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Kartáč do sprchy a do copu kameny. Tyto vlasové trendy ovládly rok 2026

Martina Procházková
Účes možná nosíme roky stejný, každý rok ovšem vylezou na světlo sociálních světů nové vlasové trendy, které nás více či méně ovlivní. Teenageři jsou v nich přeborníci, ale ani nás to nenechává chladnými a podvědomě se nám v koupelnách usazují. Tak schválně, najdete se v některém? A který má šanci přežít i do dalších let?
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ilustrační snímek

Naše vlasy už si zažily ledacos: cikcak pěšinky, prosolené vlny, krepaté kulmy, no poo metody péče i máčení v kokosovém oleji proti jejich suchosti. Pokud najdeme skvělý účes, držíme si ho s vděkem roky, ovšem mění se to, jak si vlasy zdobíme, češeme nebo jak se o ně staráme.

Které trendy ovládly letošní rok a mají šanci se s námi překlopit i do těch dalších? Pojďme nahlédnout do světa sociálních sítí i teenagerů, kteří nám je pak s nadšením přenáší do našich koupelen. Chytl se u vás některý? Které z nich stojí za vyzkoušení a které bychom měli raději nechat jejich krátkému životu na sociálních sítích?

Whimsymaxxing

Whimsymaxxing: do vlasů kameny. Hodně kamenů. A taky na kšiltovku, na masku, na hrníček, mobil, rty, džíny i obočí. Zkrátka všude.

Na sociálních sítích letos nabral na obrátkách trend Whimsymaxxing, který bychom volně mohli přeložit jako „maximalizování hravosti“. Jde o snahu vnést do každodenního života víc nostalgie, spontánnosti a dětské radosti, na kterou jsme v dospělosti tak trochu zapomněli. Je protipólem nedávného trendu „clean girl“ a připomíná nám, že život nemusí být pořád uhlazený, produktivní ani dokonale estetický.

Hravost versus udržitelnost

Ačkoli má Whimsymaxxing působit jako únik od konzumní kultury a návrat k radosti z maličkostí, paradoxně vede k ještě větší spotřebě. Plastové ozdoby, samolepky, korálky a další drobnosti totiž často rychle končí v odpadu, kolikrát po jediném použití, a zatěžují tak životní prostředí.

Nejvýraznějším počinem tohoto trendu je lepení barevných kamínků na předměty, které denně používáte – od tubiček tělových krémů přes plastové kelímky až po pleťové masky.

Přidávání kamínků do vlasů, na hřebeny a šampony samozřejmě není výjimkou. Pokud se vám tedy v koupelně už nějakou dobu třpytí kartáče, jste doma: ovládl vás virální trend. Kamínky se lepí i do pěšinek, do záhybu copu nebo na přední prameny kopírující obličej. Spíš než obrovské třpytivé ozdoby se často nosí malé jednotlivé krystalky, které vypadají jako součást účesu.

Přežije s námi? Nejspíš ne, možná ještě chvíli s našimi teenagery. Kamínkování všeho, co nám přijde pod ruku, je spíš letní přežitek a my je můžeme klidně pustit společně s koncem roku 2026.



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