým, zda se jedná o kalhotovou sukni nebo ne. To zkrátka na parket nepatří a pro příště je požádáme o změnu,“ dodává.
Takže dámy? Do tanečních hodin vplujte v halence a kolové sukni, případně krátkých šatech, ideálně v koktejlkách. Zda budou zdobeny tylem, krajkou či broží, je jen a jen na vás. Využijte letošní trendy a vyneste samet či jiné strukturované materiály, nebo se vylaďte do monochromatického outfitu. Podzimní trendy pracují s ženskostí, objemem, splývavostí i výraznějšími siluetami.
Zapomeňte na úzké pouzdrové šaty, ve kterých se na parketu budete cítit jako v sarkofágu – možná vám dělají skvělou figuru, ale na jistotu vás znehybní. A je tu ještě jeden praktický detail: dlouhá úzká sukně může partnerovi komplikovat vedení i samotný pohyb páru.
Co pomůže při rozhodování? Zkuste si udělat jednoduchý test: zvedněte ruce, otočte se, udělejte výpad. Pokud během toho musíte upravovat šaty, nehodí se na tanec.
Balletcore? Nechte ho na prodlouženou
Baletní inspirace jsou letos stále silné, ale místo kompletního baletního looku zvolte jen jeden prvek: třeba drdol, saténovou midi sukni či zavinovací cropped svetřík přes ramínkové šaty. Bohaté nadýchané tylové sukně si nechte na ples.
Pořiďte si bílé rukavičky, vylaďte motýlek
Čím se ozdobit, jak outfit doplnit? Pánové, nutná je kravata nebo motýlek. A zde přichází řada na kreativitu.
„Mladí muži jsou v tomto ohledu celkem svázaní pravidly, ženy mají přece jen více prostoru pro kreativitu, a tak je pobízíme, aby svůj vkus nebo osobitost promítli právě sem: do barvy košile, barev a vzoru kravat a motýlků. I proto pořádáme barevnou prodlouženou, kde se mohou mladí tanečníci ukázat a projevit svou originalitu,“ dodal Jindřich Vláčil.
Pět věcí, které vám zničí taneční večer:
Co je důležité a užitečné zároveň, jsou bílé společenské rukavičky. Ačkoli je jejich nošení v sále pro teenagery nezvyklé, zachrání nejednu trapnou situaci: nepropotíte partnerce pas či rameno.
„Nakupujeme je přímo pro účastníky kurzu, kde si je mohou pořídit, aby je nemuseli složitě shánět. Chceme dodržovat jistou společenskou tradici, takže rukavičky jsou nutnost,“ doplňuje Evžen Krejčík.
„U nás v Olomouci nikdy povinné nebyly. Ale kdo je má, často se v nich cítí komfortněji, protože není znát, jak moc se mu potí ruce. Klukům bývá v obleku velké teplo a nervozita taky udělá své. Když pak položí zpocenou ruku partnerce na záda, není to příjemné nikomu,“ podotýká v rozhovoru pro magazín Ona DNES tanečnice Kristýna Coufalová.
Dámy, vhodné jsou doplňky do vlasů nebo jemné šperky, o které se taneční partner nezachytí. Jednoduché šaty můžete oživit výraznějšími náušnicemi. Cingrlátka ale na parket nepatří. „Slečny učíme, že méně je více a že ukřičené nevkusné šperky nejsou na parketu potřeba, aby vynikla elegance dámy,“ dodává Jindřich Vláčil.
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Módní tahák do tanečních: