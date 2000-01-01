Nejsou jen šampiony na hřištích, kurtech a ledových plochách. Mnozí vrcholoví sportovci dnes inspirují také svým stylem, spolupracují s předními módními domy a pravidelně se objevují na nejprestižnějších společenských akcích. Toto jsou jejich nejlepší módní momenty.
Autor: Profimedia.cz
Bílé oblečení patří k tradicím Wimbledonu už od 19. století, přesto si v jeho rámci tenisté hledají prostor pro vlastní styl. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková zvolila šaty s jemnou krajkou a vrstvenou sukní. Jedna z nejvýraznějších tváří současného ženského tenisu dlouhodobě dokazuje, že elegance a vrcholové výkony se nevylučují.
Autor: Profimedia.cz
Cesta na kurt se dnes často mění v módní přehlídku. Na turnaj Mutua Madrid Open dorazila Marta Kosťuková v pruhované bundě, zelených šortkách a s červenou tenisovou taškou Wilson. Právě „příjezdové“ outfity se staly součástí image profesionálních tenistů a fanoušci je sledují stejně pozorně jako samotné zápasy.
Autor: Profimedia.cz
Japonská tenistka Naomi Osaka se stala tváří módního domu Louis Vuitton jen krátce poté, co získala svůj čtvrtý grandslamový titul. Spolupráce navázala na zájem luxusních značek o vrcholové sportovce, kteří dnes oslovují publikum daleko za hranicemi stadionů. Osaka patří mezi nejvlivnější sportovkyně své generace také díky otevřeným postojům ke společenským tématům, jako je duševní zdraví.
Autor: Profimedia.cz
Na zahájení letošního Wimbledonu nastoupila Naomi Osaka v bílém kimonu inspirovaném japonskou tradicí. Model vznikl ve spolupráci s japonskou značkou Ambush a spojil respekt k tenisovým pravidlům s odkazem na kulturní kořeny čtyřnásobné grandslamové vítězky.
Autor: Profimedia.cz
Met Gala už dávno není jen událostí pro herce a hudebníky. Organizátoři zvou stále víc vrcholových sportovců a Naomi Osaka v poslední době patří mezi jejich favoritky. Letos na galavečer dorazila v dramatických bílých šatech s obřím kloboukem a květinovými detaily z dílny londýnského designéra Roberta Wuna.
Autor: Profimedia.cz
Serena Williamsová dlouhodobě patří mezi největší tenisové i módní ikony. Její loučení s profesionální kariérou v roce 2022 sledoval celý svět. Držitelka 23 grandslamových titulů tehdy na US Open nastoupila ve speciálně navržených černých šatech Nike posetých krystaly, které odkazovaly na její přezdívku „Queen“.
Autor: Profimedia.cz
Jen několik týdnů po konci tenisové kariéry se Serena Williams objevila na pařížském mole během jedné z posledních přehlídek designéra Virgila Abloha pro značku Off-White. Účast jedné z nejúspěšnějších tenistek historie potvrdila, že módní svět dnes bere sportovní hvězdy jako plnohodnotné ambasadory luxusních značek.
Autor: ČTK
Také Venus, starší ze sester Williamsových, pravidelně patří mezi hosty Met Gala. Sedminásobná grandslamová šampionka letos zazářila v černé róbě poseté krystaly Swarovski, která spojila sportovní sebevědomí s hollywoodským glamourem.
Autor: Profimedia.cz
Ve dvaceti letech už má Alysa Liu na kontě titul mistryně světa v krasobruslení i olympijské medaile. Na předávání sportovních cen ESPY Awards zaujala minimalistickými černými šaty od Louis Vuitton, módního domu, který ji letos jmenoval svou ambasadorkou.
Autor: ČTK
Z ledových ploch zamířila i do první řady pařížského týdne módy. Na přehlídku Louis Vuitton dorazila v džínovém kompletu, který doplnila kabelkou s ikonickým monogramem francouzského módního domu.
Autor: Profimedia.cz
Jen krátce po triumfální sezoně v krasobruslení dostala Alysa Liu pozvánku na Met Gala. Také při svém debutu reprezentovala Louis Vuitton a oblékla vínovou róbu s dramaticky vrstvenou sukní.
Autor: Profimedia.cz
Americká sprinterka Sha'Carri Richardsonová patří k nejrychlejším ženám světa a ve své sbírce má i titul mistryně světa v běhu na 100 metrů. Na Met Gala 2025 oblékla výraznou bílou róbu Valentino s obřím kloboukem a červenými květy, která dokonale odpovídala divadelní atmosféře večera.
Autor: ČTK
Sha'Carri Richardsonová působí stejně sebevědomě na atletické dráze i mimo ni. Barevný top s průstřihy podtrhl její slabost pro výrazné siluety a hravé potisky.
