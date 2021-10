Kotníková šněrovací obuv boduje. Vyberte tu správnou ke své postavě

Když se řekne dámské šněrovací boty, většina z nás si představí tradiční minimalistické modely na nízké podrážce se vzhledem vycházejícím z pánské módy. Ty ještě donedávna také kralovaly trendům.

Ovšem poptávka po komfortní a vkusně vyhlížející obuvi postupně narůstala a šněrovací obuv se tak zařadila mezi podzimní a jarní módní stálice. Dnes má proto tento segment na trhu široké zastoupení od minimalistického pojetí až po extravagantní kousky s robustní track podešví.

Pohodlný hit

Aktuální módní diktát hovoří jasně: pokud chcete kráčet ruku v ruce s nejnovějšími trendy, vsaďte na model s robustní profilovanou podešví. Ta je například charakteristická pro farmářky, které byly dřív pracovní obuví, nebo pro pohorky určené pro náročnou turistiku. Takzvaná track podrážka je ovšem nejen stylová, ale také praktická. Oceníte ji ve dnech, kdy to venku vlivem deště, námrazy či sněhu klouže.

Máme zde ale další typ moderní podešve a tím je platforma. Tento trendy počin působí sice nanejvýš mladistvě, dovolit si ho ale s klidem mohou ženy v každém věku. Zvláště vhodný je pak pro dámy menších postav, které potřebují opticky získat centimetry do výšky.

K šatům i teplákům

Každá z nás preferuje jiný styl, což právě šněrovací obuvi hraje do karet. Je totiž vhodná skutečně a bez výjimky pro všechny módní směry. Rozumí si se sukní, šaty, džínsy, stejně jako s tepláky zdobenými širokými náplety ve spodní části nohavic.

Možná si zprvu nebude rozumět s konzervativním byznys stylem, ale stačí vyměnit široké kalhoty za mini, midi či maxi sukni a rázem máte sofistikovanou kreaci, která právě díky jedinečnému obutí působí svěže a zajímavě.

Popustit uzdu kreativitě se nemusíte bát ani prostřednictvím vyloženě ženských kousků, jako jsou sukně a šaty. Třeba workery či modely v army stylu se krásně shodnou s romantickými květinovými motivy, svůdným saténem a něžnými výšivkami. Outfit můžete doplnit vlněným kabátem v oversized střihu či koženým křivákem.

Šněrovací obuv ve všech podobách pochopitelně nabízí dokonalou souhru s džínsy, ať už upnutými, či postupně se rozšiřujícími, a nezbytností dámských šatníků v podobě košile.

Na postavě (ne)záleží

Majitelky drobných postav i dámy plnějších křivek by se měly vyhnout příliš robustní obuvi. Drobným ženám „humpolácké“ modely uberou na ženskosti, v případě plus size linií je zase riziková oblast lýtek, která mohou působit zbytečně mohutně.

Obuv, která končí těsně pod kotníky, je velmi ošemetná, a to i tehdy, pokud má podpatek. Zkracuje totiž opticky nohy. Nicméně, jestli ke kratším botkám vynesete zkrácenou délku džínsů s vyšším pasem, siluetě tím jedině prospějete. Přesto bude obuv nad kotníky sázkou na jistotu.

Majitelky postavy typu hruška s úzkými rameny, menšími ňadry a plnějšími boky by měly být při výběru bot opravdu obezřetné. U nich by jejich výška měla končit těsně nad kotníky. Jakékoli prodloužení, například do poloviny lýtek, nohy opticky ještě víc zkrátí.



Pokud chcete podpořit svou ženskost, zvolte šněrovací obuv s podpatkem. Na výběr máte kromě pohodlného blokového podpatku i stylové kačenky, které se opět vrátily do módy, případně pohodlný klínek.