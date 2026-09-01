Ať už vyberete snímek, kdy jste poprvé vyrazili do školy, nebo třeba oficiální fotku se slabikářem, všechny určitě vyvolají spoustu vzpomínek. Nezapomeňte uvést místo, rok a také nějakou zajímavost o soutěžní fotografii.
Svou soutěžní fotografii nahrajte zde.
Každý soutěžící může postupně nahrát maximálně tři soutěžní snímky. Všechny došlé fotografie, které budou odpovídat pravidlům soutěže, uveřejníme v galerii, ve které si je budete moci celé září prohlédnout.
Soutěž končí 30. září a ve čtvrtek 1. října uveřejníme seznam výherců, kterým pošleme krásné knihy z nakladatelství Jota.
Tady uvidíte všechny soutěžní příspěvky