Autor: Profimedia.cz
Čísla mluví jasně – Simone Bilesová je ve 29 letech nejúspěšnější gymnastkou historie. Vedle sportovních úspěchů si vybudovala silnou pozici i ve světě módy a pravidelně se objevuje na Met Gala. V roce 2024 dorazila v romantickém modelu designéra Harrise Reeda pro značku Nina Ricci.
Autor: Profimedia.cz
Jedenáctinásobná olympijská medailistka na letošním galavečeru ESPY Awards oblékla saténovou róbu v šampaňském odstínu s výrazně modelovanou sukní, která nechala vyniknout její atletickou postavu. Model doplnila 140karátovým diamantovým náhrdelníkem.
Autor: Profimedia.cz
Mimo červené koberce dává Simone Bilesová přednost čistým, nenuceným outfitům. Bílý komplet s kontrastním lemováním doplnila úzkými slunečními brýlemi a miniaturní kabelkou, které podtrhly minimalistický charakter celého looku.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalová legenda Spojených států Megan Rapinoe dovedla reprezentaci USA ke dvěma titulům mistryň světa a olympijskému zlatu. Barevnou košili s kreslenými ilustracemi zkombinovala s kšiltovkou, výraznými slunečními brýlemi a dalšími nepřehlédnutelnými doplňky. Vytvořila tak hravý outfit s lehce retro nádechem.
Autor: Profimedia.cz
Po konci profesionální kariéry Megan Rapinoe dál hlasitě otevírá témata rovných práv a společenských změn. Promluvila o nich i v podcastu A Touch More. Na živé natáčení v rámci festivalu SXSW vystoupila v uvolněném semišovém obleku, který doplnila kovbojskou bolo kravatou.
Autor: Profimedia.cz
Švýcarská reprezentantka Alisha Lehmannová působí jako útočnice britského Leicester City – a přitahuje pozornost na hřišti i mimo něj. Na zápas s Manchesterem dorazila v černém sportovním kompletu adidas, který doplnila výraznými copánky. Právě tento účes se stal součástí jejího charakteristického vzhledu.
Autor: Profimedia.cz
Kromě fotbalových stadionů se Alisha Lehmannová pravidelně objevuje také na módních akcích. Na přehlídku značky Amiri během pařížského týdne módy dorazila v minisukni a krátké bundě s leopardím vzorem, který letos zažívá výrazný návrat.
Autor: Profimedia.cz
Dvojnásobná držitelka Zlatého míče a kapitánka Barcelony Alexia Putellasová už několik let udává tempo světového ženského fotbalu. A září i na červeném koberci. Na předávání španělských filmových cen Goya oblékla černou róbu s objemnými rukávy a nabíranou sukní, kterou doplnila dlouhými bílými rukavicemi.
Autor: Profimedia.cz
Obránce Barcelony a francouzský reprezentant Jules Koundé patří k nejlépe oblékaným fotbalistům současnosti. Na sraz reprezentace zaujal dlouhým olivově zeleným kabátem se zvýrazněnými rameny, který doplnil černou čepicí, úzkými slunečními brýlemi a velkou koženou kabelou.
Autor: Profimedia.cz
Jules Koundé často střídá elegantní outfity s uvolněnějším stylem. Na letošním mistrovství světa vsadil na grafické tričko, široké džíny a kovbojské boty, které doplnil ikonickou taškou Louis Vuitton.
Autor: Profimedia.cz
Kapitán jihokorejské reprezentace Son Heung-min patří mezi pravidelné hosty módních přehlídek. Na akci značky Burberry zaujal dlouhým kostkovaným kabátem s výraznou siluetou a prodlouženými rukávy, který oblékl bez košile i kravaty.
Autor: Profimedia.cz
Také anglický reprezentant Marcus Rashford dlouhodobě spolupracuje s módní značkou Burberry. Objevil se i v její kampani z roku 2020 – mimo jiné v béžovém kabátu a péřové bundě s ikonickým kostkovaným vzorem.
Autor: Profimedia.cz
Pravý obránce Realu Betis a bývalý španělský reprezentant Héctor Bellerín si získal pozornost také svým osobitým stylem. Na londýnském týdnu módy zkombinoval průhledný plášť s fialovým sakem, bílou košilí a kloboukem Prada.
Autor: Profimedia.cz
Héctor Bellerín patří k fotbalistům, kteří se nebojí posouvat hranice pánské módy. Na předávání cen GQ Men of the Year v Madridu zvolil minimalistický černý komplet s krátkou bundou, kravatou a baretem – opět od značky Prada.
