„Udělala se mi z té rány neskutečně bolavá cysta. V nemocnici se o mě postarali, ale bohužel se cysta zanítila a problémy začaly znovu. Několikrát jsem skončila v nemocnici a trpěla v opravdu velkých bolestech. A to jen kvůli kalhotkám, které jsem zkrátka neměla nosit. Oblast okolo vagíny je velmi citlivá a jakékoli poranění podle doktora může způsobit problémy,“ myslí si šestadvacetiletá žena z Velké Británie.
Od té doby už spodní prádlo nepoužívá. Výjimkou je období menstruace, kdy používá menstruační kalhotky. Z tampónů má po tom všem velký strach. „Děsí mě, že by se mi zase něco zanítilo. Užila jsem si už dost nepříjemností. Nezapomenu na to, jak jsem nemohla bez bolesti ani stát nebo sedět. Jedinou úlevnou polohou bylo ležení na levém boku s polštářem mezi stehny. Nikdy by mě nenapadlo, že mi může spodní prádlo způsobit takové nepříjemnosti,“ pokračovala žena pro Wales online.
Za své zdravotní problémy se nejprve velmi styděla a nikomu o nich nechtěla sdělovat nic bližšího. Měla pocit, že by se s ní pak nikdo nechtěl bavit a strach měla i z případného partnera. Později si ale uvědomila, že svým příběhem může pomoct dalším ženám. „Když ženy předejdou zbytečným bolestem, bude to jen dobře. Dnes si říkám, proč jsem vlastně v kalhotkách spala, vždyť je to nesmysl. Dáte si koupel, vezmete si pyžamo a je to tak pohodlné,“ podotkla.
Do nemocnice tehdy podle lékařů přišla na poslední chvíli, protože její tělo už zachvátila silná infekce, a hrozila dokonce otrava krve. „Spodní prádlo už mi nesmí přes práh bytu. Najdete u mě opravdu jen menstruační kalhotky,“ dodala.