Mini šortky přenechte puberťačkám. Bermudy jsou letní trefa do černého

Zapomeňte na předsudky, to je první rada, kterou je potřeba ihned na úvod zmínit. Nenahlížejte na bermudy jako na nelichotivý kousek, který potlačuje ryzí ženskost v celé její kráse. Bermudy zdaleka nejsou jen pro pány.

Specifické šortky s nádechem konzervativního ducha nabízí vskutku mnoho. Jsou opravdu šik, jen je potřeba to s nimi umět. Navíc mohou udělat mnohem větší službu než tradiční denimové kraťásky, které jsou ve vyšším věku či pro určitý typ postavy zcela nevhodné.



Otevřete oči a mysl

Celulitida, strie, kilogramy navíc, větší zadeček či širší stehna… Nic z toho není důvodem schovávat se pod neforemným oblečením připomínajícím pytel na brambory a v parných dnech trpět zahalená od hlavy až po paty. Na druhou stranu je potřeba mít soudnost.

Pohledy okolí bývají nemilosrdné a cizí lidé i kolegové se často nezdráhají pousmát nad dámou, která je nevhodně oblečená, z jejího outfitu se derou špíčky, šortky se zařezávají do zadečku a stehna jsou zmáčknutá v příliš těsném lemu.

V současnosti se nabízí tak široká nabídka bermud ve všech velikostech, barvách a střizích, že by byla škoda toho nevyužít. Je to ideální šance, jak rafinovaně potlačit nedostatky a zdůraznit přednosti.

Bermudy si v létě oblíbíte. Můžete v nich vyrazit na dovolenou i do práce.

Divoké eso

Bermudy jsou ideální volbou pro ženy v každém věku, bez ohledu na typ postavy. Ač by bermuda shorts, jak se jim také říká, měly správně dosahovat těsně nad kolena a být volnějšího rovného střihu s ozdobené puky, mívají mnoho podob. V kolekcích tak naleznete kratší či delší varianty s různorodým designem.

Délku vždy volte dle vlastního pocitu, přihlédněte však také k siluetě. Při nákupu pamatujte na známá oděvní pravidla. Dámy menších postav by měly vybírat kousky kratší, alespoň pět centimetrů nad kolena. Chlapeckým figurám bez výraznějších křivek padnou střihy mírně se rozšiřující a výraznějších barev. Plus size křivky opticky potlačí tmavší odstíny. Pro majitelky krátkých nohou je trefou do černého zvýšený pas.



Tip: Právě výše posazené šortky, sukně a kalhoty jsou nesmírně slušivou záležitostí ve všech ohledech. Určitě neprohloupíte, když zvýšený pas umocníte například opaskem.

Ženy malého vzrůstu by měly zvolit zkrácenou podobu bermud. I těch je na trhu nepřeberné množství.

Mnoho možností využití

Moderní počin dneška má ovšem další klady. Kromě toho, že je milosrdný ve všech směrech, snadno se kombinuje napříč módními styly.

Působivě vypadají se sakem ve stejné barevnosti či s džínovou bundičkou. Rozumí si s halenkou, basic tričkem, saténovým tílkem inspirovaným spacím úborem i rafinovaným crop topem. Zde opravdu nelze šlápnout vedle. Co se týká obutí, bermudy lze nosit jak s teniskami, tak s lodičkami, výborně vypadají také k espadrilkám nebo sandálům.

Určitě nesmíme opomenout užití bermud s ohledem na roční období. Mohlo by se zdát, že jde o výsadu pouze jarního a letního času, vhodně zvolené bermudy ovšem můžete vynést i na podzim a v zimě, kdy teploty nedosahují bodu mrazu. Investice se proto vyplatí. Trend bermud v následujících letech určitě jen tak nevymizí.