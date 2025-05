Část 1/8

Pamela Andersonová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Pamela Andersonová

Byla poslední modelkou, která kdy pózovala nahá pro časopis Playboy, a to v únoru 2016, když jí bylo 47 let. Poprvé se na jeho obálce objevila už v roce 1989. Sex symbol z Pobřežní hlídky to na titulní stranu Playboye dotáhl dohromady třináctkrát.

V roce 2025 pózovala Pamela Andersonová pro obálku časopisu Elle v rámci propagace svého posledního filmu Last Showgirl. „Zdá se mi, jako bych byla na začátku kariéry,“ řekla u té příležitosti.

Proměna, kterou si tato dáma prošla, je skutečně fascinující. Z módního doplňku či sexuálního fetiše se vyvinula v ženu, která drží svůj osud ve vlastních rukou, chodí na galavečery bez make-upu a rozčiluje tím nejen boomery.