Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bylo jim šedesát, ale jejich krása stále bere dech. Jak o sebe pečují hvězdy?

Autor:
Na výsluní se drží desítky let a někdy to vypadá, že snad zapomněly stárnout. Jak si krásné a slavné herečky, zpěvačky nebo topmodelky udržují postavu i mladistvý vzhled po šedesátce? Pojďme se podívat na beauty a fitness rutinu Sandry Bullockové, Demi Moore, Cindy Crawfordové a dalších půvabných dam.
Část 1/5
Sandra Bullocková

Sandra Bullocková

Oblíbená americká herečka oslaví v červenci už 62. narozeniny, ale svým svěžím půvabem klidně strčí do kapsy i o generaci mladší kolegyně. Její přístup ke kosmetické péči je přitom velice minimalistický. Sandra v rozhovorech často opakuje, že ranní péče o pleť jí zabere pouhých osm minut denně.

Herečka tvrdí, že to s kosmetickými produkty nijak nepřehání. Základem její beauty rutiny je údajně obyčejná navlhčená žínka, kterou používá k jemnému čištění a masáži obličeje. Kromě hydratačního krému sází jednou týdně na peeling, aby pleť zbavila odumřelých buněk. Jako rodilá Texasanka také nedá dopustit na krémy s vysokým SPF faktorem.

Věk je jen číslo. Slavné krásky, které i po šedesátce vypadají stále skvěle

Při londýnské premiéře filmu Slečna Drsňák 2 Bullocková pobavila novináře přiznáním, že v zákulisí soutěží krásy odkoukala jeden bizarní trik. Aplikace krému na hemeroidy prý opravdu pomáhá redukovat otoky a vrásky kolem očí. Krém totiž stahuje cévy, takže krátkodobě otoky pod očima redukuje, ovšem dlouhodobě se to kvůli riziku podráždění kůže nedoporučuje.

Krásné ženy nad šedesát
Sandra Bullocková
Sandra Bullocková
Sandra Bullocková, Las Vegas, Nevada, USA (14. dubna 2026)
44 fotografií

Sandra Bullocková upozorňuje, že zářivá pleť souvisí s celkovým životním stylem. Ona sama má pravděpodobně jednu z nejintenzivnějších a nejkonzistentnějších pohybových rutin v Hollywoodu. Pětkrát až šestkrát týdně cvičí (střídá pilates, jógu, kickbox, tanec, kardio a silové cvičení). Její trénink je pestrý, dynamický a zaměřený na dlouhodobou kondici. Stravuje se zdravě a pije hodně pramenité vody i zelených smoothie.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí

Jenže herečka Raquel Welchová není jen jeskynní žena transformovaná v pin-up...

Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...

Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026

Ilustrační snímek

Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...

Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci

Slavné ženy na červený koberec vynesly šaty s odhalenými zády.

Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...

Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?

Známá siamská dvojčata

Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

Jarda se přihlásil do Extrémních proměn údajně proto, aby ukázal těm, co se mu...

Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...

Kvůli rozmazanému vidění jsem šel k lékaři. Skončilo to transplantací ledviny

Ilustrační fotografie

Léta jsem nechodil k lékaři – proč taky, když mě nic nebolelo? Nevím, co mě osvítilo, že jsem se k němu odhodlal zajít prakticky s banalitou. A to bylo štěstí! Zachránilo mi to život. Čtenář Otakar...

19. června 2026

Nad vodou vás udrží i malé rituály. Stačí drobnosti, zaměřte se na ně

Ilustrační snímek

Někdy stačí pár drobných návyků, aby se člověk znovu cítil lépe. Právě v obyčejných opakujících se činnostech často najdete klid i jistotu, které dnes tolik chybí. Navíc, tyto drobnosti umí zlepšit...

19. června 2026

Slunce je přítel, když to s ním umíte. Ochranu vybírejte a nanášejte pečlivě

Betakaroten, ten za to může. Jezte mrkev pro hezkou barvu po opálení.

Nevyznáte se v záplavě SPF přípravků? Zeptali jsme se na rozdíly v texturách, ale i pro koho jsou vhodné minerální filtry a komu budou naopak sedět spíš ty chemické. Odpovídá dermatoložka Zuzana...

19. června 2026

Na Neymara, prosím. Tito fotbalisté určují nejstylovější trendy u kadeřníka

Největší vlasový influencer ve fotbale poslední dekády? Jednoznačně Neymar

Mistrovství světa 2026 není jen přehlídkou nejlepších fotbalových výkonů a světoznámých hvězd, ale také přehlídkovým molem pro vlasové trendy. Jak jinak totiž vyjádřit svou osobnost, když pobíháte po...

19. června 2026

Bylo jim šedesát, ale jejich krása stále bere dech. Jak o sebe pečují hvězdy?

Krásné ženy nad šedesát

Na výsluní se drží desítky let a někdy to vypadá, že snad zapomněly stárnout. Jak si krásné a slavné herečky, zpěvačky nebo topmodelky udržují postavu i mladistvý vzhled po šedesátce? Pojďme se...

19. června 2026

Švédská trojka a co vědět. Rozdíl mezi realitou a fantazií je velký, varuje sexkoučka

Premium
Nezatracujte „trojku“, mnoho páru si tuto sexuální praktiku nemůže vynachválit,...

Trojka v posteli, to je vysoká matematika. Třetí do party totiž může způsobit pořádnou nerovnováhu. Čeho se vyvarovat a jak se připravit, abyste se v této rovnici nepřepočítali?

18. června 2026

Žena neměla tušení, že je těhotná. V práci nečekaně porodila zdravou dceru

Žena neměla ani ponětí o své graviditě.

Kosmetička Bryony Mills-Evansová pracovala ve svém salonu a čekala na příchod zákaznice, když z ničeho nic začala rodit. Pupeční šňůru dítěte pak v šoku přestřihla nůžkami na obočí. „Neměla jsem...

18. června 2026  8:36

Den otců 2026: Kupte dárek, na který bude táta vzpomínat celý život

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Den otců letos v České republice připadá na neděli 21. června. Přestože u nás tato tradice nedosahuje tak obří popularity jako Den matek, rok od roku ji slaví stále více rodin. Role otců se mění,...

18. června 2026

Módní hra s velkými vzory. Nebojte se jich, ale naučte se je kombinovat

Černo-bílé plastické ornamenty na halence skvěle vyniknou v kombinaci s...

Výrazné vzory na halenkách a šatech dokážou outfit krásně oživit a dodat mu osobitost. Stačí je jen chytře doplnit jednobarevným kouskem, který celý vzhled zklidní a nechá vzor vyniknout.

18. června 2026

Léto je tu, už máte plavky? Těmito trendy kousky stoprocentně oslníte

Astratex, plavky DIVA by IVA, cena 2289 Kč

Je nejvyšší čas vytáhnout ze skříně plavky, zkontrolovat je a rozhodnout se, zda ještě jednu sezonu vydrží. A možná už bude lepší pořídit si raději plavky nové. Obchody nabízejí spoustu vzorů a...

18. června 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Může kancelář škodit zdraví? Osm skrytých hrozeb a jak je řešit

ilustrační snímek

Suchý vzduch, celodenní sezení, monitor před očima i kolega, který přišel do práce nachlazený. Kanceláře sice nepatří mezi riziková pracoviště, přesto mohou mít překvapivý dopad na zdraví. Které...

18. června 2026

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

Jarda se přihlásil do Extrémních proměn údajně proto, aby ukázal těm, co se mu...

Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...

18. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×