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Podívejte se do naší galerie, které slavné ženy se chovaly agresivně vůči mužům a dostaly se kvůli tomu do problémů se zákonem. Většinou se jednalo o domácí násilí a drobné potyčky. A většina těchto slavných dam měla štěstí, že neskončila za mřížemi na delší dobu.
Autor: koláž iDNES.cz
V roce 2013 byla americká herečka Emma Robertsová zatčena v Kanadě po hlučné hádce v hotelovém pokoji se svým tehdejším přítelem, hercem Evanem Petersem. Policie tehdy dorazila na místo a našla Peterse s krvácejícím nosem a stopami po kousnutí. Peters však odmítl vznést obvinění a herečka byla propuštěna.
Autor: AP
Slavná americká herečka Heather Locklearová byla v roce 2018 zatčena ve svém domě v Kalifornii za domácí násilí vůči svému tehdejšímu příteli. Policii zavolal její bratr, který byl svědkem jejich potyčky. Přivolaní šerifové na partnerovi našli viditelná zranění. Herečka navíc byla i při zatýkání agresivní a fyzicky napadla zasahující policisty a záchranáře.
Autor: Reuters
Legendární brankářka americké ženské fotbalové reprezentace Hope Solo byla v roce 2014 zatčena za domácí násilí poté, co během rodinné oslavy v opilosti fyzicky napadla svou nevlastní sestru a sedmnáctiletého synovce. Podle policejních záznamů byla při zatýkání velmi agresivní a hrozila policistům fyzickou likvidací. V roce 2022 měla další incident, kdy byla zatčena za řízení pod vlivem alkoholu a ohrožení dětí, protože v autě seděla její dvouletá dvojčata.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv byl v jejich turbulentním manželství z domácího násilí častěji obviňován zpěvák Bobby Brown, on i blízcí přátelé dvojice potvrdili, že násilí bylo oboustranné. Bobby Brown ve své autobiografii detailně popsal situace, kdy ho zpěvačka Whitney Houstonová v záchvatu vzteku fyzicky napadala, bila ho a házela po něm těžké předměty.
Autor: Bohemia MP
Bývalá manželka slavného golfisty Tigera Woodse Elin Nordegrenová-Woodsová ho v roce 2009 fyzicky napadla poté, co odhalila jeho rozsáhlou sérii nevěr. Woods tehdy v noci prchal z domu autem a narazil do hydrantu a stromu. Podle policejních zpráv a svědectví ho Nordegrenová pronásledovala a útočila na něj golfovou holí, kterou mimo jiné rozbila okno jeho vozu.
Autor: Profimedia.cz
Během medializovaného soudního procesu s hercem Johnnym Deppem v roce 2022 byly předloženy audiozáznamy a důkazy, ve kterých herečka Amber Heardová přiznává, že Deppa udeřila a házela po něm různé předměty (mimo jiné lahve, z nichž jedna mu způsobila vážné zranění prstu).
Autor: AP
V roce 1999 byla modelka a herečka Carmen Electra zatčena společně se svým tehdejším manželem, basketbalistou Dennisem Rodmanem, v hotelu v Miami. Policie byla přivolána k divoké domácí hádce, při níž na sebe oba partneři vzájemně fyzicky útočili.
Autor: Reuters
Britská modelka a moderátorka Kelly Brooková ve své autobiografické knize otevřeně přiznala, že v minulosti fyzicky napadla své dva známé partnery – herce Jasona Stathama a hráče ragby Dannyho Ciprianiho. Stathama udeřila do obličeje na svatbě Madonny, když se začal bavit s jinou ženou.
Autor: Profimedia.cz
Slavná americká krasobruslařka Tonya Hardingová byla v roce 2000 zatčena poté, co během opilecké hádky fyzicky napadla svého tehdejšího přítele Darrena Alessandra. Podle policejní zprávy ho několikrát udeřila pěstí do obličeje a házela po něm hubici od vysavače. Hardingová byla odsouzena k podmíněnému trestu.
Autor: ČTK
Hvězda seriálu Glee herečka Naya Rivera byla v roce 2017 zatčena v Západní Virginii za domácí násilí vůči svému tehdejšímu manželovi, herci Ryanu Dorseyovi. Policii přivolal sám Dorsey, který policistům ukázal videozáznam na mobilním telefonu, na němž ho Rivera během hádky kvůli jejich dítěti udeřila do hlavy a do obličeje. Dorsey později obvinění stáhl.
Autor: AP
Dcera rockera Ozzyho Osbourna Kelly Osbourne byla v roce 2009 zatčena v Londýně za fyzické napadení muže. Incident se odehrál v nočním klubu, kde Kelly napadla novináře Bena Westtona. Důvodem bylo, že novinář v tisku nelichotivě komentoval inteligenci jejího tehdejšího snoubence.
