Kdo by si nepamatoval na legendární volbu královny krásy na hasičském bálu ve Formanově snímku Hoří, má panenko!, kde se snoubila dívčí upejpavost s lačnými pohledy venkovských porotců. Ale i mnohem významnější souboje o nejkrásnější dívku mívaly v dobách socialismu svůj osobitý půvab, který se dost lišil od současné sofistikované sterilnosti světových klání o vytouženou korunku.
Autor: Jaromír Komárek; Filmové studio Barrandov/Carlo Ponti Cinematografica, Photo 12 / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Uvolněnější šedesátá léta u nás přála soutěžím krásy po vzoru západních zemí, a to nejen v měřítku hasičské zábavy, ale i na celostátní úrovni a s podporou médií.
Autor: Jaromír Komárek; Filmové studio Barrandov/Carlo Ponti Cinematografica, Photo 12 / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Ovšem překvapivě už v padesátých letech existovaly soutěže, kde soupeřily socialistické krásky o přízeň poroty. Důkazem toho je například volba nejkrásnější dívky Budapešti v srpnu 1957.
Autor: Fortepan / Antal Kotnyek
V porotě tehdy na rozdíl od Hoří, má panenko! zasedly vedle pánů také dámy a nechyběla ani promenáda v plavkách.
Autor: Fortepan / Sándor Bauer
Proporce krasavic se ovšem v padesátých letech podstatně lišily od dnešních kandidátek na Miss, měření prsa-pas-boky však bylo i tehdy součástí souboje.
Autor: Fortepan / Sándor Bauer
Soutěž se konala v mimořádně citlivé době – necelý rok po potlačení maďarského povstání na podzim 1956.
Autor: Fortepan / Sándor Bauer
V 50. letech byly soutěže krásy ve většině zemí sovětského bloku odmítány jako „buržoazní přežitek“,
Autor: Fortepan / Sándor Bauer
Přestože událost sklidila obrovský divácký ohlas, podobné soutěže krásy pak byly na dlouhá desetiletí opět zakázány nebo utlumeny – k oficiálnímu obnovení volby celonárodní královny krásy došlo v Maďarsku až v roce 1985.
Autor: Fortepan / Antal Kotnyek
V 60. letech, v době postupného společenského tání, začaly i v Československu vznikat soutěže krásy. V rámci sportovně zábavného pořadu „Šťastnou cestu mistrům světa“ se v únoru 1966 ve sportovní hale v Praze konala i volba královny krásy „Miss Motor“ – kandidátkám dával otázky z motorismu legendární motocyklový závodník František Šťastný.
Autor: ČTK / Kruliš Jiří, ČTK
Soutěž „Hledáme ideální dívku“ z roku 1966 byla předchůdcem novodobé československé volby Miss a jedním ze symbolů společenského uvolnění šedesátých let u nás. Stála za ní média včetně Československé televize a týdeníku Mladý svět.
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Účastnice soutěže se musely podrobit zkoušce inteligence, ohodnocení svého vystupování, fyzické krásy a tělesných parametrů. Po neveřejném kole následovalo kolo městské, oblastní a krajské.
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Vítězka krajské soutěže pak nastoupila do celostátního kola, které se konalo 26. června v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze.
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
U dívek nezáleželo jen na fyzické kráse, ale také na inteligenci a dalších parametrech.
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Titul „Ideální dívka 1966“ získala studentka z Ostravy Dagmar Silvínová, která porotu zaujala nejen půvabem, ale i kultivovaným a skromným vystupováním. Na snímku je vítězka soutěže při projížďce na slapské přehradě.
Autor: ČTK / Dezort Jovan, ČTK
Držitelka titulu „Dívka roku 1967“ dvaadvacetiletá studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích Alžběta Štrkulová okouzlila porotu i diváky přirozeností, fotogenickou tváří, elegancí a kultivovaným projevem.
