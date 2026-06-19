Sandra Bullocková
Oblíbená americká herečka oslaví v červenci už 62. narozeniny, ale svým svěžím půvabem klidně strčí do kapsy i o generaci mladší kolegyně. Její přístup ke kosmetické péči je přitom velice minimalistický. Sandra v rozhovorech často opakuje, že ranní péče o pleť jí zabere pouhých osm minut denně.
Herečka tvrdí, že to s kosmetickými produkty nijak nepřehání. Základem její beauty rutiny je údajně obyčejná navlhčená žínka, kterou používá k jemnému čištění a masáži obličeje. Kromě hydratačního krému sází jednou týdně na peeling, aby pleť zbavila odumřelých buněk. Jako rodilá Texasanka také nedá dopustit na krémy s vysokým SPF faktorem.
|
Věk je jen číslo. Slavné krásky, které i po šedesátce vypadají stále skvěle
Při londýnské premiéře filmu Slečna Drsňák 2 Bullocková pobavila novináře přiznáním, že v zákulisí soutěží krásy odkoukala jeden bizarní trik. Aplikace krému na hemeroidy prý opravdu pomáhá redukovat otoky a vrásky kolem očí. Krém totiž stahuje cévy, takže krátkodobě otoky pod očima redukuje, ovšem dlouhodobě se to kvůli riziku podráždění kůže nedoporučuje.
Sandra Bullocková upozorňuje, že zářivá pleť souvisí s celkovým životním stylem. Ona sama má pravděpodobně jednu z nejintenzivnějších a nejkonzistentnějších pohybových rutin v Hollywoodu. Pětkrát až šestkrát týdně cvičí (střídá pilates, jógu, kickbox, tanec, kardio a silové cvičení). Její trénink je pestrý, dynamický a zaměřený na dlouhodobou kondici. Stravuje se zdravě a pije hodně pramenité vody i zelených smoothie.