Naše vlasy už si zažily ledacos: cikcak pěšinky, prosolené vlny, krepaté kulmy, no poo metody péče i máčení v kokosovém oleji proti jejich suchosti. Pokud najdeme skvělý účes, držíme si ho s vděkem roky, ovšem mění se to, jak si vlasy zdobíme, češeme nebo jak se o ně staráme.
Které trendy ovládly letošní rok a mají šanci se s námi překlopit i do těch dalších? Pojďme nahlédnout do světa sociálních sítí i teenagerů, kteří nám je pak s nadšením přenáší do našich koupelen. Chytl se u vás některý? Které z nich stojí za vyzkoušení a které bychom měli raději nechat jejich krátkému životu na sociálních sítích?
Whimsymaxxing
Na sociálních sítích letos nabral na obrátkách trend Whimsymaxxing, který bychom volně mohli přeložit jako „maximalizování hravosti“. Jde o snahu vnést do každodenního života víc nostalgie, spontánnosti a dětské radosti, na kterou jsme v dospělosti tak trochu zapomněli. Je protipólem nedávného trendu „clean girl“ a připomíná nám, že život nemusí být pořád uhlazený, produktivní ani dokonale estetický.
Hravost versus udržitelnost
Ačkoli má Whimsymaxxing působit jako únik od konzumní kultury a návrat k radosti z maličkostí, paradoxně vede k ještě větší spotřebě. Plastové ozdoby, samolepky, korálky a další drobnosti totiž často rychle končí v odpadu, kolikrát po jediném použití, a zatěžují tak životní prostředí.
Nejvýraznějším počinem tohoto trendu je lepení barevných kamínků na předměty, které denně používáte – od tubiček tělových krémů přes plastové kelímky až po pleťové masky.
Přidávání kamínků do vlasů, na hřebeny a šampony samozřejmě není výjimkou. Pokud se vám tedy v koupelně už nějakou dobu třpytí kartáče, jste doma: ovládl vás virální trend. Kamínky se lepí i do pěšinek, do záhybu copu nebo na přední prameny kopírující obličej. Spíš než obrovské třpytivé ozdoby se často nosí malé jednotlivé krystalky, které vypadají jako součást účesu.
Přežije s námi? Nejspíš ne, možná ještě chvíli s našimi teenagery. Kamínkování všeho, co nám přijde pod ruku, je spíš letní přežitek a my je můžeme klidně pustit společně s koncem roku 2026.