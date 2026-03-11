Finalistka Miss Universe tvrdí, že je sociopatka. Může za to moje dětství

  8:25
Bývalá finalistka Miss Universe Anika Batra otevřeně mluví o své diagnóze, která je pro mnohé šokující. Je totiž sociopatka. A přidává zkušenosti z dětství, které podle ní mohou za její nynější stav. Varuje tím rodiče, aby nedělali stejné chyby jako lidé z její rodiny. „Ta diagnóza je prokletí,“ říká.
Je krásná, muži ji milují a ženy obdivují. Ale žije s onemocněním, které jí ztěžuje prožívání emocí, jako je empatie a lítost. A poukázala na klíčové momenty svého dětství, které podle ní vedly k tomu, že se stala sociopatkou.

Anika Batra mluví o své diagnostikované duševní poruše naprosto bez okolků. Lékaři však už její stav jako sociopatii nepopisují a dávají přednost termínu antisociální porucha osobnosti (ASPD), protože s sebou nese pro pacienta menší stigma.

Anika pro server LADBible Stories uvedla, že lidé žijící s ASPD se charakterizují nedostatkem empatie, viny a lítosti a nemají to, čemu lidé rádi říkají svědomí. Dodala také, že tento přehlížený sociopatický rys lze u někoho vidět už na první pohled. Ona sama to prý člověku pozná na očích. Jejich pohled je podle ní extrémně nepřítomný.

„Lidé si myslí, že se jednoho dne probudíte a jste sociopat. Vedla k tomu ale dlouhá cesta, nestane se to jen tak. Já jsem přesvědčená, že za to může několik událostí, které jsem si prožila. A odmala se objevovaly znaky, které poukazovaly na sociopatii,“ uvedla žena.

Nejpodstatnější podle ní byl okamžik, kdy na vlastní oči viděla, jak její dědeček naposledy vydechl a opustil tento svět. Byla to pro ni extrémně traumatizující chvíle a dlouho se s ní neuměla vyrovnat. Zásadní pro ni byly i momenty, kdy ji rodina nechávala bezohledně vyplakat a nikdo ji neutišil. Místo toho na ni křičeli a pláč jí zakazovali. Případně se k ní chovali násilnicky.

„Už jako dítě jsem se chovala zvláštně. Potřebovala jsem na sebe poutat pozornost, často jsem lhala. Vymýšlela jsem si a své vymyšlené pravdě jsem věřila. Také jsem pociťovala až chronickou nudu. Nevěděla jsem, jak se zabavit. Byla jsem znuděná jakoukoli činností. Pak jsem se kvůli tomu chovala agresivně. A možná jsem za to ani nemohla, protože agrese byla u nás doma běžná,“ podotkla.

Nakonec ji totiž podle jejích vlastních slov formovala agrese a fyzické násilí, které se u nich doma odehrávalo od rána do večera. Viděla, jak otec bije matku, matka bije otce. Pro ránu u nich nikdy nešli daleko. Vše se řešilo fyzickým násilím. „Nikdy nezapomenu, jak i můj děda rozbil babičce obličej jen za to, že mu dala do polévky česnek,“ zavzpomínala na traumatické dětství.

Psychologové se v současnosti domnívají, že příčiny sociopatie jsou složitou směsí genetických faktorů a zneužívání nebo zanedbávání v dětství, což u některých lidí mění způsob vývoje jejich mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost ASPD. Sociopati umí být navenek velmi šarmantní, společenští a přesvědčiví, čímž maskují svou pravou tvář.




