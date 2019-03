Americká módní hostina. Sourozenci předvedli ve Washingtonu kousek Česka

Rezidence Perry Belmont v centru Washingtonu, ve které pobýval britský princ Edward nebo japonský císař Hirohito, se před několika dny stala dějištěm unikátní módní přehlídky. Ta představila tvorbu návrhářů z několika zemí.

Českou módní scénu reprezentovalo populární sourozenecké duo Ponerovi, Slovinsko oblíbená designérka Maja Štamol, z kalifornského Fashion Weeku v Los Angeles dorazili asi nejznámější maltští návrháři Charles a Ron a domácí americkou scénu zastupovalo jak washingtonské studio Dur Doux, tak i studio Burnett, pravidelný účastník Fashion Week v New Yorku.

„Smyslem akce Fashion Night Ignitesse je ukázat ve Washingtonu návrháře, které tady normálně nikdo neuvidí a kteří jsou navíc v něčem výrazně jiní než standardní produkce, a tím trochu povzbudit místní smysl a chuť pro módu,“ říká Indira Gumarová, manželka českého velvyslance Hynka Kmoníčka, jedna z hlavních tváří washingtonské nadace Diplomacy & Fashion.



V hlavním městě USA je umístěno skoro 200 diplomatických zastoupení a mezinárodních organizací a poptávka po módě zde v posledních letech začala prudce stoupat. Nadace vychází z toho, že obě oblasti v jejím názvu jsou přirozeně propojeny.

„V diplomacii je móda, zejména pro ženy, jedním z používaných jazyků. Má to svoji slovní zásobu, syntax, gramatiku. Skrze ni sdělujete to, co jinak nesmíte říkat slovy. Snažila jsem se proto vytvořit takový výkladový slovník,“ shrnuje Indira Gumarová, která ukazuje moderní dynamickou tvář dnešní

České republiky i jinak než jenom prostřednictvím klasické hudby a broušeného skla.

„Místní oficiální styl oblékání připomíná 19. století, ženy často chodí pořád jen v černém a s perlami. A když se uvolní, tak v černém, ale bez perel. Proto tu chybí barevnost, lehkost a rozvernost, jakou najdete například v New Yorku. rádi bychom ji sem proto přivedli,“ popisuje Indira Gumarová módní scénu hlavního města politiky, které překvapivě dodnes nemá ani vlastní Fashion Week.

Jako čeští zástupci byli vybráni sourozenci Ponerovi, kteří se specializují na večerní a společenské šaty. V jejich portfoliu se však dají najít i topy, kostýmy, plavky či vyšívané spodní prádlo pro zvláštní příležitost nebo doplňky a čelenky. „Jsou dnes asi nejdiskutovanějším fenoménem české návrhářské scény,“ zdůvodnila jejich výběr manželka českého diplomata.