Autor: Profimedia.cz
Americký sprinter Noah Lyles je olympijským vítězem, několikanásobným mistrem světa a také nadšeným módním fanouškem. Na přehlídku značky Amiri během pařížského týdne módy dorazil v třpytivém vínovém obleku, který podtrhl jeho zálibu v nápadných a sebevědomých outfitech.
Autor: Profimedia.cz
Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton už roky proměňuje příjezdy do paddocku v módní přehlídku. Na domácí Velké ceně Británie zaujal modelem na míru od Burberry – krystaly Swarovski na něm tvořily motiv britské vlajky.
Autor: Profimedia.cz
Lewis Hamilton loni patřil jako spolupořadatel Met Gala k hlavním tvářím večera. Na červený koberec dorazil v modelu na míru od Grace Wales Bonnerové – slonovinový model s baretem odkazoval k tématu černošského dandysmu.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský basketbalista Victor Wembanyama se svou výškou 224 centimetrů budí pozornost nejen na basketbalových zápasech, ale i na módních akcích. Na přehlídku Louis Vuitton během pařížského týdne módy dorazil v béžovém obleku s širokými kalhotami, bílou košilí a zeleným batohem s monogramem francouzského módního domu.
Autor: Profimedia.cz
Čtyřnásobný šampion NBA LeBron James dává i mimo hřiště přednost pohodlí s luxusními detaily. Na akci Fanatics Fest oblékl sportovně laděný komplet Louis Vuitton, který doplnil fialovými teniskami Nike, kšiltovkou a výraznými šperky.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda NBA Russell Westbrook se ani na červeném koberci nebojí výrazných módních experimentů. Na Met Gala zaujal v sytě modrém modelu Amiri s rozepnutou bundou, zlatými šperky a ozdobnou broží.
Autor: Profimedia.cz
Russell Westbrook se nebojí výrazných vzorů ani při běžných veřejných vystoupeních. Na utkání NBA dorazil v béžovém kompletu posetém drobnými květinami, který doplnil kšiltovkou ve stejném vzoru.
Autor: ČTK
Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander si vedle sportu získal pozornost také vytříbeným módním vkusem. Na Met Gala v roce 2023 zaujal černobílým modelem Chanel s dlouhým kabátem, motýlkem a vrstvenými perlovými náhrdelníky.
Autor: Profimedia.cz
Na společenských akcích dává přednost klasickým krejčovským modelům. Na předávání cen ESPY oblékl pruhovaný šedý oblek, který doplnil ležérně přehozeným dlouhým kabátem.
Autor: ČTK
Na letošní galavečer TIME100 Sports oblékl Shai Gilgeous-Alexander černý kožený oblek s uvolněně rozepnutou košilí. Výrazný, přesto minimalistický outfit doplnil jemnými šperky a tónovanými brýlemi.
Autor: ČTK
Útočník Boston Bruins David Pastrňák se pravidelně objevuje v žebříčcích nejlépe oblékaných hráčů NHL. Na letní akci oblékl krémový komplet, který doplnil kšiltovkou a bílými teniskami.
Autor: Profimedia.cz
Centr Chicago Blackhawks Connor Bedard je považovaný za jeden z největších talentů současného hokeje. Na příjezd k utkání oblékl vínově červený oblek s bleděmodrou košilí, který oživil tradiční předzápasový dress code.
Autor: Profimedia.cz
Bývalí spoluhráči z Toronta William Nylander a Mitch Marner pojali svůj příjezd na Utkání hvězd NHL v roce 2024 každý po svém. Nylander, jehož outfity se často objevují v žebříčcích nejlépe oblékaných hráčů soutěže, oblékl světlý oblek s bílým tílkem. Marner zvolil výraznou černobílou kostkovanou bundu z teddy materiálu.
Autor: ČTK
I kapitán Toronto Maple Leafs Auston Matthews patří mezi hráče, kteří udávají tón také mimo led. Na Utkání hvězd v roce 2024 dorazil v oversized sportovní bundě, černém svetru a širokých kalhotách, které doplnil modrobílými teniskami.
Autor: ČTK
Americká hokejistka Hillary Knightová letos jako kapitánka dovedla reprezentaci USA k olympijskému zlatu. Na předávání Oscarů pak znovu potvrdila, že se neztratí ani na červeném koberci. Černý sametový smoking s výraznými saténovými klopami doplnila minimalistickými diamantovými šperky.
Autor: Profimedia.cz
Freestylová lyžařka Eileen Gu vedle sportovních úspěchů buduje také úspěšnou kariéru v módním světě. Na letošních cenách ESPY oslnila v plisovaných metalických šatech Guo Pei Haute Couture s dramatickou květinovou aplikací na rameni.
Autor: Profimedia.cz