Autor: AP
Hvězda populární americké reality show 90 Day Fiancé (90denní snoubenci) pocházející z Brazílie Larissa Dos Santos Lima byla během svého turbulentního vztahu s Američanem Coltem Johnsonem zatčena policií v Las Vegas celkem třikrát za domácí násilí. Při posledním incidentu v roce 2019 utrpěl její partner krvavé šrámy na obličeji. Larissa byla následně odsouzena k podmínce a veřejně prospěšným pracím.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá členka kultovní britské skupiny Spice Girls Melanie Brownová čelila v rámci rozvodového řízení se svým exmanželem Stephenem Belafontem řadě vážných nařčení. Belafonte u soudu předložil důkazy a svědectví o tom, že ho zpěvačka během jejich turbulentního manželství opakovaně fyzicky napadala, bila pěstmi a dusila. Mel B sice tvrdila, že obětí domácího násilí byla ona, nicméně soudní záznamy ukázaly, že agresivní chování bylo v tomto toxickém vztahu velmi pravděpodobně oboustranné.
Autor: AP
Zesnulá britská soulová ikona Amy Winehouse byla známá svým divokým životním stylem a destruktivním vztahem s manželem Blakem Fielder-Civilem. Svědci i přátelé páru opakovaně potvrdili, že Amy v záchvatech žárlivosti a pod vlivem omamných látek svého muže surově napadala. Sám Blake byl často fotografován na veřejnosti s hlubokými škrábanci, modřinami a krvavými ranami na obličeji, které mu zpěvačka způsobila během jejich drogových excesů.
Autor: Profimedia.cz
Dvojnásobná držitelka Oscara herečka Hilary Swanková byla v roce 2018 terčem policejního vyšetřování kvůli domácímu násilí. Incident se odehrál v hotelu v Los Angeles, kde po prudké hádce fyzicky napadla svého manžela Philipa Schneidera. Přivolaná policie zdokumentovala na Schneiderově obličeji drobná zranění. Manžel však nakonec odmítl s policií plně spolupracovat a obvinění bylo staženo.
Autor: Profimedia.cz
Americkou spisovatelku, modelku a bývalou hvězdu populární reality show The Real Housewives of New York City Kelly Killoren Bensimonová v roce 2009 zatkla policie v New Yorku. Byla obviněna z domácího násilí poté, co během hádky v bytě fyzicky napadla svého tehdejšího přítele Nicholase Stefana. Podle policejní zprávy ho několikrát udeřila pěstí do obličeje, čímž mu způsobila tržnou ránu pod okem.
Autor: AP
Světoznámá britská topmodelka Naomi Campbellová je svými záchvaty vzteku proslulá a má za sebou hned několik soudních trestů za fyzická napadení. V roce 2000 v Kanadě napadla svého asistenta mobilním telefonem. V roce 2007 byla v New Yorku odsouzena k pěti dnům veřejně prospěšných prací za to, že hodila mobilní telefon po svém hospodáři, kterému museli ránu na hlavě zašít čtyřmi stehy. O rok později byla zatčena na letišti Heathrow, kde fyzicky napadla dva policisty, které kopala a plivala na ně poté, co se jí ztratilo zavazadlo.
Autor: Profimedia.cz
Známá americká herečka Selma Blairová byla v říjnu 2026 zatčena na letišti JFK v New Yorku. Během letu z Los Angeles fyzicky zaútočila na palubní personál – jednoho stevarda udeřila pěstí a druhého pokousala. Po nouzovém přistání a převozu do nemocnice navíc napadla zasahujícího policistu a zdravotní sestru, které podle obžaloby nakopala do hrudníku. Její zástupci uvedli, že incident byl důsledkem vážné zdravotní indispozice.
Autor: Profimedia.cz
Světoznámá supermodelka Gigi Hadidová sice nebyla zatčena, ale v roce 2021 se ocitla v centru skandálu s domácím násilím, když vyplulo na povrch, že fyzicky napadla svého tehdejšího partnera, zpěváka Zayna Malika (bývalého člena One Direction). Incidentu předcházel konflikt mezi Malikem a matkou modelky, Jolandou Hadidovou. Zayn později u soudu nepopřel obvinění z obtěžování a napadení Jolandy, nicméně svědectví a policejní protokoly potvrdily, že fyzické rány padaly z obou stran a vyhrocená potyčka byla oboustranná.
Autor: AP
Bývalá dětská hvězda a rebelka Hollywoodu Lindsay Lohanová má na kontě dlouhý seznam zatčení, mezi nimiž figuruje i fyzické násilí. V roce 2012 byla v ranních hodinách zatčena v nočním klubu v New Yorku poté, co fyzicky napadla muže u vedlejšího stolu. Po verbální potyčce muže udeřila pěstí do obličeje. O několik let dříve (v roce 2010) byla navíc vyšetřována za napadení zaměstnance (ošetřovatele) v rehabilitačním centru Betty Ford, kterého hrubě strčila a zranila mu ruku.