Autor: ČTK / Bárta Jan, ČTK
Vítězství v soutěži jí otevřelo cestu do Londýna, kde se v listopadu 1967 konal 17. ročník Miss World za účasti 55 dívek z celého světa. Na snímku (zleva) Miss Jižní Afrika Disa Duivesteinová, Miss Spojené království Jennifer Lewisová a Miss Československo Alžběta Štrkulová
Autor: TopFoto / Topfoto / Profimedia, Profimedia.cz
Štrkulová skončila na celkovém 6. místě (oficiálně jako 5. vicemiss). Titul tehdy získala Madeline Hartog-Belová z Peru. Na snímku je Alžběta Štrkulová (vpravo) spolu s dalšími soutěžícím na Miss World – zleva Miss Japonsko Chikako Toyama, Miss Jižní Afrika Disa Duivesteinová, Miss Nový Zéland Pamela McLeodová a Miss Chile Margarita Telezová.
Autor: TopFoto / Topfoto / Profimedia, Profimedia.cz
V roce 1967 v Praze v Lucerně konala také soutěž studentek ekonomických oborů Miss Economia pro celou Evropu.
Autor: ČTK / Pícha Oldřich, ČTK
Konferenciérem na mezinárodním plese a studentské volbě královny krásy byl i Jiří Šlitr.
Autor: ČTK / Pícha Oldřich, ČTK
Na soutěži se představily krásné studentky z Československa i zahraničí.
Autor: ČTK / Pícha Oldřich, ČTK
Uvolněná nálada i politické narážky, které zaznívaly z pódia, se nesetkaly s pozitivním ohlasem konzervativní části společnosti.
Autor: ČTK / Pícha Oldřich, ČTK
Účastnice soutěže Miss Economia Europe 1968 ve Velkém sále Lucerna v Praze na jaře 1968.
Autor: ČTK / Nedělka Jiří, ČTK
Titul „Dívka 1968“ za hlavní město Prahu získala studentka jazykové školy Karla Hronová (vlevo).
Autor: ČTK / Bárta Jan, ČTK
Jednou z posledních soutěží tohoto typu v socialistickém Československu byla Miss Interkamera na jaře 1969. Na snímku vítězka ročníku Ivana Novotná (vlevo), druhá Zdena Návratová a třetí Dagmar Špačková.
Autor: ČTK / Nosek Josef, ČTK
První poválečná volba Miss Maďarsko se konala v roce 1985.
Autor: Fortepan / András Glósz
Na snímku jsou kandidátky na jednom z vyřazovacích kol.
Autor: Fortepan / András Glósz
Uvolnění v osmdesátých letech vrátilo do východního bloku i soutěže krásy na mezinárodní úrovni.
Autor: Fortepan / András Szebeni
Na snímku jsou účastnice prvního souboje královen krásy Rakousko-Maďarsko, který se konal ve Vídni v prosinci 1985.
Autor: Fortepan / András Szebeni
Dívka držící pohár je tehdy šestnáctiletá maďarská královna krásy Csilla Andrea Molnárová, která se na podzim 1985 stala první poválečnou Miss Maďarsko.
Autor: Fortepan / András Szebeni
Její tragický příběh je v Maďarsku dodnes známý – mladá dívka neunesla enormní mediální i společenský tlak po vítězství v soutěžích a v červenci 1986 spáchala sebevraždu.
Autor: Fortepan / András Szebeni
Účastnice soutěže krásy v budapešťské sportovní hale v roce 1986
Autor: Fortepan / András Glósz
V druhé polovině osmdesátých let se konaly také propagační soutěže krásy kosmetických firem, které měly za cíl vybrat modelky a tváře značky. V tomto případě šlo o Fabulon.
Autor: Fortepan / Béla Kanyó
Takto vypadaly účastnice volby Miss Maďarsko v roce 1987, jen pár let před velkým společenským zlomem, který do východní Evropy přinesl zásadní změny nejen v oblasti soutěží krásy.
Autor: Fortepan / Imre Prohászka