Autor: Reuters
Americká televizní osobnost a modelka Tila Tequila byla v roce 2009 v centru ostře sledovaného případu. Původně obvinila svého tehdejšího přítele, profesionálního hráče amerického fotbalu Shawna Merrimana, že ji dusil. Merriman se však bránil a policie následně potvrdila, že to byla naopak silně podnapilá Tila, která fotbalistu fyzicky napadla, bila ho pěstmi, škrábala a on se ji pouze snažil fyzicky zpacifikovat a zadržet do příjezdu policie, aby neublížila sobě ani svému okolí.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Maia Campbellová byla v roce 2010 zatčena v Kalifornii. Policii přivolali k nahlášenému incidentu domácího násilí, při kterém fyzicky zaútočila na svého tehdejšího partnera. Herečka, která dlouhodobě bojovala s bipolární poruchou a závislostmi, muže během hádky v domě napadla různými předměty a způsobila mu lehká zranění.
Autor: Profimedia.cz
Australská herečka Peta Wilsonová byla v roce 2002 vyšetřována policií v Los Angeles za domácí násilí. Během ostré hádky v jejich společném domě fyzicky napadla svého tehdejšího dlouholetého přítele a otce svého syna, režiséra Damiana Harrise. Harris měl po incidentu na těle viditelné škrábance a modřiny.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a zpěvačka Pia Zadora, která v roce 1982 získala Zlatý glóbus, byla v roce 2013 zatčena ve svém domě v Las Vegas. Incident začal nevinnou rodinnou hádkou kvůli tomu, že její syn nechtěl jít spát. Když se do situace vložil její manžel (který byl shodou okolností policejním důstojníkem v Las Vegas), Zadora ho fyzicky napadla, škrábala ho a rdousila. Na místo musela dorazit zásahová jednotka SWAT, protože se rodina následně zabarikádovala uvnitř domu. Herečka byla obviněna z domácího násilí a nucena podstoupit kurzy zvládání vzteku.
Autor: Profimedia.cz
Kanadská herečka, známá především svou rolí Octavie Blakeové v populárním sci-fi seriálu The 100 – Marie Avgeropoulosová, byla v roce 2018 zatčena v Los Angeles za domácí násilí. Policii zavolal její tehdejší přítel poté, co se pohádali a potyčka přerostla ve fyzické napadení. Partner měl po útoku na těle viditelné šrámy a drobná zranění. Původně byla obviněna z trestného činu, ale jelikož neměla v úmyslu muži vážně ublížit (podle zdrojů hrály roli vedlejší účinky nových léků kombinovaných s alkoholem), její přítel odmítl vypovídat a obvinění bylo staženo.
Autor: Profimedia.cz
Populární americká influencerka a hvězda reality show The Secret Lives of Mormon Wives Taylor Frankie Paulová byla v únoru 2023 zatčena v Utahu. Policie reagovala na hlášení o domácím násilí a zjistila, že Paul během hádky fyzicky napadla svého přítele Dakotu Mortensena. Házela po něm těžké předměty (včetně kovových židlí), přičemž nechtěně zasáhla i svou dceru. Byla obviněna z domácího násilí v přítomnosti dítěte a z ublížení na zdraví.
Autor: Profimedia.cz
Známá americká raperka Foxy Brownová byla v roce 2007 zatčena a později odsouzena za fyzické napadení svého souseda Arlene Raymonda. Během hádky kvůli hlasité hudbě ho udeřila do obličeje svým mobilním telefonem, čímž mu způsobila zranění oka a vyrazila zub.
Autor: Profimedia.cz
V srpnu 2022 byla americká zpěvačka a držitelka ceny Grammy Michelle Branchová zatčena v Nashvillu za domácí napadení. Policie byla přivolána do domu, který sdílela se svým tehdejším manželem Patrickem Carneym (bubeníkem kapely The Black Keys). Branchová se policistům přiznala, že manžela jednou nebo dvakrát udeřila do obličeje poté, co ho obvinila z nevěry. Později byla obvinění stažena.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda americké reality show Teen Mom Amber Portwoodová má za sebou hned několik zatčení za fyzické napadení mužů. V roce 2010 byla usvědčena z domácího násilí poté, co před televizními kamerami zmlátila otce svého dítěte Garyho Shirleyho. V roce 2019 byla zatčena znovu, tentokrát za napadení tehdejšího partnera Andrewa Glennona, na kterého zaútočila mačetou, zatímco držel v náručí jejich syna.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka a manželka hudební legendy Paula Simona Edie Brickellová byla v roce 2014 společně se svým mužem zatčena za výtržnictví a domácí potyčku. Policie dorazila do jejich domu po anonymním telefonátu a Simon vyšetřovatelům sdělil, že ho manželka profackovala, na což reagoval tím, že do ní strčil. Dvojice se u soudu hájila tím, že šlo o ojedinělou a banální hádku. Obvinění byla později stažena
Autor: Profimedia.cz
V roce 1988 byla zatčena Brenda Harvey poté, co fyzicky napadla svého tehdejšího manžela, zpěváka Lionela Richieho a jeho milenku. Brenda je tehdy přistihla společně v bytě v Beverly Hills a Richieho na místě zmlátila. Byla obviněna z napadení manžela, vandalismu a porušování domovní svobody.
Autor: Profimedia.cz